Otwarcie wystawy plenerowej w Rudominie [Z GALERIĄ]

W dniu 6 maja Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło wszystkich chętnych do bliższego zapoznania się z historią i kulturą Tatarów. Tego dnia została otwarta wystawa plenerowa „Dziedzictwo kulturowe Tatarów”.

Wystawa ta zaprasza do zapoznania się ze wsią Sorok Tatary, jej historią i ludźmi, którzy od wieków stanowili nieodłączną część społeczności naszego kraju.

Na wystawie można zobaczyć nie tylko fakty historyczne, ale także żywe świadectwa. Jednym z głównych akcentów wystawy są wybitne osobistości, takie jak książęta Rudzewiczowie, szlachcice Sobolewscy czy Mensaid Bajraszewski, którzy chronili i pielęgnowali kulturę tatarską na Litwie. To ludzie, którym zależało na przetrwaniu tradycji i jedności wspólnoty.

Prezentowane są tu również unikatowe artefakty – stare księgi, teksty religijne i zabytki. Ukazują one, jak Tatarom udało się zachować wiarę i zwyczaje, żyjąc z dala od ojczyzny. Szczególne miejsce zajmuje historia meczetu – serca społeczności. Był on nie tylko miejscem modlitwy, ale także centrum spotkań, w którym rozgrywały się najważniejsze momenty życia.

Wystawa przypomina nam o jednej ważnej rzeczy – historia Litwy zawsze była wielokulturowa. Różne narody żyły tu razem, tworząc, pielęgnując i przekazując swoje tradycje z pokolenia na pokolenie.

Na otwarcie wystawy do Rudominy przybyły również przedstawicielki Tatarów litewskich – Zita Milkamanowicz oraz Elnara Churlu. Opowiedziały o sobie i swoich rodzinach, a także zapoznały uczestników z dziedzictwem kulinarnym Tatarów. Goście imprezy dowiedzieli się wielu interesujących faktów o kuchni tatarskiej – jaka była kiedyś i jaka jest dziś, jakie dania są spożywane w święta oraz jakie mają znaczenie religijne. Tradycyjnymi daniami tatarskimi są między innymi kołduny, gołąbki, bastruma i suszone mięso gęsi. Goście mieli okazję nie tylko wysłuchać niezwykle ciekawych opowieści o różnych potrawach oraz tradycjach ich spożywania, ale również spróbować tradycyjnych potraw tatarskich, m.in. chałwy czy stulistnika, czyli šimtalapisu.

Goście imprezy mogli spokojnie zwiedzić wystawę, porozmawiać i wymienić się swoimi wrażeniami. Była to doskonała okazja, aby poznać bogatą historię i zwyczaje Tatarów oraz spróbować autentycznych smaków.

