Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Wojdatach w intencji rolników i podzięce za zebrane plony, koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. proboszcza Daniela Dzikiewicza. Następnie korowód dożynkowy przeszedł w stronę dworu w Białej Wace, gdzie na jego tle rozpoczęła się główna część święta.

– Tegoroczne dożynki są wyjątkowe, ponieważ są to jubileuszowe 30. Dożynki Rejonu Wileńskiego i odbywają się w szczególnym miejscu, w Białej Wace w gminie Pogiry, na terenie zabytkowego dworu, gdzie po raz pierwszy odbyły się Dożynki Rejonu Wileńskiego – mówi nam mer Robert Duchniewicz.

– Święto przy historycznym dworze w Białej Wace jest symbolem jego odrodzenia, gdyż ten dwór przez długi czas pozostawał opuszczony, a w tym roku został przekazany Samorządowi Rejonu Wileńskiego. To była moja inicjatywa. Zwróciłem się z prośbą do rady miejskiej o przejęcie tego obiektu na własność gminy – otrzymaliśmy polityczną zgodę członków rady i państwo przekazało nam ten obiekt. Wierzę, że w przyszłości zostanie odbudowany, stanie się pięknym centrum kultury. To też pokazuje, jaka ważna jest tradycja i w ogóle ciągłość pracy; dlatego inwestujemy bardzo dużo w nasze miejscowości, one rosną, pięknieją. Dożynki są takim podsumowaniem, nie tylko tego, ile plonów zebraliśmy, ile podsumowaniem „plonów” rejonu wileńskiego, samorządu, administracji, tego, jakie prace wykonaliśmy – powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego.

Co możemy osiągnąć razem

Dożynki to również tradycja dzielenia się chlebem upieczonym z mąki z tegorocznych zbiorów. Starosta gminy Pogiry Agata Toloczko wręczyła merowi rejonu wileńskiego chleb dożynkowy, a następnie zgodnie z obrzędami dożynek mer Robert Duchniewicz wraz z wicemerami i dyrektorem administracji podzielili się nim z licznie zgromadzonymi mieszkańcami i gośćmi.

Wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, która była też przewodniczącą grupy roboczej organizującej dożynki, serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wydarzenia.

– Sami możemy zrobić niewiele w porównaniu do tego, co możemy osiągnąć razem. W swoim imieniu oraz w imieniu wszystkich zgromadzonych dziękuję za wielomiesięczny trud w przygotowaniu tego wyjątkowego, tradycyjnego święta. Wszyscy ci ludzie starali się, aby stworzyć wydarzenie, którego emocje i wspomnienia będą żyły przez wiele lat i dziesięcioleci – mówiła wicemer Edyta Tamošiūnaitė.

Najlepsi rolnicy rejonu

Dożynki są przede wszystkim okazją do podziękowania rolnikom za ich całoroczną pracę i trud włożony w zebranie plonów. W ramach tych uroczystości są nagradzani najlepsi rolnicy.

Mer Robert Duchniewicz wraz z wicemer Danutą Narbut oraz kierownikiem Wydziału Rolnego Rusłanem Naruńcem wręczyli dyplomy z podziękowaniami i nagrody pieniężne 23 najlepszym rolnikom z poszczególnych gmin rejonu wileńskiego.

Podczas święta uhonorowano i nagrodzono najlepszych rolników rejonu wileńskiego roku 2025. Byli to: Stanisław Michalkiewicz (Gmina Awiżenie), Władysław Sztejna (Gmina Bezdany), Jan Komar (Gmina Bujwidze), Jonas Bernotas (Gmina Dukszty), Witold Jurewicz (Gmina Czarny Bór), Jerzy Gwozdowicz (Gmina Kowalczuki), Olga Maszaro (Gmina Ławaryszki), Zbigniew Kamiński (Gmina Mejszagoła), Mirosław Barkowskij (Gmina Mariampol), Jarosław Gajdukiewicz (Gmina Miedniki), Rajmund Awdej (Gmina Mickuny), Nikoloz Azatow (Gmina Niemenczyn), Marian Dejnarowicz (Gmina Niemież), Edgaras Kuliešius (Gmina Podbrzezie), Bożena Łazowska (Gmina Pogiry), Andrzej Rakowski (Gmina Rzesza), Tomasz Ruczyński (Gmina Rudomino), Jarosław Romanowski (Gmina Rukojnie), Tadeusz Wojciechowskij (Gmina Suderwa), Artur Paszun (Gmina Sużany), Edward Piekarskij (Gmina Szaterniki), Ina Grecka (Gmina Zujuny), Marian Rynkiewicz (Gmina Miasto Niemenczyn).

Serdeczna gościna i atrakcje

Na scenie w gminie Pogiry rozbrzmiewała muzyka zespołów i kapel w wykonaniu kolektywów z rejonu wileńskiego: zespołu pieśni i tańca „Jawor”, zespołu tańców ludowych „Perła”, zespołu „Rudomianka”, zespołów wokalnych „Vox cordis” i „Mejszagolanki”, zespołu tańców ludowych „Przyjaźń” oraz Kapeli Kawalerów Podwileńskich.

Szczególnych emocji dostarczył występ zespołu tańców ludowych „JOK” z Mołdawii.

Kapele oraz zespoły ludowe są ważnym elementem dożynkowych, ponieważ prezentują lokalną kulturę i dodają dożynkom ludowego charakteru poprzez muzykę na żywo.

Na wszystkich zgromadzonych gości czekały reprezentacje 23 gościnnych zagród, w których częstowano wyśmienitymi domowymi ciastami i swojskimi wyrobami. Można było obejrzeć wystawy rzemiosła ludowego, pokaz traktorów retro, jarmark lokalnych smakołyków i uczestniczyć w warsztatach – m.in. wicia palm, filcowania wełny czy rekonstrukcji życia średniowiecznych rycerzy.

Podczas wydarzenia wolontariusze z Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie zbierali datki na rzecz tej placówki medycznej.

Goście z Polski zauroczeni

W 30. Dożynkach Rejonu Wileńskiego wzięły udział tłumy mieszkańców i zaproszonych gości, a także delegacje z zagranicy, z którymi rejon wileński łączą wieloletnie przyjaźnie – przybyli partnerzy z różnych miast i regionów Polski, a także z Niemiec i Mołdawii.

Goście rejonu byli zauroczeni uroczystością, a także zachowaniem tradycji i gościnnością.

– Przyjechaliśmy tutaj, aby wspólnie celebrować to święto, bo dla naszych dzieci z Częstochowy to jest taka okazja, żeby zobaczyć trochę innej kultury, innych obywateli. Mamy mniej obyczajów niż wy. Choć my, w Polsce, też obchodzimy dożynki, to nasze uroczystości są bardziej oficjalne. Msza święta na Jasnej Górze rzeczywiście jest bardzo uroczysta. Mamy prawie trzy dni świętowania i nasze dożynki są troszkę inne; tutaj widzę taki bardziej wiejski charakter, a u nas wypada on raczej miejsko. W ogóle jesteśmy zafascynowani tutejszym folklorem i przyjęciem – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Beata Brągoszewska-Całek, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie.

– Kiedyś byłem na dożynkach rejonu wileńskiego, gdy odbywały się w Pikieliszkach. To są dożynki rejonu, który jest bardzo ważny dla nas, dla Polaków. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem – zaznaczył Grzegorz Marek Poznański, chargé d’affaires Ambasady RP w Wilnie.

– Jest rewelacyjnie. Po raz pierwszy jestem na tego typu imprezie. Jest tak kolorowo i tak różnorodnie, że pozazdrościć – przyznał w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Tomasz Szczygłowski z Częstochowy.

Imponujące widowisko

Miejscowi, którzy przybyli na obchody, również nie kryli zadowolenia z uroczystości.

– Cudownie. Wszystko jest uporządkowane, stoiska bogate, gościnnie. Dużo ludzi przybyło. Widać, że pracy włożono bardzo dużo w tegoroczne dożynki – powiedziała Jegorowa z Białej Waki.

W rozrywkowej części dożynek czekała na gości prawdziwa uczta muzyczna. Na scenie wystąpiły legendy polskiego disco polo – zespół „Boys”, a po nich królowa litewskiej muzyki pop Dżordana Butkutė. Kulminacją wieczoru było imponujące widowisko laserowe, które rozświetliło niebo nad Białą Waką.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 38 (107) 20-26/09/2025