Wydarzenie zgromadziło młodzież polonijną wokół wspólnego przeżywania polskości, budowania relacji, poznawania kraju przodków i dyskusji o przyszłości.

Marszałek Senatu RP: „Marzenia się spełniają”

Uczestników przywitała osobiście Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, która objęła wydarzenie patronatem izby wyższej parlamentu.

– W Senacie RP wielokrotnie myśleliśmy o tym, co zrobić, aby młodzi ludzie z polskimi korzeniami przyjechali do Polski, żeby się poznali, ale także żeby zobaczyli, jak pięknym krajem jest Polska. Żeby pomyśleli, że warto tu studiować, może warto tu się zakochać, może warto tu prowadzić własną firmę. Dziś marzenia się spełniają – powiedziała Kidawa-Błońska.

W uroczystej inauguracji udział wzięli także Adam Bodnar, minister ʂprawiedliwości, Henryka Mościcka-Dendys, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Izabela Ziętka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; parlamentarzyści, władze uczelni wyższych oraz członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałek Senatu. Obecna była również prof. Marta Mendel, prorektor SGGW.

Program Polonia_Camp 2025

Program Polonia_Camp 2025 był intensywny. Piątek i sobota upłynęły pod znakiem debat, warsztatów, aktywności sportowych i koncertów. Młodzi uczestnicy brali udział w dyskusjach o miejscu Polski we współczesnym świecie oraz o możliwościach dla polonijnej młodzieży na krajowym rynku pracy. Warsztaty tematyczne dotyczyły literatury, tradycji ludowych, kuchni, sportu oraz współczesnego języka polskiego.

Zorganizowano także poranne ćwiczenia aerobiku, mecz piłkarski z udziałem sędziego Szymona Marciniaka i wspólny bieg z mistrzynią olimpijską Małgorzatą Hołub-Kowalik. Ważnym punktem programu był występ zespołu „Wisła” z brazylijskiej Kurytyby. Wieczorne koncerty zgromadziły tłumy – wystąpili m.in. Justyna Steczkowska, Natalia Przybysz, L.U.C Rebel Babel z Belą Komoszyńską oraz artyści w koncercie piosenek Kory Jackowskiej pt. „Szał niebieskich ciał”.

Ekumeniczna modlitwa

Niedziela – ostatni dzień wydarzenia – rozpoczęła się modlitwą ekumeniczną. Polonia_Camp 2025 zakończyło się w atmosferze wzruszeń, licznych pożegnań i zapewnień o chęci powrotu do Polski. W oczach wielu uczestników była to nie tylko okazja do poznania innych młodych Polaków z całego świata, ale też impuls do pogłębienia własnej tożsamości i aktywności w środowiskach polonijnych.

Wydarzenie nie miało charakteru jednorazowego – według organizatorów, Polonia_Camp ma szansę stać się cyklicznym spotkaniem młodej Polonii z całego świata.

Organizatorem Pierwszego Światowego Spotkania Młodej Polonii Polonia_Camp 2025 jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w partnerstwie z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego oraz Fundacją Instytutem Spraw Publicznych.

Wydarzenie jest objęte patronatem Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i jest dofinansowane w ramach konkursu realizowanego przez Senat RP – „Senat – Polonia 2025”.

Do zapoznania się z szerszym reportażem z pierwszego Światowego Spotkania Młodej Polonii – Polonia_Camp 2025 zapraszamy do najbliższego wydania magazynowego dziennika „Kurier Wileński”.

Czytaj więcej: Program POLONIA_CAMP 2025 wraz z harmonogramem