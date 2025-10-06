Akja „Zjednoczeni Pamięcią” 2025

„Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów” — edycja 17. Od 6 do 30 października, do godziny 15:00. Uprzejmie prosimy o przynoszenie szklanych zniczy do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) oraz wpisanie się na listę darczyńców.

„Jesienne sprzątanie zabytkowych nekropolii” – edycja 26. Od 15 do 30 października. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z administracją cmentarzy:

rasu@ecoservice.lt

danielius.maksimenkovas@ecoservice.lt

nijole.minasianiene@ecoservice.lt

Danielius Maksimenkovas: +370 612 50820

Nijolė Minasianienė: +370 612 15772

Zachęcamy do zabrania rękawiczek oraz worków na śmieci. Narzędzia do pracy będą dostępne na miejscu.

„Lekcja historii inaczej”

Niedziela, 19 października, godz. 13:00 Serdecznie zapraszamy na prezentację odnowionych pomników nagrobnych. Spotkanie odbędzie się przy głównej bramie Starej Rossy.

Wspólne zapalanie zniczy pamięci

Sobota, 1 listopada, godz. 14:00 na Cmentarzu na Rossie i Cmentarzu Bernardyńskim. Zachęcamy do wspólnego uczczenia pamięci narodowej wraz z harcerzami, członkami SKOnSR oraz mieszkańcami Wilna. Prosimy również o chwilę modlitwy za spoczywających na tych cmentarzach.

Czytaj więcej: Rossę rozjaśniły światełka pamięci

Kwesta „Pomnikom Rossy”

Sobota i niedziela, 1–2 listopada Uprzejmie prosimy o wsparcie finansowe osób kwestujących na wileńskich cmentarzach. Puszki kwestarskie można odebrać w gabinecie stomatologicznym przy ul. Naugarduko 76 w dniach 15–30 października, w godzinach 8:00–19:00. W razie pytań prosimy o kontakt z prezesem SKOnSR, Dariuszem Żybortem: +370 685 10604

Sprzątanie wypalonych zniczy

Od 6 do 23 listopada

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z administracją cmentarzy:

rasu@ecoservice.lt

danielius.maksimenkovas@ecoservice.lt

nijole.minasianiene@ecoservice.lt

Danielius Maksimenkovas: +370 612 50820

Nijolė Minasianienė: +370 612 15772

Zachęcamy do zabrania rękawiczek oraz worków na śmieci.

UWAGA! Uczniowie biorący udział w akcjach mogą otrzymać zaświadczenie o odbyciu godzin społecznych. W tym celu prosimy o przesłanie informacji (imię, nazwisko, szkoła, klasa, data udziału) oraz zdjęcia z wydarzenia na adres: rossa.wilno@gmail.com

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć osobiście, serdecznie zachęcamy do wsparcia finansowego.

Dane do przelewu (SEPA w euro):

Odbiorca: Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Adres: Naugarduko 76, Wilno, Litwa

Bank: Swedbank

IBAN: LT02 7300 0101 1955 1065

SWIFT: HABALT22

Tytuł przelewu: dowolny

Kwota: EUR (np. 25 EUR zamiast 100 PLN)

Dariusz Żybort: „Uważam, że to, co robię, jest słuszne, nie oczekuję za to nagród” WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Z wyrazami szacunku i serdecznym zaproszeniem,

35 LAT SKOnSR