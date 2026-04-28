Szkoły ustalą zasady używania telefonów

Placówki wychowania przedszkolnego i szkoły ogólnokształcące będą musiały przygotować regulaminy do 1 września 2026 r. Dokumenty powstaną na podstawie wytycznych resortów oświaty i zdrowia, a także z uwzględnieniem propozycji rad szkolnych.

„Zaproponowaliśmy uzupełnienie ustawy o edukacji o nowy punkt, który prawnie zobowiązuje placówki oświatowe do opracowania zasad korzystania z tych urządzeń. Każda szkoła najlepiej wie, jakie zasady korzystania z urządzeń mobilnych są najbardziej odpowiednie dla jej uczniów i nauczycieli oraz w jakich przypadkach można stosować wyjątki. Szkoły będą musiały przygotować te zasady zgodnie ze wspólnymi zaleceniami opracowanymi przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu oraz Ministerstwo Ochrony Zdrowia” — powiedziała Raminta Popovienė, minister oświaty, nauki i sportu.

Wytyczne przewidują ograniczenia w korzystaniu z telefonów nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, w tym podczas przerw i zajęć poza szkołą. Proponowane rozwiązania obejmują m.in. pozostawianie urządzeń w wyznaczonych miejscach, trzymanie ich wyłączonych w plecakach lub całkowity zakaz przynoszenia do szkoły.

Przewidziano wyjątki — telefony będą mogły być używane w celach edukacyjnych przez uczniów starszych klas lub ze względu na stan zdrowia. Szkoły muszą też zapewnić możliwość kontaktu uczniów z rodzicami lub służbami.

Za zmianami głosowało 63 posłów, 26 wstrzymało się od głosu. Część parlamentarzystów wskazywała jednak, że szkoły oczekiwały jednolitych rozwiązań zamiast samodzielnego ustalania zasad.