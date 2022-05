W niedzielę, 15 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Święto ma na celu pogłębienie świadomości społeczeństwa i rządów w temacie znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.

Rodzina dla litewskiego społeczeństwa na Litwie jest bardzo ważna

— Rodzina to miejsce zamierzone przez Pana Boga, gdzie człowiek poznaje świat, wzrasta, przygotowuje się do kolejnego etapu życia, czyli do wieczności. W rodzinie człowiek wzrasta w wierze. Kościół rodzinę nazywa małym kościołem, gdzie człowiek poświęca się. Kościół bardzo dużo uwagi i czasu poświęca rodzinie. Rodzina to miejsce stworzone przez Pana Boga dla człowieka — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” ks. Tadeusz Jasiński, redaktor miesięcznika katolickiego „Spotkania”.

Rodzina najważniejsza

— Rodzina dla społeczeństwa na Litwie jest bardzo ważna. Na pytanie, co dla ciebie znaczy rodzina, większość ankietowanych odpowiada: „ jest najważniejsza” lub „bardzo ważna” — mówi dla „Kuriera Wileńskiego” prof. Aušra Maslauskaitė, socjolog, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

Rodzina w ciągu ostatnich 30 lat

— Patrząc na rodzinę na przestrzeni ostatnich trzech dekad, można wyróżnić kilka rzeczy. Jedną z nich jest różnorodność form rodziny. Nie wszystkie rodziny opierają się na małżeństwie: niektóre to pary żyjące w konkubinacie, rodziny kohabitujące, rodziny z dziećmi, rodziny bez dzieci, co oznacza, że dzieci dorastają w różnych typach rodzin. Mamy stosunkowo wysoki odsetek rodzin niepełnych, co wyróżnia nas w kontekście europejskim i nie tylko. Około jednej trzeciej dzieci na Litwie wychowuje się w rodzinach niepełnych — zaznacza Aušra Maslauskaitė.

W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci zróżnicowanie form rodziny nabrało tempa. Pierwszym bodźcem były rozwody: gdy je zalegalizowano i rozluźniono obowiązujące wcześniej bariery. I tak, od 1965 r. na Litwie zaczęły się rozprzestrzeniać coraz bardziej zróżnicowane formy rodziny.

Rodziny po rozwodzie

— Mamy rodziny powtórne, które powstają po rozwodzie, rozpadzie konkubinatu lub śmierci partnera. Oznacza to, że rodziny są często złożone: mamy dzieci z jednego małżeństwa, z drugiego małżeństwa, mieszkają razem, są też dzieci wspólne. Są ojcowie, rzadziej matki, którzy nie mieszkają ze swoimi dziećmi. Jest to inny typ rodziny. Mamy starsze pary żyjące w konkubinacie. Ze względu na intensywne procesy migracji międzynarodowych istnieją tzw. rodziny transnarodowe, w których część rodziny mieszka w jednym kraju, a część w innym — komentuje socjolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

Jak mówi, kolejną ważną kwestią, w której w ciągu kilkudziesięciu lat niepodległości nie nastąpiła żadna zmiana, jest to, że kobiety pracują na „dwie zmiany” — w pracy i w domu. Podstawowa odpowiedzialność za dom, dzieci i dobrostan psychospołeczny członków rodziny pozostaje istotnym składnikiem kobiecości.

Rodziny transnarodowe

— Wiele rodzin zostało dotkniętych emigracją. To znaczy, że rodziny żyją na dwa państwa. Na przykład, ojciec pracuje za granicą, matka z dziećmi jest na Litwie albo rodzice są za granicą, a dzieci w kraju. Socjolodzy dzisiaj takie rodziny nazywają rodzinami transnarodowymi — podkreśla Aušra Maslauskaitė.

Międzynarodowy Dzień Rodzin

Międzynarodowy Dzień Rodzin jest co roku obchodzony na całym świecie 15 maja (wyjątkiem jest Francja, w której Święto Rodziny wypada 6 stycznia i jest połączeniem Dnia Rodziny i Dnia Dziecka).

Datę 15 maja na Dzień Rodziny wybrało Zgromadzenie Ogólne ONZ, gdy 20 września 1993 r. ustanawiało to święto. Celebracja tego dnia ma na celu skupienie uwagi na rodzinie, jej problemach i wyzwaniach, oraz wsparcie rodziny nie tylko dla niej samej, ale również dla całego społeczeństwa.