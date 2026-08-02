Grecka przygoda „Chluby JPII 2026”

Celem projektu jest motywowanie młodzieży do systematycznej pracy, rozwijania talentów oraz podejmowania działań społecznych. W tegorocznej edycji wyróżniono dziesięciu laureatów. O wyjeździe decydowały nie tylko znakomite wyniki w nauce, lecz także sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i artystycznych, działalność wolontariacka oraz wzorowa postawa zgodna z Kodeksem Ucznia JPII.

Pierwszym przystankiem na mapie wyjazdu było Hersonissos – jeden z najpopularniejszych kurortów Krety. Uczniowie spacerowali nadmorską promenadą, odwiedzili port i plażę oraz poznali atmosferę wyspy. Była to również okazja do pierwszego spotkania z grecką kuchnią i lokalnymi smakami.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył drugi dzień wyprawy. Rejs na wyspę Spinalonga pozwolił podziwiać piękno Morza Śródziemnego, a zwiedzanie dawnej weneckiej twierdzy i byłej kolonii trędowatych stało się żywą lekcją historii. Kolejnymi punktami programu były malownicza plaża Kolokita oraz Agios Nikolaos – urokliwe miasto, w którym uczestnicy mogli poczuć klimat współczesnej Krety. Wieczorem grupa uczestniczyła w pokazie tradycyjnej muzyki i tańców, poznając bogaty folklor wyspy.

Trzeci dzień przeznaczono na integrację i odpoczynek. Mimo niespodziewanych opadów deszczu uczestnikom dopisywały humory. Wspólne spacery brzegiem morza, czas spędzony na plaży oraz wieczorna grecka kolacja sprzyjały budowaniu relacji i poznawaniu kolejnych elementów lokalnej kultury.

Jednym z najważniejszych punktów programu było zwiedzanie pałacu w Knossos – legendarnej siedziby króla Minosa. Pod opieką przewodnika uczniowie poznali historię cywilizacji minojskiej oraz mity związane z Minotaurem i słynnym labiryntem. Następnie odwiedzili Heraklion – stolicę Krety, gdzie mogli zobaczyć współczesne oblicze wyspy i obserwować codzienne życie jej mieszkańców. Wieczorem podsumowali zdobytą wiedzę, przygotowując infografiki prezentujące najciekawsze miejsca odwiedzone podczas wyjazdu.

Ostatni dzień upłynął pod znakiem odkrywania tradycyjnych kreteńskich miejscowości: Koutouloufari, Piskopiano oraz powtórnie starego Hersonissos. Był to czas wspomnień, rozmów i refleksji nad bogactwem doświadczeń zdobytych podczas wspólnej podróży.

Kreta stała się dla laureatów nie tylko miejscem niezapomnianej podróży, ale także symbolem tego, że ciężka praca, pasja i aktywność otwierają drzwi do wyjątkowych doświadczeń. To była nagroda, która z pewnością pozostanie w ich pamięci na długie lata.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 30 (86) 01-07/08/2026