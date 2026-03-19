Ankieta przeprowadzona latem 2025 roku wykazała, że mieszkańcy Wilna oczekują więcej informacji na temat prac realizowanych przez samorządy w stolicy.

Aż 96 proc. ankietowanych mieszkańców zgodziło się ze stwierdzeniem, że należy włożyć więcej wysiłku w komunikację na temat prowadzonych prac, a 66 proc. stwierdziło, że informacje przekazywane im w tym czasie są niewystarczające. Ponadto dla ankietowanych mieszkańców Wilna (95 proc.) ważne jest, aby posiadać najświeższe informacje o tym, co dzieje się właśnie w ich najbliższym otoczeniu.

Wszystkie prace — na jednej platformie

Biorąc pod uwagę wyniki badania, Samorząd Miasta Wilna stworzył wygodną stronę internetową, na której mieszkańcy mogą sprawdzić prace zrealizowane w stolicy w ostatnich latach lub te, które są obecnie w toku.

„Wilno nieustannie się zmienia — od niewielkich prac poprawiających codzienność po duże projekty zmieniające życie całego miasta. Nowa interaktywna mapa pozwoli mieszkańcom Wilna wygodnie, w jednym miejscu, zobaczyć, co dzieje się w ich dzielnicy, sąsiedztwie i na konkretnej ulicy, jakie projekty zostały już zrealizowane i jak nasze wspólne Wilno zmieni się w najbliższym czasie.

„Takie podejście zwiększa zarówno naszą odpowiedzialność, jak i przejrzystość wykorzystania pieniędzy podatników — w jednym miejscu można zobaczyć ponad tysiąc projektów, dlatego skala prac jest imponująca” — mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Liczba projektów na mapie rośnie

Na mapie dostępnej na nowej stronie internetowej zaznaczono większość prac już wykonanych oraz obecnie realizowanych w Wilnie. Na przykład nowe szkoły i przedszkola, ulice w trakcie ciągłego asfaltowania i projektowania, mosty i wiadukty w trakcie przebudowy i nowej budowy, przestrzenie publiczne, obiekty sportowe i zdrowotne itp.

Obecnie na mapie widocznych jest aż 1 090 projektów, a ich liczba stale rośnie w miarę podejmowania nowych prac przez samorząd oraz podległe mu przedsiębiorstwa i instytucje. Odwiedzając stronę 1000darbu.lt zobaczymy obrazki dla każdej inwestycji. Klikając na przycisk pod nimi „Skaityti daugiau” możemy przeczytać więcej o konkretnym projekcie.

Na platformie zainstalowano również przycisk „Lubię to” — mieszkańcy Wilna są zachęcani do polubienia najbardziej podobających im się, aktualnych prac i projektów.

Witryna jest wygodna w nawigacji zarówno na telefonie komórkowym, jak i na komputerze. Projekty można filtrować według pięciu kategorii — transportu, oświaty, przestrzeni publicznej, kultury i dziedzictwa oraz sportu i zdrowia; na mapie są one oznaczone różnymi kolorami.

Po wpisaniu adresu zamieszkania, ulicy i numeru domu mapa od razu pokazuje, jakie projekty zostały już zrealizowane w okolicy lub będą zrealizowane w najbliższym czasie. Wszystkie projekty można również filtrować według dzielnicy oraz statusu prac — zrealizowane lub w trakcie realizacji.

Pomysł interaktywnej mapy zrealizowali specjaliści z Samorządu Miasta Wilna i „ID Vilnius”.

Materiał przygotowano na zlecenie Samorządu Miasta Wilna. Treść została opłacona.

