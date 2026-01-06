Po jej wejściu w życie dziesięć miejscowości rejonu wileńskiego otrzyma status miasteczek, a w części innych miejscowości zostaną doprecyzowane granice terytorialne oraz nazwy.

Dla jednych jest to długo wyczekiwany awans, symbol rozwoju i nowych możliwości. Dla innych — bolesne przypomnienie, że nie wszystkie miejscowości rozwijają się w tym samym tempie i nie każda znalazła się na liście beneficjentów zmian.

Radość mieszkańców w nowych miasteczkach

Mieszkańcy miejscowości, które zostały zatwierdzone jako miasteczka, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” nie kryją zadowolenia. W ich opiniach powtarzają się te same słowa: rozwój, nadzieja, przyszłość.

— Nasza miejscowość rozwija się szybko. Mieszkańców przybywa, a status miasteczka na pewno pomoże w jeszcze większym rozwoju. Myślę też, że wzrosną ceny na ziemię i domy. Rozmawiałem z sąsiadami — wszyscy naprawdę się cieszą są tylko „za”. Myślę, że zaczną wreszcie bardziej dbać o drogi — mówi Romuald, mieszkaniec Rudomina.

W Rudominie widać zmiany gołym okiem: nowe osiedla, intensywny ruch, coraz większe potrzeby infrastrukturalne. Status miasteczka ma być nie tylko formalnym potwierdzeniem rzeczywistości, ale też ważnym argumentem w rozmowach z władzami o inwestycjach, drogach, usługach publicznych.

Poczucie zapomnienia w pominiętych miejscowościach

Entuzjazm jednych kontrastuje jednak z rozczarowaniem innych. Mieszkańcy Kalwiszek — miejscowości położonej między Rudominem a Czarnym Borem — mówią wprost, że czują się pominięci i zapomniani.

— Mieszkańców przybywa, ale poziom życia jest jak na wsi. Oczywiście, że jest nam przykro, że miejscowości obok się rozwijają, a my jakby się cofamy. Jesteśmy pośrodku, a sytuacja nasza jest naprawdę nieciekawa. To nie tylko moje zdanie — tak myślą prawie wszyscy mieszkańcy —dzieli się w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” oburzona mieszkanka Kalwiszek.

Ich zdaniem decyzja rządu jeszcze mocniej uwidoczni różnice w rozwoju okolicznych miejscowości. Podczas gdy sąsiedzi zyskają nowy status i — być może — większe wsparcie infrastrukturalne, Kalwiszki pozostaną w cieniu, mimo rosnącej liczby mieszkańców.

Kto otrzyma status miasteczka?

Status miasteczka zostanie nadany następującym dynamicznie rozwijającym się miejscowościom: Awiżeniom, Wielkiej Rzeszy, Grygajciom, Czarnemu Borowi, Niemieżu, Podbrzeziu, Pogirom, Rudominie, Skojdziszkom oraz Zujunom.

To właśnie te miejscowości, zdaniem władz, spełniają kryteria pozwalające na zmianę statusu — zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i tempa rozwoju zabudowy oraz infrastruktury.

Z osad w pełnoprawne wsie

Zmiany obejmą nie tylko nowe miasteczka. Jednocześnie część dotychczasowych odosobnionych gospodarstw, czyli osad pojedynczych, uzyska status wsi. Będą to: Wysokie Rusoki, Klonówka, Mała Rzesza, Nowosiady, Rajstaniszki, Dolne Rusoki, Błudikalnia, Krejwiany, Kalikściszki, Kaciliszki, Osiukła, Czymboryszki, Dworyszki, Petrucie, Franciszkańce, Tekluńce oraz Słomianka.

Dla mieszkańców tych miejscowości oznacza to przede wszystkim uporządkowanie sytuacji administracyjnej i jednoznaczne określenie statusu ich miejsca zamieszkania.

Bez formalności i zbędnych wizyt w urzędach

Władze podkreślają, że wprowadzane zmiany nie będą wiązały się z dodatkowymi obowiązkami dla mieszkańców. Jeżeli adres zmieni się wyłącznie z powodu zmian administracyjnych — takich jak zmiana nazwy miejscowości czy nadanie jej statusu miasteczka — mieszkańcy nie będą musieli podejmować żadnych dodatkowych działań.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Dane dotyczące deklarowanego miejsca zamieszkania zostaną automatycznie zaktualizowane w rejestrach państwowych, podobnie jak dane dotyczące nieruchomości. O konkretnych zmianach adresów mieszkańcy zostaną poinformowani indywidualnie po oficjalnym przyjęciu decyzji rządu oraz po wejściu w życie nowych granic miejscowości.

Status miasteczka zostanie nadany: Awiżeniom, Wielkiej Rzeszy, Grygajciom, Czarnemu Borowi, Niemieżu, Podbrzeziu, Pogirom, Rudominie, Skojdziszkom oraz Zujunom | Fot. Marian Paluszkiewicz

Proces trwał od 2018 roku

Choć decyzja zapadła 29 grudnia 2025 r., jej przygotowanie trwało latami. Proces porządkowania granic terytorialnych i nazw miejscowości rozpoczął się już w 2018 r., kiedy Samorząd Rejonu Wileńskiego przeprowadził konsultacje społeczne z mieszkańcami. Na podstawie ich wyników proponowane rozwiązania były stopniowo doprecyzowywane i ponownie uzgadniane.

Dla samorządu było to jedno z najbardziej złożonych i długotrwałych przedsięwzięć administracyjnych ostatnich lat.

Gdzie mieszkańcy mogą sprawdzić zmiany? Informacje o zmianie statusu lub nazwy miejscowości można sprawdzić na stronie elektronicznych usług Centrum Rejestrów www.regia.lt. Należy wybrać Samorząd Rejonu Wileńskiego, odnaleźć swój adres w wyszukiwarce adresów i w menu zaznaczyć zakładki: „Granice obiektów rejestru adresów” oraz „Uzgodnione miejscowości”.

Szczegółowe informacje o przyjętej decyzji dostępne są również w rejestrze aktów prawnych e-tar.lt.