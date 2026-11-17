— Możemy to zaliczyć do grzechu świętokradztwa, ponieważ zbezczeszczono poświęconą figurę — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ks. Elijas Anatolijus Markauskas, duszpasterz posługujący w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie.

„Chodzi przede wszystkim o grzech”

Jak podkreśla, podobne przypadki niszczenia symboli religijnych zdarzają się w różnych częściach świata, ale na Litwie dotychczas nie dochodziło do tak poważnych incydentów.

Duchowny przyznaje, że wcześniej zdarzały się przypadki uszkodzenia tej samej figury ukrzyżowanego Jezusa. Nie miały one jednak tak poważnego charakteru jak ostatni incydent.

— Zdarzały się wcześniej uszkodzenia tej samej figury. Odłamane były palce u rąk i stóp Jezusa. Te uszkodzenia udawało się naprawić. Jednak czegoś takiego, jak ostatnio, naprawdę nigdy wcześniej nie było — mówi ks. Elijas Anatolijus Markauskas.

Materialna wartość zniszczonej figury nie jest duża. Jej koszt szacowany jest na około 1,5 tys. euro. Duchowny zwraca jednak uwagę, że w tym przypadku najważniejszy jest wymiar religijny zdarzenia.

— Straty materialne nie są duże, ale tutaj chodzi właśnie o grzech. Możemy zaliczyć to do grzechu świętokradztwa, ponieważ doszło do zbezczeszczenia poświęconej figury. Wszyscy rozumiemy, że to tylko figura, ale jest ona poświęcona i przedstawia Zbawiciela. Dlatego należy odnosić się do niej z szacunkiem. To jest grzech świętokradztwa — podkreśla ks. Markauskas.

Krzyż z historią

Szczególną wartość ma również drewniany krzyż, na którym umieszczona była figura Jezusa. Jak zaznacza ksiądz, nie jest to przypadkowy element wyposażenia sanktuarium, lecz przedmiot związany z historią tego miejsca. Krzyż wykonano z drewna pochodzącego z domu św. Faustyny Kowalskiej na wileńskim Antokolu. Ustawiono go po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Jest wykonany z drewna dębowego.

Kamery monitoringu i podejrzany sprawca

Do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 listopada na dziedzińcu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy ul. Dominikańskiej w Wilnie. O sprawie poinformował ks. Elijas Anatolijus Markauskas. Jak przekazał duchowny, figura Chrystusa została zerwana z krzyża i rozbita.

Ksiądz opublikował również nagranie z kamer monitoringu, na którym zarejestrowano przebieg zdarzenia. Widać na nim dwóch mężczyzn siedzących na ławce. W pewnym momencie jeden z nich wstaje i oddala się, by po chwili wrócić ze złotą figurą Jezusa w rękach. Mężczyzna wykonuje z nią różne gesty, aż w końcu rzeźba pęka, spada na ziemię i rozpada się na wiele fragmentów.

Figura była zawieszona na drewnianym krzyżu umieszczonym na murze dziedzińca sanktuarium. Jeden z mężczyzn zerwał ją, wyniósł na ulicę, a następnie rozbił.

Sprawą zajęła się litewska policja. Funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego i przesłuchali go. Jak podał portal Lrytas, mężczyzna otrzymał oficjalne zawiadomienie o zarzutach, a policja zatrzymała jego dokument tożsamości.

Jak poinformowała policja, podejrzany jest obywatelem Wielkiej Brytanii, urodzonym w 1989 r. Zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania dokumentu uniemożliwia mu opuszczenie Litwy. W sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące zbezczeszczenia miejsca kultu religijnego.