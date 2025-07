Od 17 do 20 lipca br. kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego tętnił pozytywną energią tysiąca uczestników z 46 krajów z sześciu kontynentów. Intensywny czas upłynął pod znakiem spotkań – zarówno w gronie rówieśników jaki i z liderami polskiego życia kulturalnego, gospodarczego, politycznego oraz sportu. Wśród gości Campu znaleźli się: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, prof. Jerzy Bralczyk, Małgorzata Hołub-Kowalik, Otylia Jędrzejczak, Wojciech Jagielski, Szymon Marciniak, Michał Ogórek, Jurek Owsiak, Agata Passent i wielu innych, którzy spotykali się z uczestnikami w ramach licznie odwiedzanych wykładów, warsztatów, debat i prezentacji. Wielką popularnością cieszyły się także warsztaty z lepienia pierogów z Kubą Kuroniem.

Wykorzystajmy młodą energię dla Polski

– Chcieliśmy, żebyście przyjechali i zobaczyli, jakim Polska jest wspaniałym, pięknym

i ciekawym krajem, (…) z którym można związać swoją przyszłość. Chciałabym, żebyście, będąc tutaj, pomyśleli o tym, co mamy Wam do zaoferowania, na przykład o studiach w Polsce – apelowała Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska podczas spotkania z młodą Polonią w sobotę 19 lipca.

Pani Marszałek złożyła także ważną deklarację: energia młodzieży polonijnej będzie napędzała liczne projekty, które zyskają wsparcie instytucjonalne Senatu RP oraz stowarzyszonych organizacji w kraju i za granicą. – Sprawa, na której bardzo mi zależy to, żeby wykorzystać wasz potencjał, będę chciała powołać Młodzieżową Radę Polonijną – obok już działającej przy Marszałku Senatu Polonijnej Rady Konsultacyjnej – żeby głos młodych Polaków z zagranicy był słyszany. Kiedy Senat to zaakceptuje – a jestem przekonana, że zrobi to z radością – zaproszę Was do zgłaszania się do współpracy, wspólnego działania, przygotowań do kolejnego kampusu w Polsce lub w innych miejscach. To będzie dobre miejsce do słuchania się nawzajem i do rozmowy – podkreśliła Marszałek Senatu.

Ziarno tej współpracy zostało już zasiane podczas Polonia_Camp 2025. Ostatniego dnia wydarzenia, w niedzielę 20 lipca, omówiono młodzieżowe inicjatywy polonijne. Wśród nich znalazły się między innymi: „Polonijne dokumenty” – cykl profesjonalnych filmów dokumentalnych o Polonii z Kanady i całego świata, „Lato z językiem polskim” – warsztaty z języka polskiego do dzieci w Odessie połączone ze zwiedzaniem miasta czy „Inkubator językowy” – nauka języka polskiego dla młodzieży wykorzystująca okulary VR i gadżety.

Marszałek Senatu RP potwierdziła także, że wydarzenie na stałe zagości w kalendarzu imprez polonijnych – Cieszę się z tego spotkania (…), bo to moje wielkie spełnione marzenie i mam nadzieję, że to dopiero początek i w przyszłym roku spotkamy się tu w większym gronie – zapowiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Młoda Polonia to nasi najlepsi ambasadorowie

Młodzież polonijna spotkała się również z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim. Szef polskiej dyplomacji zachęcał młodych do głębszego poznania kraju przodków i aktywnego włączenia się w jego życie. – Polska daje wiele możliwości, których nie ma w innych krajach. Zachęcam, byście tutaj szukali dróg najlepszych dla siebie – mówił.

Radosław Sikorski podkreślił, że obraz Polski za granicą w dużej mierze kształtują właśnie młodzi członkowie diaspory oraz zachęcał do udziału w polskim życiu kulturalnym, naukowym i obywatelskim: od wolontariatu i studiów, po zaangażowanie w służbę publiczną. – Chciejcie pamiętać, skąd jesteście i być mostem między światem, w którym żyjecie, a światem, o którym słyszeliście od rodziców – mówił Minister Spraw Zagranicznych. Podkreślił także, że Polonia Camp stanowi okazję do zdobycia głębszej wiedzy o kraju pochodzenia oraz rozważenia związania z Polską swojego dorosłego życia.

Wrażenia z Polonia_Camp? 10 na 10

Polonia_Camp to nie tylko polityczne deklaracje i debaty. Dla wielu uczestników kluczowe było wspólne spędzanie czasu, obfitujące zarówno w chwile twórcze, jak i radosne.

Dominika Waltman ze Szwajcarii doceniła atmosferę międzynarodowej wspólnoty: – Różnimy się kulturą, doświadczeniami i akcentami, ale to właśnie nas łączy. Niby z różnych stron, a wspólnie śpiewaliśmy te same piosenki, jak „Mniej niż zero” Lady Pank. Dominika ocenia wydarzenie na 10/10, podkreślając szeroką ofertę programową. – Na Polonia_Camp każdy znalazł coś dla siebie – uważa Polka ze Szwajcarii.

Nana, Diana i Margaryta z Armenii, które na co dzień śpiewają w lokalnym chórze polonijnym, mówią krótko: – Wszystko było wspaniale zorganizowane. Móc lepiej poznać polską tradycję i wartości – to po prostu super.

Artur Drejlin, uczestnik z Kazachstanu szczególnie interesował się kwestiami partycypacji obywatelskiej Polonii w krajach zamieszkania: – Dla mnie szczególnie ciekawa była debata „Z Polski do parlamentu” – powiedział, odnosząc się do panelu dyskusyjnego, który prezentował historie sukcesu Polaków w polityce krajów zamieszkania.

Bartosz Zając z Monachium docenił zarówno treść, jak i atmosferę wydarzenia: – Bardzo ciekawe dyskusje, na przykład o kulturze ludowej za granicą. A do tego świetna etno-potańcówka z muzyką na żywo.

Ana Paula Kwiatkowski Hamerski Zanatta reprezentowała liczną grupę młodych Polaków z Brazylii. Jak zauważyła, wielu uczestników z tego odległego kraju chciałoby się podciągnąć w języku polskim – to też motywacja, aby format Polonia_Camp był obecny przez cały rok w formie webinarów wspierających naukę języka ojczystego – uważa Ana Paula. Co wywiezie z Warszawy? Masę pozytywnych wrażeń i nowe przyjaźnie z rówieśnikami z USA, Australii, Kanady i wielu innych krajów. Nie może się już doczekać spotkania za rok.

Innymi słowy: do zobaczenia na Polonia_Camp 2026!



Organizatorem Pierwszego Światowego Spotkania Młodej Polonii Polonia_Camp 2025 było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w partnerstwie z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oraz Fundacją Instytutem Spraw Publicznych.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i dofinansowane w ramach konkursu realizowanego przez Senat RP – „Senat – Polonia 2025”.

