Minister komunikacji o sytuacji w transporcie publicznym

„Po raz pierwszy zaczęliśmy obserwować sytuację transportu publicznego, koncentrując się na jego obecnym stanie i wyzwaniach. od teraz mieszkańcy nie będą musieli pytać merów, kiedy zostały zakupione autobusy i trolejbusy, czy ile przystanków jest w tym albo innym regionie. Cała informacja będzie zawarta na specjalnie uruchomionej platformie informacyjnej. Będzie ona także pomocna przy wyborze środka transportu. Będzie można m.in. sprawdzić, czy w danej chwili wygodniej jest podróżować samochodem czy środkami komunikacji publicznej, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na drogach w pobliskich samorządach. Platforma informacyjna będzie co roku aktualizowana” — zapowiada minister Sabutis.

Najnowszy pojazd transportu publicznego kursuje w Wilnie

Z początkiem roku dane dotyczące pojazdów transportu publicznego rozpowszechniło 50 samorządów.

Cały transport publiczny na Litwie rocznie przejeżdża blisko 1,3 mld km. Ustalono, że mieszkańcy w skali roku korzystają z publicznych środków transportu ponad 274 mln razy. Co roku pomiędzy ok. 12,5 tys. przystankami kursuje ponad 1,3 tys. autobusów. Średni wiek pojazdów komunikacji publicznej wynosi 11 lat. Najstarsze autobusy kursują głównie w rejonach kretyngińskim, kupiskim, łoździejskim, malackim, poswolskim, rakiszeckim oraz szyłelskim. W tych rejonach średni wiek pojazdów przekracza 20 lat. Najstarszy autobus, zarejestrowany w 1997 r., nadal jest w użyciu w rejonie szyłelskim (Šilalės). Najnowszy pojazd transportu publicznego kursuje w Wilnie. Jest to elektryczny autobus wyprodukowany przez czeską firmę Škoda. Pojazd zaczął przewozić pasażerów w marcu br.

Liderzy pod względem przewozów

Najwięcej mieszkańców podróżuje komunikacją miejską w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Ogółem mieszkańcy tych miast rocznie korzystają ze środków transportu miejskiego blisko 248 mln razy. Jednocześnie odnotowuje się tu największą emisję CO2 — 62 tys. ton. Jest to główny gaz cieplarniany, który przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.

Najbardziej zielony samorząd

Dbając o środowisko, miasta coraz częściej decydują się na zakup autobusów elektrycznych. Obecnie w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie kursuje 536 tego rodzaju pojazdów. Pojazdy, które jako paliwo wykorzystują olej napędowy, stanowią obecnie około 65 proc. pojazdów transportu publicznego, zaś autobusy elektryczne 20 proc.

Najbardziej zielonym samorządem są Druskieniki. W 2023 r. był to pierwszy samorząd na Litwie, w którym kursowały wyłącznie elektryczne autobusy komunikacji publicznej.

Interaktywna mapa

Za pośrednictwem interaktywnej mapy mieszkańcy mogą także sprawdzić, ile pojazdów komunikacji miejskiej jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dane przedstawiane są zarówno w ujęciu ogólnokrajowym oraz w każdym samorządzie osobno.

Mapa jest dostępna poprzez stronę internetową https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darnus-judumas/darnaus-judumo-duomenys/viesasis-transportas/

Ministerstwo Komunikacji opracowuje również Indeks Zrównoważonej Mobilności, którego celem jest ocena i analiza wskaźników zrównoważonej mobilności na Litwie oraz promowanie zrównoważonego transportu i innowacji. Resort wespół z pracownikami programu rządowego „Kurk Lietuvai“ przeprowadził sondaż, który pomógł poznać zwyczaje podróżnicze mieszkańców litewskich miast oraz ich opinie na temat sytuacji transportu publicznego. Wyniki badania i projektu zostaną zaprezentowane pod koniec sierpnia.