Dni „Wilno jest szkołą” w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie

W tych dniach nauka wyszła poza mury szkoły. Muzea, obiekty dziedzictwa kulturowego, przestrzenie miejskie oraz tereny przyrodnicze stolicy stały się żywymi klasami, w których uczniowie pogłębiali wiedzę przedmiotową, rozwijali kreatywność, postawy obywatelskie, świadomość kulturową oraz umiejętność współpracy.

Uczniowie poznawali wielokulturowe dziedzictwo miasta podczas zajęć „Pierwsze litewskie książki, drukarnie i biblioteki” | Fot. archiwum prywatne

Uczniowie brali udział w różnorodnych zajęciach edukacyjnych realizowanych w ramach programu Paszport Kultury, lekcjach zintegrowanych, wycieczkach oraz warsztatach twórczych. Poznawaniu historii, dziedzictwa kulturowego i architektury Wilna służyły m.in.: zajęcia „Wilno – historie miasta światowego dziedzictwa”, „Podziemia i dzwonnica katedry wileńskiej”, „Renesans w Wielkim Księstwie Litewskim”, gra terenowa „Historia jednej ulicy”, wycieczka „Włoskie dziedzictwo kulturowe w Wilnie” oraz angażujący program „Mistrz śmierci: historia wileńskiego kata”. Uczniowie poznawali również wielokulturowe dziedzictwo miasta podczas zajęć „Pierwsze litewskie książki, drukarnie i biblioteki”.

Integrację literatury, sztuki i historii umożliwiły lekcje „Barok w literaturze i sztuce sakralnej”, dzięki którym uczniowie mogli lepiej zrozumieć cechy jednej z najważniejszych epok kultury europejskiej. Zwiedzanie wystawy „Artysta z Brodów” w Muzeum Wilna czy zajęcia „Detektywi przeszłości Wilna” w Muzeum Historii Żydów im. Gaona Wileńskiego pozwoliły z kolei odkryć bogactwo żydowskiego dziedzictwa kulturowego i artystycznego miasta.

Integrację literatury, sztuki i historii umożliwiły lekcje „Barok w literaturze i sztuce sakralnej” | Fot. archiwum prywatne

Kształtowaniu postaw obywatelskich i wrażliwości społecznej służyły zajęcia: „Poznaj mój świat – kino oczami osoby niewidomej”, „Jak osoby niewidome inicjowały rozwiązania, które stały się częścią naszej codzienności?” oraz „Laboratorium uczuć”. Działania te pomagały uczniom lepiej zrozumieć doświadczenia różnych grup społecznych, rozwijać empatię oraz szacunek wobec drugiego człowieka.

Kompetencje w zakresie kreatywności i przedsiębiorczości uczniowie rozwijali podczas warsztatów „Start-up”, zajęć teatralnych „Warsztaty teatralne: Kreatywność” oraz warsztatów tanecznych. Praktyczne działania sprzyjały rozwijaniu inicjatywności, ekspresji twórczej i umiejętności pracy zespołowej.

Praktyczne działania sprzyjały rozwijaniu inicjatywności, ekspresji twórczej i umiejętności pracy zespołowej | Fot. archiwum prywatne

Poznawaniu przyrody i promowaniu aktywności fizycznej poświęcone były wycieczki terenowe po okolicach Zameczka, podczas których uczniowie badali lokalne środowisko naturalne, obserwowali krajobraz oraz pogłębiali świadomość ekologiczną.

Szczególne znaczenie dla pielęgnowania pamięci historycznej miały lekcje-wycieczki „Historie zesłańców: Nowa Wilejka, Wilno, Troki” oraz zajęcia edukacyjne „Kryminaliści z Tuskulan”, które pozwoliły uczniom lepiej zrozumieć trudne okresy w historii Litwy i ich znaczenie dla współczesności.

Nareszcie nauka stała się ciekawą, żywą i niezapomnianą przygodą | Fot. archiwum prywatne

Dni „Wilno jest szkołą” po raz kolejny potwierdziły, że miasto może stać się otwartą i inspirującą przestrzenią edukacyjną. Różnorodne działania edukacyjne umożliwiły uczniom naukę poprzez doświadczenie, odkrywanie historii miasta, poznawanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwijanie kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie.

Uczniowie pogłębiali wiedzę przedmiotową, rozwijali kreatywność, postawy obywatelskie i świadomość kulturową | Fot. archiwum prywatne

Serdeczne podziękowania kierujemy do nauczycieli, edukatorów i wszystkich partnerów za wartościowe inicjatywy, dzięki którym nauka stała się ciekawą, żywą i niezapomnianą przygodą.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 24 (68) 20-26/06/2026