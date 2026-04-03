Kilkakrotnie przechwytywano rosyjskie samoloty

23 marca myśliwce NATO zostały skierowane w celu identyfikacji dwóch rosyjskich samolotów bojowych SU-30SM. Samoloty nie miały włączonych responderów radiowych, nie posiadały planów lotu i nie utrzymywały łączności radiowej z Regionalnym Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego (RSVC).

24 marca przechwycono rosyjski samolot transportowy AN-124 oraz TU-134. Oba statki powietrzne nie utrzymywały łączności radiowej z RSVC, a TU-134 dodatkowo nie miał planu lotu.

25 marca w Estonii wysłano myśliwce w celu sprawdzenia niezidentyfikowanego obiektu. Tej samej nocy dron, który wleciał do przestrzeni powietrznej Estonii z Rosji, uderzył w komin elektrowni Auvere.

27 marca NATO ponownie wysłało myśliwce do identyfikacji samolotu TU-134 oraz myśliwca SU-30. SU-30 nie miał włączonego respondera, nie posiadał planu lotu i nie utrzymywał łączności radiowej z RSVC. Z kolei TU-134 miał włączony responder, nie posiadał planu lotu, ale utrzymywał łączność radiową.

To nie jedyny raz, gdy w marcu należało przechwycić rosyjskie samoloty. Wcześniej, 18 marca, myśliwce NATO przechwyciły dwa SU-30SM lecące z Rosji do obwodu królewieckiego, były bez responderów, planów lotu i łączności radiowej. 20 marca przechwycono kolejny IL-20M lecący do Rosji (bez planu i respondera, z łącznością), a także AN-12 co był bez planu i łączności. Tego dnia zidentyfikowano również dwa SU-30SM oraz samolot transportowy AN-26.