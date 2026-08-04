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Włosi przejęli misję NATO w Szawlach

Włoskie siły powietrzne rozpoczęły w piątek 31 lipca nową rotację w ramach misji NATO w krajach bałtyckich. W bazie w Szawlach zastąpiły kontyngenty Francji i Rumunii, które zakończyły swoją służbę po miesiącach działań prowadzonych w okresie wzmożonych zagrożeń.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Polscy lotnicy w misji Baltic Air Policing biorą udział od 2004 r.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Włoski kontyngent liczący około 200 żołnierzy będzie realizował misję z wykorzystaniem czterech myśliwców „Eurofighter Typhoon” (EF-2000). To szósta rotacja włoskich sił zbrojnych w Szawlach i jedenasta w krajach bałtyckich.

Kończące misję kontyngenty liczyły około 110 francuskich oraz około 100 rumuńskich żołnierzy. W skład obu grup wchodzili piloci, personel medyczny, zespoły wsparcia oraz specjaliści ds. łączności i innych dziedzin. Francja wykonywała zadania z wykorzystaniem czterech samolotów „Rafale”, natomiast Rumunia dysponowała sześcioma myśliwcami F-16 „Fighting Falcon”.

Oba kontyngenty wyróżniły się zestrzeleniem dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Rumuńskie siły dokonały tego na terytorium Estonii, a francuskie — na terytorium Łotwy.

Uczestniczący w ceremonii zmiany kontyngentów wiceminister ochrony kraju Bronius Bieliauskas ocenił, że francuscy i rumuńscy żołnierze pełnili służbę w okresie nasilających się napięć i powtarzających się naruszeń przestrzeni powietrznej, a ich działania przeciwko zagrożeniom ze strony dronów potwierdziły zdolność NATO do szybkiego i zdecydowanego reagowania.

Jak podkreślił, decyzja podjęta podczas szczytu NATO w Ankarze o przejściu od misji patrolowania przestrzeni powietrznej do obrony powietrznej ma wzmocnić zintegrowaną obronę powietrzną i przeciwrakietową Sojuszu, zwiększyć elastyczność oraz poprawić zdolność reagowania na zagrożenia ze strony rakiet, dronów i innych obiektów powietrznych.

Misja NATO w krajach bałtyckich jest realizowana z baz na Litwie i w Estonii.

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ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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