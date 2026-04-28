Strona głównaSzkolnictwo

Szkoły ustalą zasady używania telefonów

23 kwietnia Sejm przyjął 23 poprawki do Ustawy o edukacji, które zobowiązują szkoły do ustalenia zasad korzystania z telefonów komórkowych. Nowe przepisy mają uporządkować kwestie używania urządzeń mobilnych, ale nie wprowadzają jednolitego zakazu.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Telefony w szkołach
Fot. Josvydas Elinskas, ELTA

Czytaj również...

Placówki wychowania przedszkolnego i szkoły ogólnokształcące będą musiały przygotować regulaminy do 1 września 2026 r. Dokumenty powstaną na podstawie wytycznych resortów oświaty i zdrowia, a także z uwzględnieniem propozycji rad szkolnych.

„Zaproponowaliśmy uzupełnienie ustawy o edukacji o nowy punkt, który prawnie zobowiązuje placówki oświatowe do opracowania zasad korzystania z tych urządzeń. Każda szkoła najlepiej wie, jakie zasady korzystania z urządzeń mobilnych są najbardziej odpowiednie dla jej uczniów i nauczycieli oraz w jakich przypadkach można stosować wyjątki. Szkoły będą musiały przygotować te zasady zgodnie ze wspólnymi zaleceniami opracowanymi przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu oraz Ministerstwo Ochrony Zdrowia” — powiedziała Raminta Popovienė, minister oświaty, nauki i sportu.

Wytyczne przewidują ograniczenia w korzystaniu z telefonów nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, w tym podczas przerw i zajęć poza szkołą. Proponowane rozwiązania obejmują m.in. pozostawianie urządzeń w wyznaczonych miejscach, trzymanie ich wyłączonych w plecakach lub całkowity zakaz przynoszenia do szkoły.

Przewidziano wyjątki — telefony będą mogły być używane w celach edukacyjnych przez uczniów starszych klas lub ze względu na stan zdrowia. Szkoły muszą też zapewnić możliwość kontaktu uczniów z rodzicami lub służbami.

Za zmianami głosowało 63 posłów, 26 wstrzymało się od głosu. Część parlamentarzystów wskazywała jednak, że szkoły oczekiwały jednolitych rozwiązań zamiast samodzielnego ustalania zasad.

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS, ŠMSM

Więcej od autora

