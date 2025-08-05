Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Minister komunikacji o sytuacji w transporcie publicznym

    Minister komunikacji Eugenijus Sabutis naświetlił sytuację dotyczącą litewskiego transportu publicznego. Zaprezentował interaktywną mapę, na której udostępniona została informacja dotycząca stanu pojazdów parku trolejbusowego i autobusowego, liczby przewożonych pasażerów oraz inne dane dla korzystających z różnych środków transportu.

    Autor: Justyna Giedrojć
    Najwięcej mieszkańców podróżuje komunikacją miejską w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    „Po raz pierwszy zaczęliśmy obserwować sytuację transportu publicznego, koncentrując się na jego obecnym stanie i wyzwaniach. od teraz mieszkańcy nie będą musieli pytać merów, kiedy zostały zakupione autobusy i trolejbusy, czy ile przystanków jest w tym albo innym regionie. Cała informacja będzie zawarta na specjalnie uruchomionej platformie informacyjnej. Będzie ona także pomocna przy wyborze środka transportu. Będzie można m.in. sprawdzić, czy w danej chwili wygodniej jest podróżować samochodem czy środkami komunikacji publicznej, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na drogach w pobliskich samorządach. Platforma informacyjna będzie co roku aktualizowana” — zapowiada minister Sabutis.

    Wilno kupi 73 trolejbusy z Polski. Będą mogły przejechać 20 km bez zasilania

    Najnowszy pojazd transportu publicznego kursuje w Wilnie

    Z początkiem roku dane dotyczące pojazdów transportu publicznego rozpowszechniło 50 samorządów.

    Cały transport publiczny na Litwie rocznie przejeżdża blisko 1,3 mld km. Ustalono, że mieszkańcy w skali roku korzystają z publicznych środków transportu ponad 274 mln razy. Co roku pomiędzy ok. 12,5 tys. przystankami kursuje ponad 1,3 tys. autobusów. Średni wiek pojazdów komunikacji publicznej wynosi 11 lat. Najstarsze autobusy kursują głównie w rejonach kretyngińskim, kupiskim, łoździejskim, malackim, poswolskim, rakiszeckim oraz szyłelskim. W tych rejonach średni wiek pojazdów przekracza 20 lat. Najstarszy autobus, zarejestrowany w 1997 r., nadal jest w użyciu w rejonie szyłelskim (Šilalės). Najnowszy pojazd transportu publicznego kursuje w Wilnie. Jest to elektryczny autobus wyprodukowany przez czeską firmę Škoda. Pojazd zaczął przewozić pasażerów w marcu br.

    Liderzy pod względem przewozów

    Najwięcej mieszkańców podróżuje komunikacją miejską w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Ogółem mieszkańcy tych miast rocznie korzystają ze środków transportu miejskiego blisko 248 mln razy. Jednocześnie odnotowuje się tu największą emisję CO2 — 62 tys. ton. Jest to główny gaz cieplarniany, który przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.

    Najbardziej zielony samorząd

    Dbając o środowisko, miasta coraz częściej decydują się na zakup autobusów elektrycznych. Obecnie w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie kursuje 536 tego rodzaju pojazdów. Pojazdy, które jako paliwo wykorzystują olej napędowy, stanowią obecnie około 65 proc. pojazdów transportu publicznego, zaś autobusy elektryczne 20 proc.

    Najbardziej zielonym samorządem są Druskieniki. W 2023 r. był to pierwszy samorząd na Litwie, w którym kursowały wyłącznie elektryczne autobusy komunikacji publicznej.

    Interaktywna mapa

    Za pośrednictwem interaktywnej mapy mieszkańcy mogą także sprawdzić, ile pojazdów komunikacji miejskiej jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dane przedstawiane są zarówno w ujęciu ogólnokrajowym oraz w każdym samorządzie osobno.

    Mapa jest dostępna poprzez stronę internetową https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darnus-judumas/darnaus-judumo-duomenys/viesasis-transportas/

    Ministerstwo Komunikacji opracowuje również Indeks Zrównoważonej Mobilności, którego celem jest ocena i analiza wskaźników zrównoważonej mobilności na Litwie oraz promowanie zrównoważonego transportu i innowacji. Resort wespół z pracownikami programu rządowego „Kurk Lietuvai“ przeprowadził sondaż, który pomógł poznać zwyczaje podróżnicze mieszkańców litewskich miast oraz ich opinie na temat sytuacji transportu publicznego. Wyniki badania i projektu zostaną zaprezentowane pod koniec sierpnia.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Tylko w „Kurierze”

    W dronie, który wleciał na Litwę, był ładunek wybuchowy. „Dla przykładu rosyjska »cytrynka« ma 60 gramów”

    Artur Płokszto w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zauważa, że dron Gerbera w razie potrzeby może być używany jako bojowy. — Dron Gerbera w zasadzie jest przeznaczony do oszukiwania systemu powietrznego,...
    Społeczeństwo

    Miasto pokrywa koszty za wynajem mieszkania. Kto może ubiegać się o wsparcie?

    — Kluczowe jest uwzględnienie kilku czynników, przede wszystkim składu rodziny, dochodów, ceny wynajmu mieszkania. W tym roku minimalna kwota odszkodowania wyniosła 49 euro, maksymalna 530 euro — komentuje dla...
    Wywiady

    Historie o Rossie przefiltrowane przez wrażliwość współczesnych legendopisarzy

    Justyna Giedrojć: Co Was zainspirowało do zorganizowania wydarzenia? Dariusz Lewicki: Idea zrodziła się z mojej inicjatywy, z potrzeby stworzenia czegoś niebanalnego, co przyciągnęłoby uwagę do jednej z najpiękniejszych i najbardziej...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.