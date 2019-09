Muzyka renesansu niesie spokój

Występ zespołu Cracow Singers w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wilnie był okazją do poszukiwania własnej drogi i wiary dzięki muzyce. Koncert „Słuchajcie mnie, wszystkie kraje! Polskie i litewskie arcydzieła epoki renesansu” odbył się 10 września w ramach Festiwalu Muzyki Dawnej „Banchetto Musicale”.

Od kilku lat współpracujemy z festiwalem. Koncerty, które odbywają się w naszym kościele, to muzyka sakralna. Mogą jej słuchać również osoby niewierzące, dlatego koncerty są otwarte dla wszystkich – wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu” o. Marek Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów i rektor kościoła Wniebowzięcia NMP.

Od Wacława z Szamotuł do Gomółki



Cracow Singers w swoim występie 10 września skupili się na utworach Wacława z Szamotuł. Do pojawienia się Fryderyka Chopina ten XVI-wieczny kompozytor był zaliczany do najwybitniejszych polskich twórców muzycznych. Zespół z Krakowa wykonał też utwory innych polskich twórców doby renesansu, takich jak Cyprian Bazylik i Mikołaj Gomółka.

– Kościół jest przepiękny, akustyka – cudowna! Utwory, które wykonaliśmy, są specjalnie stworzone do takiej akustyki. Myślę, że to dobre połączenie wnętrza kościoła z naszym repertuarem, ponieważ te utwory prawdopodobnie powstały w tym samym czasie co budowla. Moim zdaniem akustyka wnętrza oraz utwory stanowią jedną całość – dzieli się wrażeniami z „Kurierem Wileński” Karol Kusz, kierownik artystyczny zespołu.

– Obiekt w tej chwili jest odrestaurowywany. Jak weszliśmy do wnętrza, to od razu było widać, że jest tu niesamowita przestrzeń, a nasz śpiew oraz nasze dźwięki będą pięknie brzmiały. Zachwyciły nas odsłonięte fragmenty fresków oraz sklepień. To są elementy, które dostrzegaliśmy, śpiewając. Jesteśmy wdzięczni organizatorom festiwalu, że ten koncert mógł się odbyć w tym miejscu – dodaje menadżerka i wokalistka zespołu Katarzyna Freiwald.

Czujemy piękno i ciężar dziedzictwa



Utwory do koncertu były wybierane według pewnego klucza. – Skoncentrowaliśmy się na 450-leciu zawarcia unii lubelskiej. To jest wielka i znacząca rocznica, szczególnie dla krajów wspólnoty europejskiej. Wszyscy wpatrujemy się 450 lat wstecz, kiedy na podstawie dokumentu i woli obojga narodów powstał przepiękny twór, który przetrwał 300 lat. Budując program, staraliśmy się włączyć najpiękniejsze utwory, które powstawały w tamtym czasie. Kluczową postacią jest Wacław z Szamotuł. Ten kompozytor łączy w sobie wszystkie walory tamtego czasu, ponieważ działał zarówno na dworze króla Zygmunta Augusta, jak i na dworze Mikołaja Radziwiłła w Wilnie. Czujemy więc piękno i ciężar tego dziedzictwa – tłumaczy Freiwald.

Poszukiwanie własnej drogi



Zdaniem Karola Kusza muzyka renesansowa może być bardzo pomocna dla współczesnego człowieka.

– Czym może zachwycić muzyka renesansowa słuchacza XXI w.? Przede wszystkim spokojem i piękną harmonią. Wśród zabiegania dzisiejszego świata, wśród tego dążenia do komercjalizmu człowiek może się zatrzymać, posłuchać, zamyślić się, a nawet pomodlić – twierdzi kierownik zespołu.

Ze swoim kolegą zgadza się Katarzyna Freiwald. – Żyjemy w czasach, w których napiera komercja, czasach, które potrafią stworzyć w głowie pewien rodzaj zamętu, dyskomfort myślenia. Ludzie zaczynają się gubić. Być może ta muzyka i ten bardzo klarowny przekaz słowa wywołają refleksję oraz rodzaj uporządkowania, co także wypływa z odbioru harmonii. Bo harmonia była przekazem wielkiego porządku. To uporządkowanie dla naszych zmysłów i myślenia, a dodajmy do tego wagę słowa, to wszystko może prowadzić do potrzebnego namysłu, pomóc w poszukiwaniach własnej wiary i drogi – podkreśla menedżerka.

Perły muzyki renesansowej



Koncert 10 września został zrealizowany dzięki pomocy finansowej Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

– Niezmiernie się cieszymy, że podczas kolejnego organizowanego przez Instytut Polski projektu poświęconego unii lubelskiej wystąpił jeden z najbardziej znanych polskich zespołów muzyki dawnej, Cracow Singers. Widzowie mieli okazję usłyszeć perły polskiej muzyki renesansowej – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński.

Zespół Cracow Singers powstał przed sześcioma laty. Koncentruje się przede wszystkim na przedsięwzięciach autorskich i interdyscyplinarnych. W jego repertuarze jest miejsce na muzykę dawną oraz współczesną.

Fot. Marian Paluszkiewicz

„Kurier Wileński” i franciszkańskie ślady na Litwie – kontynuujemy realizację projektu finansowanego ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 37(179); 21-27/09/2019