    Akja „Zjednoczeni Pamięcią” 2025

    Z wielką przyjemnością zapraszamy mieszkańców Wilna, Wileńszczyzny oraz wszystkich miłośników historii i dziedzictwa kulturowego do udziału w jesiennej inicjatywie „Zjednoczeni Pamięcią”, organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR). Celem akcji jest troska o najstarsze nekropolie Wilna — Cmentarz na Rossie oraz Cmentarz Bernardyński.

    Autor: KW
    Afisz akji „Zjednoczeni Pamięcią” 2025.
    Graf. organizatorzy

    „Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów” — edycja 17. Od 6 do 30 października, do godziny 15:00. Uprzejmie prosimy o przynoszenie szklanych zniczy do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) oraz wpisanie się na listę darczyńców.

     „Jesienne sprzątanie zabytkowych nekropolii” – edycja 26. Od 15 do 30 października. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z administracją cmentarzy:
    rasu@ecoservice.lt
    danielius.maksimenkovas@ecoservice.lt
    nijole.minasianiene@ecoservice.lt
    Danielius Maksimenkovas: +370 612 50820
    Nijolė Minasianienė: +370 612 15772

    Zachęcamy do zabrania rękawiczek oraz worków na śmieci. Narzędzia do pracy będą dostępne na miejscu.

     „Lekcja historii inaczej”

    Niedziela, 19 października, godz. 13:00 Serdecznie zapraszamy na prezentację odnowionych pomników nagrobnych. Spotkanie odbędzie się przy głównej bramie Starej Rossy.

    Wspólne zapalanie zniczy pamięci

    Sobota, 1 listopada, godz. 14:00 na Cmentarzu na Rossie i Cmentarzu Bernardyńskim. Zachęcamy do wspólnego uczczenia pamięci narodowej wraz z harcerzami, członkami SKOnSR oraz mieszkańcami Wilna. Prosimy również o chwilę modlitwy za spoczywających na tych cmentarzach.

    Kwesta „Pomnikom Rossy”

    Sobota i niedziela, 1–2 listopada Uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe osób kwestujących na wileńskich cmentarzach. Puszki kwestarskie można odebrać w gabinecie stomatologicznym przy ul. Naugarduko 76 w dniach 15–30 października, w godzinach 8:00–19:00. W razie pytań prosimy o kontakt z prezesem SKOnSR, Dariuszem Żybortem: +370 685 10604

    Sprzątanie wypalonych zniczy

    Od  6 do 23 listopada

    Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z administracją cmentarzy:
    rasu@ecoservice.lt
    danielius.maksimenkovas@ecoservice.lt
    nijole.minasianiene@ecoservice.lt
    Danielius Maksimenkovas: +370 612 50820
    Nijolė Minasianienė: +370 612 15772

    Zachęcamy do zabrania rękawiczek oraz worków na śmieci.

    UWAGA! Uczniowie biorący udział w akcjach mogą otrzymać zaświadczenie o odbyciu godzin społecznych. W tym celu prosimy o przesłanie informacji (imię, nazwisko, szkoła, klasa, data udziału) oraz zdjęcia z wydarzenia na adres: rossa.wilno@gmail.com

    Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście, serdecznie zachęcamy do wsparcia finansowego.

    Dane do przelewu (SEPA w euro):

    Odbiorca: Visuomeninė Rasų kapinių draugija
    Adres: Naugarduko 76, Wilno, Litwa
    Bank: Swedbank
    IBAN: LT02 7300 0101 1955 1065
    SWIFT: HABALT22
    Tytuł przelewu: dowolny
    Kwota: EUR (np. 25 EUR zamiast 100 PLN)

    Dariusz Żybort: „Uważam, że to, co robię, jest słuszne, nie oczekuję za to nagród”
    Z wyrazami szacunku i serdecznym zaproszeniem,
    35 LAT SKOnSR

