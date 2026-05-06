„Zaczarowana kostka” w „Kasztanie”                               

30 kwietnia b. r. w Żłobku-Przedszkolu „Kasztan” w Wilnie odbyło się metodyczne spotkanie „Zaczarowana kostka” (lt. „Stebuklinga kaladėlė”). Do przedszkola zawitało sporo gości z koła metodycznego „Wilia” (lt. „Neris”).

Dzieci z Żłobka-Przedszkola „Kasztan” w Wilnie.
Fot. archiwum Żłobka-Przedszkola „Kasztan” w Wilnie

Projekt powstał z inicjatywy i doświadczenia pracy z dziećmi, a zarazem z powodu wyzwania, z którym spotkamy się na co dzień.  Dużo pracy wkładamy w rozwój mowy dzieci, a jednak doświadczenie pokazuje, że coraz więcej jest dzieci sƚabo mówiących lub prawie niemówiących. Pilnie pracujemy nad tym wszyscy: dzieci, nauczycielki, logopeda, rodzice. Pani logopeda metodyk Irena Baryszkina wraz z nauczycielkami stworzyły nowe pomoce metodyczne — zaczarowana kostka, dzięki którym praca z dziećmi jest ciekawa i poznawcza. W formie zabawy wychowankowie  rozpoznają dźwięki, poznają litery i poszerzają słownictwo.

Podczas spotkania metodycznego pokazaliśmy naszym gościom, jak z kostką pracujemy na co dzień i ile takie zajęcia sprawiają radości. Dzieci z trzech grup na czele z panią muzyk metodyk Bożeną Czerniewską powitały gości piosenką o wiośnie „Wiosenne ptaki”, orkiestrą J. Shtrausa walcem „Wiosenny nastrój” oraz tańcem „Słońce”. Następnie logopeda przygotowała wykład o pomocy dydaktycznej „Zaczarowana kostka”. Pokazała, jak pracujemy z zaczarowaną kostką i zaprosiła do wspólnych zajęć przybyłych gości.

Nauczycielki z grupy „Motyle” Iwona Baban-Zyk i Gabriela Własenko przeprowadziły otwarte zajęcie pt. „Ubranie. Jak się ubieramy?. W czasie zajęcia nauczycielki pokazały, jak dzięki kostce można uczyć dzieci nazw ubrań, poprawnych form i nowych czasowników.

Natomiast panie z grupy „Misiaki” — starszy nauczyciel Janina Araminienė oraz starszy nauczyciel Alina Alaszewicz przedstawiły otwarte zajęcie „Warsztaty magicznego sƚowa”. Podczas zajęcia dzieci wykazały się znajomością literek i właściwym rozpoznawaniem dźwięków.  

Pokazaliśmy również w filmiku, jak z kostką pracują w każdej grupie (zaczynając od żłobka) nauczycielki oraz rodzice w domu. Święto uwieńczyła piosenka „Wiosenne pąki” zespołu „Kasztan”.

Cieszymy się bardzo z podziękowań, które usłyszeliśmy od naszych przybyłych gości i uważamy, że nasz projekt jest udany.

Jolanta Lembowicz
Dyrektor Żłobka-Przedszkola „Kasztan” w Wilnie

