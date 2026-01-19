Zdaniem mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza samorząd pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się w kraju, a jego podstawę stanowią osoby młode w wieku 30–49 lat. Mer zwraca uwagę, że wzrost liczby mieszkańców wynika m.in. z migracji wewnętrznej – ludzie wybierają i przeprowadzają się do rejonu wileńskiego z pobliskich samorządów. To zjawisko nie tylko napawa optymizmem, lecz także zobowiązuje do odpowiedzialnego planowania infrastruktury i usług publicznych, które odpowiadałyby potrzebom wszystkich mieszkańców rejonu.

– Cieszę się, że rejon wileński z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych rodzin i nowych mieszkańców. Jednak niezwykle ważne jest, aby ludzie deklarowali miejsce zamieszkania tam, gdzie faktycznie mieszkają – pozwala nam to inwestować więcej w usługi, infrastrukturę i tworzyć lepsze warunki dla mieszkańców – mówi mer Robert Duchniewicz.

Największy wzrost liczby mieszkańców nadal obserwuje się w gminach położonych bliżej stolicy. Najwyższy przyrost spośród 23 gmin, jak co roku, odnotowano w Awiżeniach, gdzie miejsce zamieszkania zadeklarowało prawie 1,4 tys. osób, a łączna liczba mieszkańców wynosi obecnie niemal 19,5 tys.

Na drugim miejscu pod względem przyrostu mieszkańców znajduje się gmina Rzesza, gdzie w 2025 r. zameldowało się dodatkowo 440 osób (łącznie 9,3 tys.), a na trzecim – Niemież z niemal 11 tys. mieszkańców (+450 osób). Wzrost liczby mieszkańców obserwuje się również od kilku lat w Mickunach, gdzie w ubiegłym roku swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało prawie 7,2 tys. osób.

Do piątki największych gmin pod względem liczby mieszkańców należą: Awiżenie – 19 480, Niemież – 10 881, Zujuny – 9675, Wielka Rzesza – 9300, Pogiry – 7901. Na końcu listy uplasowały się: Sużany – 1626, Miedniki – 1054, Bujwidze – 851.

Dynamiczny rozwój największych gmin pokazuje, jak szybko rośnie terytorium rejonu wileńskiego. Grunty rolne coraz częściej przekształcane są w tereny pod domy jednorodzinne lub bliźniacze. W 2025 r. najistotniejsze zmiany objęły gminy: Niemież, Awiżenie, Rzesza, Mickuny i Zujuny.

Wraz z szybkim wzrostem liczby mieszkańców aż 10 miejscowości uzyskało status miasteczka. Pod koniec 2025 r. status miasteczka nadano następującym dynamicznie rozwijającym się miejscowościom: Awiżenie, Wielka Rzesza, Grygajcie, Czarny Bór, Niemież, Podbrzezie, Pogiry, Rudomino, Skojdziszki i Zujuny. Część odosobnionych gospodarstw została natomiast uznana za wsie.

W tym czasie w gminach graniczących z granicą państwową liczba mieszkańców rośnie wolniej lub spada, co wymaga specjalnych rozwiązań. Mer Robert Duchniewicz ma konkretną wizję rozwoju terenów przygranicznych. Planuje utworzenie Wolnej Strefy Ekonomicznej, która przyciągnie wartościowe inwestycje i będzie sprzyjać innowacjom. Ponadto powstaną centra usług publicznych i biznesowych, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy bliżej domu, bez konieczności dojazdu do odległych gmin czy Wilna. Dodatkowo kładzie się duży nacisk na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, co sprzyja utrzymaniu miejsc pracy.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 02 (06) 17-23/01/2026