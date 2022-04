Ks. Tadeusz Jasiński: „Matki są nam dane przez Pana Boga”

Na Litwie Dzień Matki jest obchodzony w pierwszą niedzielę maja. W tym roku przypada on 1 maja. W Polsce ten dzień jest celebrowany zawsze 26 maja.

Dzień Matki jest okazją do tego, aby podziękować, uściskać mamę, wręczyć jej kwiatek lub laurkę

Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Ks. Tadeusz Jasiński, redaktor miesięcznika katolickiego „Spotkania”, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że Dzień Matki jest okazją do tego, aby podziękować, uściskać, wręczyć kwiatek lub laurkę, zaś za zmarłe mamy odmówić pacierz, zapalić znicz.

Matka najdroższą osobą

— Matka to najbliższa i najdroższa osoba dla każdego człowieka. Matek nie wybieramy, są nam dane przez Pana Boga. Kościół bardzo poważnie podchodzi do rodzicielstwa. Bóg nakazuje w czwartym przykazaniu, aby dzieci swoim rodzicom, a podwładni swoim przełożonym, oddawali poszanowanie, miłość i posłuszeństwo. „Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój”. Jest w tym nawet pewna obietnica. Jeżeli czczę ojca i matkę, to mamy między sobą dobre relacje. Jak są dobre relacje, to człowiekowi dobrze się na tej ziemi żyje — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” ks. Tadeusz Jasiński.

Historia święta

Początki Dnia Matki sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą „Niedziela u Matki”. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolnym od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj ten przetrwał do XIX w. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

Sam Bóg nakazuje czcić matkę i ojca

— Sam Pan Bóg pokazuje, jak ważne jest rodzicielstwo i jak ważny jest szacunek wobec rodziców. Matka, przez którą Pan Bóg daruje nam życie, w sposób szczególny jest uhonorowana, wywyższona. Pan Jezus, wcielając się w ciało człowiecze, zechciał przyjść jako syn Maryi. Toteż w taki sposób Pan Bóg pokazał, jak ważne jest macierzyństwo. Pan Jezus, odchodząc z tego świata, gdy cierpiał na krzyżu, z jednej strony uznał Maryję jako matkę Kościoła, ale też zatroszczył się o los Maryi, żeby miała opiekę, mówiąc do św. Jana: „Oto Matka twoja”. Jak pamiętamy, święty Jan wziął Maryję pod swoją opiekę — opowiada ksiądz.

Matki też potrzebują opieki

— Naturalny bieg życia sprawia, że w końcu życia matki potrzebują opieki swoich dzieci. Jest to okazja odwdzięczyć się za tę opiekę, którą matka dała w pierwszym okresie życia człowieka. Każdego dziecka obowiązkiem jest zaopiekować się matką w ostatnim etapie jej bycia tu, na ziemi. Żeby stworzyć godne warunki, przede wszystkim zapewnić miłość, swoją obecność. Dzisiaj jest z tym problem. Dzieci wyjeżdżają za granicę i często rodzice są pozostawieni bez opieki. To jest problem realny i duchowy. Pozostawiając rodziców bez opieki, człowiek sprzeniewierza się czwartemu przykazaniu — podkreśla redaktor miesięcznika katolickiego „Spotkania”.

Dzień Matki obchodzony jest w ponad stu krajach

Dzień Matki obchodzony jest w niemal 140 krajach świata; to jedno z ważniejszych świąt w roku. Tego dnia w szczególny sposób myślimy o naszych mamach, dziękując im za trud wychowania. Często wręczamy im też z tej okazji drobne podarunki w postaci kwiatów, laurek zrobionych własnoręcznie i czekoladek.

