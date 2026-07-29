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Uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w akcji „Zjednoczeni pamięcią”

21 lipca 2026 r. uczniowie klas 6b, 7a, 8a, 8b, 9b i G3b Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie wraz z nauczycielkami Wandą Woronecką i Mirosławą Wróblewską wzięli udział w społeczno-obywatelskiej akcji „Zjednoczeni pamięcią”, która odbyła się na Nowej Nekropolii na Rossie w Wilnie.

Autor: KW
Uczniowie z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.
Udział w takich inicjatywach jest dla uczniów wartościową lekcją patriotyzmu | Fot. Organizatorzy

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Akcja ta stała się już wartościową tradycją działalności uczniów gimnazjum, kształtującą zainteresowanie historią, szacunek do przeszłości oraz odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego. Uczestnicząc w tej inicjatywie, uczniowie nie tylko pomagają w porządkowaniu otoczenia, ale także lepiej rozumieją znaczenie pamięci historycznej oraz potrzebę pielęgnowania pamięci o poległych.

Na Nowej Nekropolii na Rossie spoczywają polscy żołnierze i legioniści polegli w latach 1919–1921. Oddając hołd ich pamięci, uczniowie uporządkowali historyczne mogiły — zadbali o 40 grobów: usuwali chwasty, czyścili nagrobki, zamiatali alejki oraz sadzili kwiaty. Prace były wykonywane z dużym zaangażowaniem i starannością, a wysiłek każdego ucznia przyczynił się do zachowania tego ważnego miejsca pamięci.

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Uczniowie uporządkowali historyczne mogiły — zadbali o 40 grobów | Fot. Organizatorzy

Udział w takich inicjatywach jest dla uczniów wartościową lekcją patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności. Pozwala nie tylko przyczynić się do dobra wspólnego, ale także rozwijać szacunek do historii, tradycji oraz osób, które swoim życiem przyczyniły się do zachowania wolności.

Serdecznie dziękujemy prezesowi Społecznego Towarzystwa Cmentarza na Rossie Dariuszowi Żybortowi za współpracę i udzielone wsparcie — dzięki niemu zostały pokryte koszty zakupu kwiatów.

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Wanda Woroneckaja, Mirosława Wróblewska

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