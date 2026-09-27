Wystawa prac młodych artystów w Centrum Kultury w Rudominie.

Prace powstały w dniach 14–21 czerwca podczas pleneru rysunkowo-malarskiego w Zakopanem, w którym uczestniczyli uczniowie specjalizacji projektowanie przestrzeni. Malownicze krajobrazy Zakopanego oraz różnorodne motywy otaczającej przestrzeni stały się inspiracją dla młodych twórców.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Na wystawie można zobaczyć różnorodne ujęcia Zakopanego – pejzaże, motywy architektoniczne, widoki cmentarzy oraz inne prace powstałe podczas pleneru. Każda z prac ukazuje indywidualne spojrzenie uczniów na otaczającą ich przestrzeń oraz ich twórczą interpretację wybranych motywów.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Cieszymy się, że możemy zaprezentować tę wystawę w Centrum Kultury w Rudominie i umożliwić naszym odwiedzającym poznanie twórczości młodych artystów z Polski.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy i odkrycia Zakopanego oczami młodych artystów!

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie