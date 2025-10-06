Akja „Zjednoczeni Pamięcią” 2025

„Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów” — edycja 17. Od 6 do 30 października, do godziny 15:00. Uprzejmie prosimy o przynoszenie szklanych zniczy do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) oraz wpisanie się na listę darczyńców.
„Jesienne sprzątanie zabytkowych nekropolii” – edycja 26. Od 15 do 30 października. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z administracją cmentarzy:
rasu@ecoservice.lt
danielius.maksimenkovas@ecoservice.lt
nijole.minasianiene@ecoservice.lt
Danielius Maksimenkovas: +370 612 50820
Nijolė Minasianienė: +370 612 15772
Zachęcamy do zabrania rękawiczek oraz worków na śmieci. Narzędzia do pracy będą dostępne na miejscu.
„Lekcja historii inaczej”
Niedziela, 19 października, godz. 13:00 Serdecznie zapraszamy na prezentację odnowionych pomników nagrobnych. Spotkanie odbędzie się przy głównej bramie Starej Rossy.
Wspólne zapalanie zniczy pamięci
Sobota, 1 listopada, godz. 14:00 na Cmentarzu na Rossie i Cmentarzu Bernardyńskim. Zachęcamy do wspólnego uczczenia pamięci narodowej wraz z harcerzami, członkami SKOnSR oraz mieszkańcami Wilna. Prosimy również o chwilę modlitwy za spoczywających na tych cmentarzach.
Czytaj więcej: Rossę rozjaśniły światełka pamięci
Kwesta „Pomnikom Rossy”
Sobota i niedziela, 1–2 listopada Uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe osób kwestujących na wileńskich cmentarzach. Puszki kwestarskie można odebrać w gabinecie stomatologicznym przy ul. Naugarduko 76 w dniach 15–30 października, w godzinach 8:00–19:00. W razie pytań prosimy o kontakt z prezesem SKOnSR, Dariuszem Żybortem: +370 685 10604
Sprzątanie wypalonych zniczy
Od 6 do 23 listopada
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z administracją cmentarzy:
rasu@ecoservice.lt
danielius.maksimenkovas@ecoservice.lt
nijole.minasianiene@ecoservice.lt
Danielius Maksimenkovas: +370 612 50820
Nijolė Minasianienė: +370 612 15772
Zachęcamy do zabrania rękawiczek oraz worków na śmieci.
UWAGA! Uczniowie biorący udział w akcjach mogą otrzymać zaświadczenie o odbyciu godzin społecznych. W tym celu prosimy o przesłanie informacji (imię, nazwisko, szkoła, klasa, data udziału) oraz zdjęcia z wydarzenia na adres: rossa.wilno@gmail.com
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście, serdecznie zachęcamy do wsparcia finansowego.
Dane do przelewu (SEPA w euro):
Odbiorca: Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Adres: Naugarduko 76, Wilno, Litwa
Bank: Swedbank
IBAN: LT02 7300 0101 1955 1065
SWIFT: HABALT22
Tytuł przelewu: dowolny
Kwota: EUR (np. 25 EUR zamiast 100 PLN)
Z wyrazami szacunku i serdecznym zaproszeniem,
35 LAT SKOnSR