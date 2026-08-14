Strona głównaSpołeczeństwo

Nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona

W piątek 14 sierpnia łotewskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał do przestrzeni powietrznej kraju – o czym wcześniej informowało łotewskie wojsko.

Autor: KW
Myśliwce NATO
Myśliwce NATO (zdjęcie ilustracyjne) | Fot. Orestas Gurevičius, ELTA

Czytaj również...

Zagraniczny dron

„Myśliwce NATO z powodzeniem zestrzeliły zagraniczny dron, który wleciał do Łotwy w związku z rosyjską wojny elektromagnetycznej” – napisało ministerstwo na platformie „X”.

Łotewskie siły zbrojne poinformowały na swoim koncie w serwisie „X”, że zagrożenie minęło, i również zaznaczyły, że myśliwce sojuszników skutecznie zniszczyły drona.

Dron został zestrzelony w zalesionym terenie niedaleko jeziora Boževa, położonego około 5 kilometrów od centrum wsi Rugāji w samorządzie Balvi – poinformowała łotewską agencję informacyjną LETA Sandra Kapteinė, szefowa administracji samorządu Rugāji.

Jak powiedziała przedstawicielka Sztabu Połączonego łotewskich sił zbrojnych, Iveta Beržina, myśliwce zestrzeliły drona na dużej wysokości, więc jego szczątki mogły rozrzucić się na sporym obszarze.

Czytaj także: Minister Kaunas odpowiada na krytykę. „Informowanie społeczeństwa jest konieczne”

To nie pierwszy raz

Łotwa, członkini Unii Europejskiej i NATO, w której mieszka około 1,9 mln ludzi, na wschodzie graniczy z Rosją. Zarówno ona, jak i inne kraje na wschodnim skrzydle Sojuszu wielokrotnie odnotowywały wtargnięcia dronów na swoje terytorium.

Fiandia, sąsiad nad Morzem Bałtyckim, wprowadziła w piątek tymczasowe ograniczenia lotnicze i żeglugowe we wschodniej części Zatoki Fińskiej – poinformowały fińskie siły zbrojne.

Władze nazwały tę decyzję środkiem zapobiegawczym, który ma zapewnić bezpieczeństwo przejeżdżających oraz gotowość służb do przeciwdziałania ewentualnym dronom.

Kilka godzin później gubernator północno-zachodniej rosyjskiej obwodu leningradzkiego ogłosił, że obrona powietrzna zestrzeliła 54 ukraińskie drony.

„W porcie Ust-Luga nad Morzem Bałtyckim po ataku wybuchł pożar” – napisał na platformie „Telegram” gubernator regionu Aleksander Drozdenka.

Czytaj także: Włosi przejęli misję NATO w Szawlach

Mieszkańcy byli informowani

Na początku tego lata mieszkańcy Łotwy dostali kilka komunikatów na telefony o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej.

W kraju rozbiło się i wybuchło kilka dronów. Uważa się, że te incydenty najprawdopodobniej miały związek z dronami wystrzelonymi w trakcie rosyjskiej wojny z Ukrainą, które zbliżyły się do przestrzeni powietrznej Łotwy lub w nią wleciały.

Afisze

ŹródłaELTA, opr. A.K.

Więcej od autora

Newsy

Apel SKOnSR na konto 15 sierpnia

Szanowni Państwo,z okazji Święta Wojska Polskiego społeczność Wilna spotka się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. To miejsce, w którym pamięć i wdzięczność splatają się z historią,...
Szkolnictwo

Balcewicz: „W kwestii szkół z Sowietami dyskusji nie było, więc czasem pracowaliśmy nielegalnie”

W wywiadzie mówił też o jego przynależności do Komsomołu i Komunistycznej Partii Litwy oraz działalności na rzecz polskich szkół w tamtym okresie. Rozmówca wyjaśnia, czemu nie ukrywa tych faktów i wymienia z nazwisk, z kim musiał pracować dla ratowania polskiego szkolnictwa w sowieckiej Litwie.
Newsy

Lato w Dziewieniszkach

Od godziny 15:00 spotykamy się nad stawem w Dziewieniszkach, gdzie czeka na Państwa bogaty program artystyczny, kiermasz, atrakcje dla dzieci oraz wspaniała letnia atmosfera.Na scenie wystąpią:Zespół wokalny „Magija”Zbigniew SinkiewiczIrena...

RedKomy