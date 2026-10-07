W Toruniu śladami Mikołaja Kopernika

W ramach projektu „Wielcy Polacy” 40-osobowa grupa uczestników z Gimnazjum w Rukojniach udała się na wycieczkę do Torunia – miasta nierozerwalnie związanego z postacią Mikołaja Kopernika.

Pobyt rozpoczął się od zwiedzania z przewodniczką gotyckiego Starego i Nowego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uczestnicy zobaczyli pomnik Mikołaja Kopernika oraz Ratusz Staromiejski. Spacerując malowniczymi uliczkami, dotarli do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, w której został ochrzczony słynny astronom. Na wieży katedry znajduje się Tuba Dei, czyli Trąba Boża – jeden z najstarszych i największych średniowiecznych dzwonów w Polsce.

Dużą atrakcją okazała się Krzywa Wieża, będąca niegdyś częścią murów obronnych Torunia. Zgodnie z legendą tylko człowiek prawy i uczciwy potrafi oprzeć się plecami o jej ścianę i zachować równowagę. Uczniowie chętnie poddawali się tej próbie.

Nie zabrakło również słodkiego akcentu. W Żywym Muzeum Piernika uczestnicy wysłuchali barwnej opowieści o dawnych sposobach wypiekania toruńskich pierników. Każdy miał okazję własnoręcznie przygotować piernik, który stał się wyjątkową pamiątką z wyjazdu. Uczestnicy dowiedzieli się także, że nazwa tego przysmaku wywodzi się od staropolskiego słowa „pierny”, oznaczającego „pieprzny” lub „korzenny”.

Grupa zwiedziła również średniowieczny Dom Mikołaja Kopernika, a w toruńskim Planetarium uczestniczyła w niezwykłej lekcji astronomii. W wygodnych fotelach uczniowie obserwowali rozgwieżdżone niebo i poznawali tajemnice kosmosu.

Kolejnym punktem programu było Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Uczniowie korzystali z interaktywnych wystaw poświęconych między innymi fizyce, astronomii, biologii i muzyce. Poznawali zjawiska związane z ruchem obrotowym, eksperymentowali z wodą na wystawie „Rzeka”, budowali ogromne konstrukcje z klocków oraz przekonali się, w jaki sposób ludzkie ciało odbiera i przekazuje dźwięki. Nauka poprzez zabawę dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych emocji i wzbogaciła ich wiedzę.

Uczestnicy wycieczki mieli również zaszczyt odwiedzić Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Obejrzeli prezentację przybliżającą walory regionu oraz działalność samorządu województwa. Spotkanie było ciekawą lekcją wiedzy o funkcjonowaniu administracji samorządowej.

Wycieczka do Torunia była nie tylko wyjątkową lekcją historii, kultury i nauki, lecz także doskonałą okazją do integracji. Wspólne odkrywanie miasta, rozmowy, śmiech i przeżywanie kolejnych atrakcji sprawiły, że wyjazd ten na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Alicja Klonowska