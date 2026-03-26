Muzeum Marii Konopnickiej

Na miejscu grupę powitała przewodniczka Beata Choinicka, która w interesujący sposób przybliżyła dzieje miasta i jego najważniejsze miejsca. Jednym z pierwszych punktów programu było Muzeum Marii Konopnickiej — wybitnej polskiej poetki urodzonej w Suwałkach. W zabytkowym XIX-wiecznym domu, dzięki nowoczesnej multimedialnej ekspozycji, uczestnicy mogli poznać życie i twórczość autorki, zobaczyć rękopisy, fotografie oraz pamiątki związane z jej działalnością literacką.

W Suwałkach urodził Andrzej Wajda

Podczas dalszego zwiedzania miasta przewodniczka przypomniała, że w Suwałkach urodził się wybitny polski reżyser filmowy Andrzej Wajda (6 marca 1926 r.). W 2026 roku obchodzona jest jego 100. rocznica urodzin, a Senat RP ustanowił rok 2026 „Rokiem Andrzeja Wajdy”. W całej Polsce odbywają się liczne uroczystości, wystawy i projekcje filmowe poświęcone jego życiu i twórczości. Wajda był twórcą takich filmów jak „Kanał”, „Popiół i diament” czy „Katyń” i należy do najwybitniejszych przedstawicieli polskiej kinematografii.

Nekropolie różnych wyznań

Kolejnym punktem były suwalskie cmentarze. W niewielkiej odległości od siebie znajdują się nekropolie różnych wyznań: rzymskokatolicka, ewangelicka, prawosławna, żydowska oraz tatarska (muzułmańska). To miejsce przypomina o wielokulturowej historii regionu, w którym od wieków obok siebie żyli przedstawiciele różnych narodowości i religii.

Podczas zwiedzania uczestnicy zatrzymali się przy pomniku Łukasza Tomasza Milewskiego, pochodzącego z Suwałk. W lipcu 2001 roku wyjechał do Nowego Jorku, aby spędzić lato i zarobić, podejmując pracę w kafeterii firmy Cantor Fitzgerald w World Trade Center. Niestety, 11 września 2001 roku zginął w zamachach terrorystycznych, mając zaledwie 21 lat. Grupa uczciła jego pamięć chwilą ciszy, wspominając młodego człowieka, którego losy stały się częścią światowej historii.

Dawni mieszkańcy Suwalszczyzny

W trakcie wycieczki przewodniczka przybliżyła także historię dawnych mieszkańców Suwalszczyzny – Jaćwingów (Sudowów), bałtyckiego ludu, który żył na tych terenach wiele wieków temu, zajmując się rolnictwem, łowiectwem i rybołówstwem, a jednocześnie słynąc z odwagi i wojowniczości.

Zaplanowane są kolejne wyjazdy

Wyjazd do Suwałk był nie tylko lekcją historii, ale także okazją do wspólnego spędzenia czasu i pogłębienia więzi z polską kulturą oraz tradycją. Była to pierwsza wyprawa w ramach nowego cyklu wycieczek po Polsce. Już po Świętach Wielkanocnych zaplanowane są kolejne wyjazdy, podczas których uczestnicy będą mogli odwiedzać kolejne miasta, zabytki i miejsca o szczególnym znaczeniu dla historii oraz kultury naszego kraju.

Takie spotkania z historią pozwalają lepiej poznawać ojczyste dziedzictwo i wzmacniają więź z polską tożsamością.

Fot. archiwum Wileńskiego Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie

Wiceprezes Janina Stupenko