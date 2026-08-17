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Przyjęto strategię „Kuriera Wileńskiego”. Rada Redaktorów potwierdziła kierunek

W dniu 13 sierpnia w redakcji „Kuriera Wileńskiego” spotkała się Rada Redaktorów, aby zapoznać się z przygotowaną strategią oraz zatwierdzić kierunek pracy dziennika. Dokument wskazuje pięć celów strategicznych.

Autor: KW
Dziennik „Kurier Wileński”.

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Strategia stanowi dokument, w którym wyłożone zostały cele nadrzędne i długofalowe, w klasycznym rozumieniu strategii, odróżniając od taktyk i operacji. Jest to pierwsze całościowe ujęcie strategicznych celów „Kuriera Wileńskiego”. Do dokumentu tego redakcja będzie przygotowywała odrębne dokumenty średnio- i krótkofalowe, jak to miało miejsce w okresach poprzednich.

Jako cele wskazano: opiniotwórczość, wiarygodność, obecność środowiskową, wysoką zdolność operacyjną oraz dobre relacje partnerskie polsko-litewskie, wizerunek polskości jako systemu wartości oraz powiązanie historii i bezpieczeństwa Polski i Litwy z Litwą i Polską. Każdy z tych celów jest w dokumencie szczegółowo opisany tak, aby nie było wątpliwości, jaki kierunek wyznacza.

W dokumencie znalazło się także wskazanie, co celem strategicznym nie jest. Zostało to określone, aby uniknąć marnotrawienia i rozwadniania zasobów na nietrafione rozwiązania.

Rada Redaktorów „Kuriera Wileńskiego” zgłosiła swoje dodatkowe poprawki do strategii. Ostateczny dokument został zatwierdzony i przyjęty do realizacji. W dalszym ciągu redakcja będzie przygotowywała opracowania taktyk i operacji, jak to miało miejsce w poprzednich latach – w zgodzie z kierunkami wskazanymi przez strategię i radę.

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Rada Redaktorów „Kuriera Wileńskiego”,
13 sierpnia 2026 r.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 32 (92) 15-21/08/2026

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