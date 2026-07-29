Młodzieżowa Rada Polonijna obradowała w Senacie RP

Posiedzenie otworzyła Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska. Przypomniała, że pomysł powołania rady był odpowiedzią na postulaty uczestników pierwszej edycji Polonia_Camp.

– Mija rok od chwili, gdy podczas pierwszej edycji Polonia_Camp powiedzieliście mi coś niezwykle ważnego — że chcecie działać dalej. Że chcecie, aby głos młodej Polonii był lepiej słyszany. Obiecałam wtedy, że o to zadbam, i dotrzymałam słowa. W grudniu ubiegłego roku powołałam Młodzieżową Radę Polonijną przy marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsza rada młodzieży polonijnej w historii Senatu. od samego początku pokazaliście mi, że chcecie działać. Że to nie będzie rada od zasiadania, tylko od pracy, pomysłów i inicjatyw. Że chcecie wziąć sprawy młodej Polonii w swoje ręce — powiedziała marszałek Senatu.

Młodzieżowa Rada Polonijna została powołana w grudniu 2025 r. Jej członkowie przedstawiają opinie, propozycje i rekomendacje dotyczące młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Kidawa-Błońska podkreśliła, że rada aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu tegorocznej edycji Polonia_Camp.

– Dziękuję wam za energię, pomysły i niezwykle konstruktywny wkład w organizację tegorocznej edycji Polonia_Camp. To wasze rekomendacje, wasze propozycje i uwagi stały się podstawą nowego programu tego wydarzenia. Mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że Polonia_Camp 2026 to spotkanie młodej Polonii, współtworzone przez młodą Polonię — zaznaczyła.

Marszałek zapewniła również, że Senat będzie wspierał dalszą działalność młodzieżowego gremium.

– Senat będzie wspierał wasze przedsięwzięcia, bo mamy świadomość, że przyszłość Polonii zależy od aktywności młodego pokolenia Polaków za granicą. A wy robicie to najlepiej — zadeklarowała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Posiedzenie stało się okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o sposobach wzmacniania więzi młodych Polaków z krajem oraz ze środowiskami polonijnymi.

Obrady zakończyły się przyjęciem wspólnego stanowiska dotyczącego organizacji lokalnych spotkań młodej Polonii w ramach inicjatywy Polonia_Camp. Rada uznała takie wydarzenia za ważne narzędzie integracji i budowania więzi wśród młodych Polaków mieszkających za granicą.

Zdaniem członków rady lokalne spotkania będą sprzyjały aktywizacji młodzieży polonijnej, wzmacnianiu jej tożsamości oraz przygotowaniu uczestników do udziału w kolejnych edycjach Polonia_Camp.

W posiedzeniu uczestniczyli również przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Bogdan Borusewicz, koordynator ds. Polonii i Polaków za granicą Robert Tyszkiewicz, doradca marszałek Senatu ds. Polonii Wojciech Białek oraz dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski.

Źródło: Kancelaria Senatu RP / opracował Kazimierz Liplański