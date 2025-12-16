Więcej
    Czy Twoja rodzina ma plan? Litwa pyta o gotowość na kryzysy

    Rząd znów podkreśla, że ważne jest przygotowanie społeczeństwa na kryzysy. To nie tylko wojna, ale też powodzie, pandemie, nieprzewidziane klęski. Minister Kondratowicz wskazuje, co pomaga zachować spokój w sytuacji ekstremalnej.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wolontariuszem może zostać każdy — to realna pomoc i wsparcie dla bezpieczeństwa społeczności | Fot. Andrius Ufartas, ELTA

    Czy Twoja rodzina ma plan?

    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zachęca do opracowania planu dla rodziny na wypadek sytuacji kryzysowej. Proste działania można wdrożyć w ciągu jednego wieczoru: ustalić miejsca spotkań i kontakty awaryjne, przygotować torbę na 72 godziny, omówić role domowników w sytuacjach nadzwyczajnych, zainstalować aplikację LT72 i zapoznać się z jej funkcjami.

    „Właśnie teraz, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia, jest najlepszy moment na przygotowania” — radzi Władysław Kondratowicz, minister spraw wewnętrznych.

    „Tylko będąc poinformowanymi i przygotowanymi, możemy działać pewnie i spokojnie w przypadku każdej kryzysowej sytuacji” — dodaje minister.

    „Litwa 2050” to kluczowy dokument strategiczny wyznaczający kierunek rozwoju kraju i otwierający obywatelom możliwość współpracy z instytucjami państwowymi. Wizja ta zachęca do dzielenia się pomysłami i udziału w inicjatywach, m.in. warsztatach „Dialog obywatelski”.

    W Wilnie przez 3 minuty wyły syreny. „Vyčio skliautas 2025” jeszcze trwa

    Nieoczywista korzyść komendantur

    Służba w komendanturach umożliwia obywatelom, także bez doświadczenia wojskowego, zdobycie wiedzy i udział w zadaniach takich jak ochrona obiektów, ewakuacja ludności czy wsparcie policji i samorządów.

    Od marca 2025 r. działa Rada Komendantury Wojskowej oraz jednostki regionalne, a rejestracja odbywa się przez Służbę Obowiązku Wojskowego lub stronę Karys.lt. „Służba w tworzonych jednostkach komendantur to doskonała okazja do włączenia się w obronę państwa dla szerszego kręgu społeczeństwa” — mówi Tomas Godliauskas, wiceminister obrony narodowej.

    Co podkreślali wcześniej eksperci, odbyte szkolenie wojskowe jest brane pod uwagę przez pracodawców. Pracownik po takim szkoleniu z założenia jest spokojniejszy, lepiej zarządza sytuacjami stresowymi i jest dokładniejszy w komunikacji.

    Nie tylko wojskowa ścieżka…

    Litewski Związek Strzelców także oferuje szkolenia wojskowe, działania cywilne oraz rozwój kompetencji przydatnych w sytuacjach kryzysowych. Działa na zasadzie wolontariatu i jest otwarty dla obywateli od 11. roku życia.

    „Społeczność strzelców — silna i zjednoczona, łącząca zmotywowanych, odpowiedzialnych i gotowych do działania na rzecz państwa i społeczeństwa ludzi” — mówi pułkownik Linas Idzelis, dowódca Związku Strzelców Litwy.

    Strzelcy wspierają działania ratownicze, medyczne, informacyjne oraz techniczne, a także przygotowują się do udzielenia wsparcia instytucjom państwowym.

    W rejonie wileńskim działa wielokulturowa Kompania im. gen. Tadeusza Kościuszki, w której jest wielu Polaków, co może być przyjaznym środowiskiem dla chętnych narodowości polskiej.

    Ważne jest też zaangażowanie się w organizacje pozarządowe. Organizacje w sytuacjach kryzysu udzielają pomocy osobom w potrzebie, koordynują działania w i uczą obywateli. „Spójne działanie w obliczu zagrożeń jest nierozerwalnie związane z wkładem organizacji pozarządowych” — twierdzi minister Władysław Kondratowicz.

    Wariantów jest sporo: wolontariat w takich organizacjach jak Litewski Czerwony Krzyż, Bank Żywności czy lokalne stowarzyszenia.

    Sporządzono plan ewakuacji Wilna
    Afisze

