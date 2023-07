Zmodernizowana stacja ORLEN Kryžkalnis zaprasza [Z GALERIĄ]

W listopadzie ubiegłego roku stacja ORLEN Kryžkalnis (na skrzyżowaniu tras A1 Kłajpeda–Kowno oraz A12 Ryga–Szawle–Taurogi) została zamknięta na czas rekonstrukcji. Poprzednią stację wyburzono i wybudowano nową od podstaw, włącznie z dokonaniem wymiany wszystkich instalacji paliwowych.

– Dołożyliśmy wielkich starań, by stacja zapewniała najwyższy komfort odpoczynku naszym klientom, by spełniała wszelkie najnowsze standardy Orlenu zarówno pod względem wybudowanej infrastruktury, jak i oferty gastronomicznej – zapewnia dyrektor Artur Bugara.

Zlokalizowana w połowie drogi pomiędzy Kłajpedą a Kownem jest dogodnym i popularnym miejscem do postoju i zatankowania pojazdu dla podróżnych czy wczasowiczów ciągnących od strony morza. Obecnie, w okresie intensywnego wakacyjnego ruchu to popularne miejsce oferuje kolejne udogodnienia: 16 miejsc do tankowania, które pozwolą uniknąć kolejek, jak również przestronny parking, także dla tirów.

Po zatankowaniu pojazdu podróżni znajdą tu szeroką ofertę świeżo przygotowanej żywności. Sama sala sprzedaży ma ponad 250 mkw. i jest to unikalny obiekt zbudowany w formacie Stop Cafe 2.0 na wzór stacji w Polsce, co oznacza, że ma pełną ofertę towarów gastronomicznych, jak burgery, tortille, sałatki i inne smakowite dania. Stacja ORLEN wyróżnia się na tle innych sieci dużym wyborem dań wegetariańskich. Przewidziany został także duży asortyment dla dzieci: nuggetsy, frytki, lody, soki.

Nowa stacja jest chętnie odwiedzanym miejscem: już chwilę po otwarciu zapełniła się klientami. Z racji przestronnego wnętrza i niezbędnych udogodnień może tu być obsłużona duża liczba klientów w jednym czasie.

Pomyślano nawet o najmłodszych. Dzieci na pewno będą zachwycone możliwością aktywnego ruchu na odnowionym placu zabaw, podczas gdy ich rodzice będą mogli napić się spokojnie aromatycznej kawy przy stolikach wewnątrz pomieszczenia lub na tarasie, skąd rozpościera się widok na pomnik poświęcony partyzantom litewskim.

Nowa stacja będzie wygodna również dla dużych zorganizowanych wycieczek. Znalazło się tu dużo kawomatów, strefa gastronomiczna, znaczna liczba toalet. Kierowcy tirów, którzy czasami są w trasie kilka dni, będą mogli skorzystać z wygodnego prysznica.

Koncern naftowy PKN Orlen jest największym polskim inwestorem na Litwie. W kraju obecnie działa 29 stacji paliw Orlen. Już niebawem, w lipcu, przy wjeździe do Kowna na Via Baltica zostanie otwarta 30. stacja. Na Litwie wszystkie stacje przy autostradach zostały wybudowane w formacie Stop Cafe 2.0, co oznacza, że mają najwyższy standard z pełną ofertą gastronomiczną. W całej Europie jest ponad 3 tys. stacji Orlenu, w krajach, takich jak: Litwa, Polska, Czechy, Niemcy, Słowacja, Węgry. Marka Orlen jest ceniona za jakość swoich produktów i usług.

– Orlen chce rozwijać swoją sieć sprzedaży poprzez otwieranie nowych stacji oraz modernizowanie istniejących już obiektów. Chcemy, aby siła marki Orlen na Litwie rosła i była kojarzona z najwyższą jakością w przystępnej cenie. Stacja w Kryżkalnis, ze względu na oferowaną jakość i komfort obsługi, będzie budowała w oczach klientów siłę marki Orlen na Litwie – podkreśla Artur Bugara.

Koncern do 2050 r. chce osiągnąć neutralność emisyjną. Elementem zielonej strategii Orlenu jest przeprowadzenie inwestycji w produkcję odnawialnej energii nad Bałtykiem, w Polsce i krajach bałtyckich.

Koncern po przejęciu kilku ważnych spółek niezwiązanych z przemysłem naftowym stał się koncernem multienergetycznym, w związku z tym od 3 lipca Polski Koncern Naftowy Orlen SA zmienia nazwę na ORLEN SA.

Migawki ze stacji paliwowej ORLEN Kryžkalnis utrwalił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 26 (76) 01-07/07/2023