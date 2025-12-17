List mera Wilna Valdasa Benkunskasa do prezydentów miast w Polsce

Szanowni Państwo Prezydenci miast Warszawy, Gdańska, Lublina, Krakowa, Wrocławia, Łodzi,

nasze miasta od dawna łączą bliskie więzi współpracy, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc.

Jak wiadomo, w Wilnie od wielu stuleci żyje liczna i głęboko zakorzeniona społeczność polska, która stanowi integralną część miasta. Mieszkańcy ci od dawna korzystają z możliwości śledzenia bieżących wydarzeń w swoim codziennym języku, dzięki mediom ukierunkowanym na bezpieczeństwo Litwy i całej Europy. W obecnych realiach — gdy Kreml prowadzi wojnę z Europą na terytorium Ukrainy — dostęp do rzetelnej informacji ma znaczenie szczególne. Dziś jednak jeden z kluczowych kanałów informacyjnych stoi w obliczu poważnego zagrożenia.

Od sześciu lat w Wilnie działa telewizja TVP Wilno, która stała się profesjonalnym i wiarygodnym źródłem informacji dla polskiej społeczności na Litwie. Powstanie tej stacji było rezultatem wieloletnich starań Polaków mieszkających na Litwie — dążyli oni do tego, by mieć dostęp do rzetelnych informacji w języku polskim.

TVP Wilno dociera do około 200 tysięcy gospodarstw domowych na Litwie. Stacja jest dostępna nie tylko w Wilnie, lecz także w regionach przygranicznych Łotwy i Polski. Została również włączona do polskich pakietów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych i jest transmitowana w internecie, dlatego jej zasięg znacznie wykracza poza granice Litwy.

W Wilnie mieszka około 88 tysięcy Polaków, z których wielu wyraża duże zainteresowanie i niepokój dotyczący dalszego funkcjonowania stacji. Jako mer miasta w pełni podzielam te obawy i popieram konieczność utrzymania TVP Wilno jako ważnego, wiarygodnego i przede wszystkim bezpiecznego źródła informacji dla naszej społeczności.

TVP Wilno wyróżnia się jako dynamiczna, młoda i aktywna telewizja, szybko reagująca na bieżące wydarzenia i przekazująca widzom w czasie rzeczywistym starannie zweryfikowane informacje.

Znaczenie tej telewizji wykracza daleko poza wymiar lokalny. Dzięki niej mieszkańcy Wilna i innych polskojęzycznych miejscowości mogą śledzić wydarzenia w Polsce, Europie i na świecie.

TVP Wilno podtrzymuje więzi historyczne i kulturowe. Dla polskich rodzin, które po wojnie opuściły Litwę i zamieszkały w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu czy Lublinie, stacja ta jest jedynym źródłem informacji o miejscach, z których pochodzą. Pomaga pielęgnować ich pamięć i tożsamość kulturową. Wzmacnia demokrację i pluralizm medialny. TVP Wilno dostarcza wiarygodnych wiadomości, umożliwia obywatelom podejmowanie świadomych decyzji i daje głos polskiej mniejszości w regionie. Jest narzędziem dialogu i współpracy między Polską a Litwą, promującym wzajemne zrozumienie i dobre relacje.

Ograniczenie finansowania oznaczałoby zamknięcie większości programów — na antenie pozostałyby tylko dwa formaty, co w praktyce byłoby równoznaczne z uciszeniem głosu największej mniejszości narodowej na Litwie.

Ograniczenie działalności stacji byłoby poważnym błędem geopolitycznym. Znaczna część litewskich Polaków mieszka w pobliżu granicy z Białorusią — w regionie, który od lat jest jednym z głównych celów rosyjskiej wojny informacyjnej. To właśnie tam szczególnie aktywnie szerzone są wrogie narracje i podejmowane są próby wpływania na lokalnych mieszkańców. Propaganda wykorzystuje różne programy — dla dzieci, lifestylowe, przedsięwzięcia muzyczne, filmy, seriale do tego, żeby manipulować. TVP Wilno jest odpowiedzią na te zagrożenia, bo tworzy wartościowe i wiarygodne programy, które są skierowane do dzieci, młodzieży, osób starszych. W takich warunkach TVP Wilno jest jedynym źródłem informacji stojącym po stronie Litwy i Polski, wzmacniającym odporność mieszkańców pogranicza i przeciwdziałającym dezinformacji. Ograniczenie działalności stacji oznaczałoby osłabienie bezpieczeństwa informacyjnego państwa i stworzenie próżni informacyjnej, którą natychmiast wypełniłyby rosyjskie narracje.

Dlatego zwracam się z prośbą o Państwa uwagę i pomoc w zaangażowaniu odpowiednich instytucji państwowych, aby zapewnić stabilne finansowanie TVP Wilno. Taka decyzja byłaby ważną inwestycją w wzmocnienie polskiej społeczności, pielęgnowanie tożsamości narodowej oraz w bezpieczeństwo i stabilność całego regionu.

Valdas Benkunskas

Mer miasta Wilna