Ponadto mieszkańcom wysłano krótkie wiadomości na telefony komórkowe.

„Podczas ćwiczeń »Vyčio skliautas 2025« sprawdzany jest system ostrzegania i informowania mieszkańców poprzez włączenie syren. Po ustaniu dźwięku syren prosimy o włączenie litewskiego radia lub telewizji. Prosimy zachować spokój, są to ćwiczenia, nie ma zagrożenia” – napisano w komunikacie.

Test gotowości Republiki Litewskiej

Z kolei premier Litwy Inga Ruginienė zaznaczyła, że to „jeden z najważniejszych testów gotowości całego państwa”.

„W tych trudnych czasach instytucje litewskie, organizacje pozarządowe i nasi obywatele robią bardzo wiele, abyśmy byli gotowi stawić czoła pojawiającym się zagrożeniom. Ta koncentracja jest naszą siłą. Jednak nawet najlepsze pomysły warto spojrzeć z boku i sprawdzić, jak będą działać w rzeczywistości. Dlatego te ćwiczenia są jednym z najważniejszych testów gotowości całego państwa, który tylko naszą gotowość wzmocni” – czytamy w komunikacie słowa premier Inga Ruginienė.

Wydarzenie komentowali na peronie na wileńskim dworcu mer Wilna Valdas Benkunskas, a także szef MSW Litwy Władysław Kondratowicz oraz inni decydenci.

Czytaj także: Poradnik na czas kryzysu czy wojny dla mieszkańców Wilna

Po usłyszeniu syreny — włącz TV, radio i miej telefon

Po usłyszeniu syren mieszkańcy muszą natychmiast włączyć litewskie radio lub telewizję, wysłuchać przekazywanych informacji i postępować zgodnie z podanymi zaleceniami.

Jeśli znajdujemy się w miejscu, gdzie syreny nie są słyszalne, zaleca się wcześniejsze włączenie funkcji transmisji komórkowej w telefonie komórkowym, aby otrzymywać krótkie komunikaty ostrzegawcze.

Za pomocą tych komunikatów mieszkańcy są ostrzegani, gdy konieczne jest pilne przekazanie ważnych informacji dotyczących zagrożenia dla ich zdrowia, życia, mienia lub środowiska. Usługa ta jest bezpłatna.

Do kiedy potrwają ćwiczenia?

Ćwiczenia „Vyčio skliautas 2025” potrwają do 11 października.

Ich głównym celem jest ocena stanu systemu mobilizacyjnego państwa, sprawdzenie, jak przebiegałaby zasadnicza reorganizacja państwa i mobilizacja zasobów w ramach przygotowań do obrony kraju, pełniąc funkcje o znaczeniu życiowym w szybko zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.

We wtorek w Wilnie rozpoczęły się ćwiczenia ewakuacji mieszkańców – symulowana ewakuacja placówek kształcenia, grup mieszkańców szczególnie narażonych oraz wybranych mieszkańców starostw zarówno na terenie miasta, jak i poza nim.

W ćwiczeniach biorą udział także instytucje państwowe wraz z Kancelarią Rady Ministrów Republiki Litewskiej, a także samorządy i inne organizacje.