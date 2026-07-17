Coraz droższe wybory kupujących

Ponad połowa mieszkańców naszego kraju planujących zakup nieruchomości poszukuje mieszkań lub domów o wartości przekraczającej 100 tys. euro. Wynika to z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie banku SEB, które wskazuje na wyraźną zmianę preferencji nabywców.

Z danych wynika, że około 22 proc. osób planujących zakup mieszkania zamierza przeznaczyć na ten cel od 50 do 100 tys. euro. Po około 20 proc. respondentów rozgląda się za nieruchomościami w przedziale cenowym 100-150 tys. euro oraz 150-200 tys. euro. Z kolei blisko 14 proc. potencjalnych nabywców interesuje się ofertami wartymi ponad 200 tys. euro.

Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się najtańszy segment rynku. Zakup nieruchomości o wartości do 50 tys. euro planuje jedynie 9,5 proc. Litwinów.

Popyt na kredyty rośnie

Bank SEB wskazuje, że litewski rynek kredytów mieszkaniowych utrzymuje trend wzrostowy, od stycznia do maja jego wartość zwiększyła się o 16 proc.

„Rynek kredytów mieszkaniowych na Litwie w tym roku nadal wykazuje tendencję wzrostową — od stycznia do maja jego objętość wzrosła o 16 proc. Świadczy to o tym, że ludzie, pomimo sytuacji geopolitycznej, nadal są gotowi inwestować we własne mieszkanie. Sprzyjające warunki stwarza stabilny rynek pracy i systematycznie rosnące wynagrodzenia, dlatego wielu mieszkańców czuje się na tyle pewnie, że decyduje się na długoterminowe zobowiązanie finansowe” — mówi Simonas Norbutas, dyrektor Departamentu Finansowania Klientów Prywatnych w SEB.

Zdaniem banku stabilna sytuacja na rynku pracy oraz systematyczny wzrost wynagrodzeń wzmacniają poczucie bezpieczeństwa finansowego mieszkańców i zachęcają do podejmowania wieloletnich zobowiązań związanych z zakupem własnego mieszkania.

Estonia liderem

Choć rynek kredytów mieszkaniowych na Litwie nadal się rozwija, jednak pod względem aktywności w krajach bałtyckich pierwsze miejsce zajmuje Estonia. Na jednego mieszkańca przypada tam 225 euro udzielonych kredytów mieszkaniowych, podczas gdy na Litwie jest to 116 euro, a na Łotwie 54 euro.

Średnia kwota kredytu pozostaje jednak zbliżona. Na Litwie wynosi 124 tys. euro, w Estonii 148 tys. euro, a na Łotwie 100 tys. euro.

Liczy się jakość

Zdaniem przedstawiciela SEB zmienia się podejście mieszkańców do zakupu nieruchomości. Coraz częściej traktują ją jako długoterminową inwestycję i wybierają mieszkania oraz domy o wyższym standardzie.

„Rozwój litewskiego rynku nieruchomości w ostatnich latach oraz zmiana postrzegania wartości mieszkania przez nabywców stworzyły nową rzeczywistość. Dzisiaj Litwini nie szukają po prostu dachu nad głową, czy jak najtańszych metrów kwadratowych, ale trwałej, długoterminowej inwestycji. Fakt, że ponad jedna trzecia osób planujących zakup mieszkania rozważa kwotę wyższą niż 150 tys. euro, wskazuje, że mieszkańcy kierują się w stronę wysokiej jakości, energooszczędnych mieszkań w dużych miastach lub domów nowszej konstrukcji w rejonach” — mówi Simonas Norbutas.