Nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona

Zagraniczny dron

„Myśliwce NATO z powodzeniem zestrzeliły zagraniczny dron, który wleciał do Łotwy w związku z rosyjską wojny elektromagnetycznej” – napisało ministerstwo na platformie „X”.

Łotewskie siły zbrojne poinformowały na swoim koncie w serwisie „X”, że zagrożenie minęło, i również zaznaczyły, że myśliwce sojuszników skutecznie zniszczyły drona.

Dron został zestrzelony w zalesionym terenie niedaleko jeziora Boževa, położonego około 5 kilometrów od centrum wsi Rugāji w samorządzie Balvi – poinformowała łotewską agencję informacyjną LETA Sandra Kapteinė, szefowa administracji samorządu Rugāji.

Jak powiedziała przedstawicielka Sztabu Połączonego łotewskich sił zbrojnych, Iveta Beržina, myśliwce zestrzeliły drona na dużej wysokości, więc jego szczątki mogły rozrzucić się na sporym obszarze.

To nie pierwszy raz

Łotwa, członkini Unii Europejskiej i NATO, w której mieszka około 1,9 mln ludzi, na wschodzie graniczy z Rosją. Zarówno ona, jak i inne kraje na wschodnim skrzydle Sojuszu wielokrotnie odnotowywały wtargnięcia dronów na swoje terytorium.

Fiandia, sąsiad nad Morzem Bałtyckim, wprowadziła w piątek tymczasowe ograniczenia lotnicze i żeglugowe we wschodniej części Zatoki Fińskiej – poinformowały fińskie siły zbrojne.

Władze nazwały tę decyzję środkiem zapobiegawczym, który ma zapewnić bezpieczeństwo przejeżdżających oraz gotowość służb do przeciwdziałania ewentualnym dronom.

Kilka godzin później gubernator północno-zachodniej rosyjskiej obwodu leningradzkiego ogłosił, że obrona powietrzna zestrzeliła 54 ukraińskie drony.

„W porcie Ust-Luga nad Morzem Bałtyckim po ataku wybuchł pożar” – napisał na platformie „Telegram” gubernator regionu Aleksander Drozdenka.

Mieszkańcy byli informowani

Na początku tego lata mieszkańcy Łotwy dostali kilka komunikatów na telefony o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej.

W kraju rozbiło się i wybuchło kilka dronów. Uważa się, że te incydenty najprawdopodobniej miały związek z dronami wystrzelonymi w trakcie rosyjskiej wojny z Ukrainą, które zbliżyły się do przestrzeni powietrznej Łotwy lub w nią wleciały.