Jubileuszowe dożynki rejonu wileńskiego w Białej Wace

Odkąd merem rejonu wileńskiego został Robert Duchniewicz, w rejonie wileńskim święto plonów jest obchodzone dwa razy – lokalne, organizowane przez Związek Polaków na Litwie oraz oficjalne, organizowane przez samorząd rejonu wileńskiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną za plony i o Boże błogosławieństwo dla rolników, która została odprawiona w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Wojdatach. Po Mszy św. barwny korowód gmin i gości udał się do Białej Waki.

Mer dziękuje rolnikom

„Dzisiaj jest wyjątkowa okazja i wyjątkowe miejsce. Właśnie tutaj świętujemy 30. jubileuszowe dożynki, a miejsce to jest symboliczne, ponieważ pierwsze dożynki odbyły się właśnie w tym miejscu, w Białej Wace. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, cieszymy się, że święto to odbywa się w różnych miejscach rejonu wileńskiego i w ten sposób – podróżując, cieszy nas od wielu lat różnorodność naszych miejscowości. To święto pokazuje, że nasza gmina jest zjednoczona, spotykają się tu wszyscy, spotykają się rodziny, przyjaciele. Dzielimy się nie tylko dobrem natury, dziedzictwem kulinarnym, wytworami ludowymi, ale także tym, co najważniejsze – byciem razem, a także wynikiem pracy, cierpliwości i miłości naszych ludzi do ziemi. Ale ten dzień jest przede wszystkim podziękowaniem dla wszystkich rolników, ogrodników i przede wszystkim Bogu. Święto to nie tylko nasza piękna tradycja, symbol, oznacza ono o wiele więcej – pracowitość, wspólnotę, szacunek do ziemi i do siebie nawzajem, dlatego gratulując tego pięknego święta, szczerze dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji” – powiedział do zebranych Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego.

Dzielenie się chlebem

W części obrzędowej nastąpiło przekazanie chleba. Mer rejonu wileńskiego, wicemerowie oraz dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego podzielili się chlebem ze wszystkimi przybyłymi gośćmi i mieszkańcami. Dzielenie się chlebem podczas dożynek to gest, który symbolizuje jedność, wspólnotę i podziękowanie za plony oraz pracę rolników.

Podczas tegorocznych uroczystości dożynkowych tradycyjnie zostali odznaczeni najlepsi rolnicy rejonu wieleńskiego. Pogoda dopisała, atrakcji było mnóstwo, podobnie jak gości i uczestników. Na wszystkich czekały 23 gościnne zagrody gminne, w których częstowano wyśmienitymi, domowymi ciastami i swojskimi wyrobami. Można było obejrzeć wystawy rzemiosła ludowego, pokaz traktorów retro, jarmark lokalnych smakołyków i warsztaty – m.in. wicia palm, filcowania wełny czy rekonstrukcji życia średniowiecznych rycerzy. Podczas wydarzenia wolontariusze z Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie zbierali datki na rzecz tej placówki medycznej.

W części artystycznej na scenie wystąpiły nie tylko lokalne zespoły: m.in. Polski Zespół Tańca Ludowego „Perła”, „Rudomianka”, „JOK” z Mołdawii, „Vox cordis”, „Mejszagolanki”, „Przyjaźń” oraz Kapela Kawalerów Podwileńskich. Na zakończenie odbyła się zabawa przy dźwiękach gwiazd – zespołu Boys i Džordany Butkutė. Wieczór zakończył pokaz laserowy.

Szersze relacje z dożynek w Białej Wace w najbliższym numerze magazynowym Kuriera Wileńskiego.

