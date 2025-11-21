Dni Kultury Polskiej w Żłobku-Przedszkolu „Kasztan” [Z GALERIĄ]

W piątek, 7 listopada o godz. 12:11 (polskiego czasu 11:11) nasze dzielne „Pszczółki” i „Zajączki” ubrane w stroje ludowe wraz z Paniami łączyły się w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

Projekt patriotyczno-muzyczny „Jesteśmy Polką i Polakiem”

„Jesteśmy Polką i Polakiem” — tak śpiewaliśmy 10 listopada podczas tego projektu patriotyczno-muzycznego. Celem projektu było zjednoczenie polskich dzieci w wyjątkowym dniu — Dniu Niepodległości Polski. W projekcie wzięło udział 18 placówek, 16 z nich to placówki z Wilna, rejonów wileńskiego i solecznickiego, a także w formacie online łączyły się z nami dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 32 w Tarnowie oraz zespół „Bieżanowskie Trubadurki” z Krakowa.

Zaszczytni goście

Święto rozpoczęliśmy hymnem Polski, następnie hymnem projektu „Jesteśmy Polką i Polakiem”. W projekcie uczestniczył Konsul Ambasady RP w Wilnie Zbigniew Ciosek, który uroczyście przywitał wszystkich uczestników, życząc udanego występu. Pozdrowił nas też gość wyjątkowy — Tomasz Jamróz-Piłsudski, krewny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wspólnie śpiewaliśmy piosenki patriotyczne, oglądaliśmy tańce patriotyczne z flagą biało-czerwoną.

Za realizację projektu jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom, nauczycielom, dzieciom, a w szczególności dziękujemy Ambasadzie RP w Wilnie za dofinansowanie.

Uroczystości na cmentarzu na Rossie

11 Listopada grono pedagogiczne uczciło godnie i patriotycznie. Nauczycielki wzięły udział w uroczystościach narodowych Święta Niepodległości przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, aby oddać hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dzieci w tym dniu rysowały mapę Polski, poznawały godło, symbole narodowe.

Dla dziecięcej duszy — Halina Janczuńska

Kolejny dzień upłynął nam wesoło i poznawczo. W tym dniu odwiedziła nas pisarka Halina Janczuńska, która czytała dzieciom bajeczki, zachęcała do wspólnego wertowania książeczek. Zaciekawieni wychowankowie chętnie zadawali pytania. Między dziećmi a pisarką zarodziła się bardzo przyjazna atmosfera.

„Smacznego”

W ramach Dni Kultury Polskiej dzieci poznały kuchnię polską, która jest jedną z najbardziej zróżnicowanych w Europie. Wychowankowie dowiedzieli się, że charakter polskiej kuchni kształtował się przez wieki pod wpływem tradycji słowiańskich oraz kuchni żydowskiej, niemieckiej, litewskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. W Polsce panuje kuchnia regionalna. Na przykład kuchnia kaszubska szczyci się daniami głównie z ryby (śledzie, łosoś bałtycki), a Podhale — z oscypka. Dzieci degustowały polskiego bigosu, który pochodzi z kuchni regionalnej Podlasia, a kolejnego dnia wspólnie z paniami w grupach piekły szarlotkę, którą częstowali też i rodziców.

Ostra Brama

Wraz z dziećmi z grupy „Pszczółki” uczestniczyłyśmy w Opiekach Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Msza święta ofiarowana była w intencji uczniów, nauczycieli i wychowanków.

Hojne dary od Fundacji „Ignatianum” i Stowarzyszenia „Odra-Niemen”

14 listopada odwiedzili nas nasi rodacy z Krakowa z Fundacji „Ignatianum” oraz Stowarzyszenie „Odra-Niemen”. Cieszymy się bardzo, że przyjechała do nas liczna grupa młodych i sympatycznych ludzi. Nasze dzieci pokazały gościom krótki koncert patriotyczny. Tomasz Konturek dziękował naszym nauczycielkom i maluchom za patriotyzm i miłość do mowy ojczystej. Goście przekazali dzieciom piękne prezenty. Fundacja „Ignatianum” w Krakowie, a także Stowarzyszenie „Odra-Niemen” już po raz kolejny organizuje akcję charytatywną dla naszych dzieci — „Kredkobranie”, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Edukacja plastyczna

Ilustratorka książek Patrycja Bliuj-Stodulska poprowadziła maluchom twórczą edukację plastyczną. Każde dziecko zrobiło pięknego lwa.

Gościnność TVP Wilno

Tak samo piękne chwile dzieci przeżyły podczas wycieczki do TVP Wilno, gdzie poznały, jak powstają programy polskie.

Bardzo cieszymy się, że mieliśmy tak różnorodny program w ramach Dni Kultury Polskiej. W ten sposób promujemy polską kulturę u nas w przedszkolu, budujemy świadomość narodową i tożsamość kulturową — szczególnie wśród nowego pokolenia. Prezentujemy polską kulturę innym narodom, zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w kulturze inne placówki polskie, a także rodziców.

Fot. archiwum Żłobka-Przedszkola „Kasztan” w Wilnie

Jolanta Lembowicz,

dyrektor Żłobka-Przedszkola „Kasztan” w Wilnie