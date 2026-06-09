Odkrywając Polskę — wycieczka Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL

Augustów i jego okolice

Tym razem 46-osobowa grupa odwiedziła Augustów i jego okolice. Jednym z najważniejszych punktów programu był rejs statkiem Szlakiem Papieskim, prowadzącym przez malownicze jeziora Pojezierza Augustowskiego oraz Kanał Augustowski. Podczas podróży uczestnicy mieli okazję zobaczyć zabytkowe śluzy, w tym śluzę Przewięź, będącą częścią XIX-wiecznego systemu hydrotechnicznego łączącego rzeki i jeziora regionu. Rejs pozwolił nie tylko poznać historię kanału, ale także podziwiać wyjątkowe walory przyrodnicze tego obszaru.

Szlak Papieski

Trasa prowadziła dalej w kierunku sanktuarium w Studzienicznej, do którego dopłynięto bezpośrednio drogą wodną. Miejsce to ma szczególne znaczenie duchowe i historyczne, ponieważ w 1999 roku odwiedził je św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski. Papież przypłynął wówczas tą samą trasą, modlił się w sanktuarium i pozostawił po sobie trwały ślad w pamięci wiernych. Dziś miejsce to stanowi ważny punkt na Szlaku Papieskim, przyciągający pielgrzymów i turystów z całej Polski i zagranicy.

Krasnogruda – miejsce związane z Czesławem Miłoszem

Po zakończeniu rejsu grupa udała się do Krasnogrudy – miejsca szczególnie związanego z życiem i twórczością Czesława Miłosza. Zwiedzanie zabytkowego dworu oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu pozwoliło uczestnikom poznać historię dawnego majątku rodziny matki poety oraz jego związki z pograniczem polsko-litewskim. Spacer po parku i nad brzegiem jeziora Hołny umożliwił chwilę refleksji i kontaktu z krajobrazem, który przez lata inspirował noblistę i przenikał jego twórczość.

Warsztaty artystyczne w Dworze Miłosza

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się również warsztaty artystyczne zorganizowane w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie. Członkowie grupy mieli okazję własnoręcznie ozdobić lniane torby, nanosząc za pomocą szablonów wizerunek Czesława Miłosza. Warsztaty przebiegały w twórczej i przyjaznej atmosferze, a wykonane prace stały się wyjątkową pamiątką z wyjazdu. Miesiąc wcześniej członkowie oddziału odwiedzili Suwałki, gdzie zwiedzili Muzeum Marii Konopnickiej, poznali historię miasta, odwiedzili zabytkowe nekropolie oraz miejsca związane z wybitnym reżyserem Andrzejem Wajdą. Wyjazdy te stanowią cenną lekcję historii i kultury, a także sprzyjają integracji oraz umacnianiu więzi z polskim dziedzictwem narodowym.

Nie tylko jako członkowie organizacji, ale także jako grono przyjaciół

Cykliczne wyjazdy organizowane przez Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie to nie tylko okazja do poznawania historii, kultury i pięknych zakątków Polski. Z każdą kolejną podróżą uczestnicy coraz lepiej się poznają, a wspólnie spędzony czas sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni. Dziś spotykamy się już nie tylko jako członkowie organizacji, ale także jako grono przyjaciół, których łączą wspólne zainteresowania i chęć odkrywania nowych miejsc.

Każdy wyjazd przyciąga nowych uczestników, a nasza grupa stale się powiększa. Wśród członków już teraz nie brakuje pytań o kolejne wspólne wyprawy. Kto wie, może następnym razem zamiast zwiedzania historycznych miejsc wybierzemy wspólny wypoczynek nad morzem? Jedno jest pewne – wszyscy z niecierpliwością czekają na następne spotkanie i kolejną wspólną przygodę.

Janina Stupenko

Wiceprezes Wileńskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie