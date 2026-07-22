Via Lietuva ogrodzi kolejne odcinki dróg

Prace prowadzone są przede wszystkim na autostradzie Wilno-Kowno-Kłajpeda (A1), gdzie ogrodzenia powstają na odcinku od 146,57 do 204,75 km. Kolejne zabezpieczenia montowane są również na drodze krajowej Kowno-Jeziorosy-Daugpilis (A6), na odcinku od 133,8 do 165,7 km. Obecnie systemami ochronnymi objęta jest już cała autostrada Wilno-Poniewież (A2) oraz znaczna część trasy A1.

Według ministra transportu Jurasa Taminskasa w ubiegłym roku na Litwie odnotowano około tysiąca kolizji z dzikimi zwierzętami. Jak podkreślił, rozbudowa infrastruktury ma ograniczyć ryzyko takich zdarzeń, jednak bezpieczeństwo zależy również od ostrożności kierowców.

Jak informuje resort, ogrodzenia są tylko jednym z elementów systemu ochrony. W całym kraju funkcjonuje już ponad 900 kilometrów takich zabezpieczeń, a także 16 podziemnych przejść dla średnich i małych zwierząt, 17 przejść dla dużych zwierząt, dwa mosty ekologiczne oraz systemy ochrony płazów. Stosowane są również znaki ostrzegawcze, tablice o zmiennej treści oraz rozwiązania ułatwiające zwierzętom bezpieczną migrację.

Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu stanowią zderzenia z dużymi zwierzętami, zwłaszcza z jeleniami. Według danych ministerstwa każdego roku dochodzi na Litwie do około 30 wypadków drogowych z udziałem dzikich zwierząt, w których poszkodowani zostają ludzie, natomiast liczba wszystkich kolizji jest znacznie wyższa. Do 2035 roku „Via Lietuva” planuje budowę kolejnych przejść dla zwierząt oraz czterech nowych mostów ekologicznych.