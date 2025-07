O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja, a także inne kraje, między innymi: Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja.

Nabór wniosków w tym etapie trwa od 20 maja 2025 r. do 30 sierpnia 2025 r.

Po zakończeniu naboru podstawowego i weryfikacji wniosków przez Komisję Stypendialną możliwe będzie uruchomienie naboru uzupełniającego – w przypadku zarejestrowania niewystarczającej liczby wniosków. Jednocześnie informujemy, że niedopuszczalne jest ponowne rejestrowanie się w naborze uzupełniającym przez studentów, którzy złożyli już wniosek w naborze podstawowym.

Wnioski stypendialne należy składać za pośrednictwem Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS) poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz dołączenie dokumentów wymienionych w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 3.

Zachęcamy studentów prowadzących aktywną działalność społeczną do dołączenia do wniosku stypendialnego opisu swoich działań ze wskazaniem ich wymiaru (liczba godzin) – tj. raportu polonijnego (załącznik nr 6 we wniosku) poświadczonego przez przedstawiciela organizacji. Wzór raportu należy pobrać z poniższego linku i po wypełnieniu przez organizację polonijną dołączyć do wniosku. Wnioski stypendialne posiadające raport polonijny będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Link do Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych

System SRWS znajduje się na stronie internetowej Fundacji w zakładce „WNIOSEK DLA STUDENTÓW”.

Rejestracja dokumentacji stypendialnej wyłącznie przez system SRWS jest jedyną dopuszczalną formą złożenia aplikacji o stypendium.

W przypadku problemów ze skorzystaniem z systemu SRWS prosimy o kontakt z p. Anną Plichtą:

e-mail: stypendia@pol.org.pl oraz a.plichta@pol.org.pl

telefon: +48 509 835 324

Informacja RODO:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wszyscy aplikujący o stypendium zostaną poinformowani o decyzji Komisji Stypendialnej drogą elektroniczną – na adresy mailowe podane w systemie SRWS.

Regulamin Stypendialny 2025

Szczegóły dotyczące realizacji programu stypendialnego będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach opieki nad Polonią i Polakami za Granicą 2025.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego