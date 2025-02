Uczestników spotkania powitał i podziękował za ich pomysły mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, podkreślając, że budżet partycypacyjny jest wyjątkową okazją dla członków społeczności, aby bezpośrednio przyczynić się do decyzji dotyczących wykorzystania środków Samorządu.

„Budżet partycypacyjny to realny sposób, w jaki każdy mieszkaniec może przyczynić się do dobrobytu swojej społeczności i bezpośrednio tworzyć środowisko, w którym żyjemy. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie angażują się w inicjatywy samorządowe, dzielą się pomysłami i wspólnie tworzą pozytywne zmiany. Wasze wysiłki i inicjatywy nie tylko poprawiają warunki życia, ale także wzmacniają ducha wspólnoty.

Chciałbym szczególnie podziękować młodszemu pokoleniu — uczniom, którzy swoimi pomysłami, kreatywnością i entuzjazmem przyczyniają się do tworzenia innowacyjnego, inkluzyjnego i motywującego środowiska edukacyjnego. Wasza aktywność jest inspirująca i pokazuje, że obywatelstwo zaczyna się od małych kroków, które ostatecznie przeradzają się w duże zmiany” — powiedział mer R. Duchniewicz.

Mer podkreślił również, że „projekt ten jednoczy społeczność, ponieważ każdy jej członek — nie tylko mer, członek rady czy starosta — może przyczynić się do poprawy stanu środowiska”.

„Demokracja oznacza, że ​​głos każdego jest ważny, a wyrażane idee mogą stać się prawdziwymi zmianami. W 2024 r. zorganizowana po raz pierwszy inicjatywa cieszyła się dużym powodzeniem. W tym roku planuje się przeznaczyć na nią 375 tys. euro. Ostateczną decyzję co do konkretnej kwoty w najbliższy piątek podejmie Rada. Zachęcam Państwa do dalszego aktywnego uczestnictwa — do zgłaszania pomysłów, dyskusji, angażowania się i przyczyniania się do umacniania swojej społeczności. Jesteście świetnym przykładem tego, jak wspólne wysiłki mogą prowadzić do pozytywnych zmian” — powiedział mer R. Duchniewicz.

W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele „Transparency International Lietuva” i „British Council Lietuva”, którzy wspierają i promują proces budżetu partycypacyjnego w rejonie wileńskim i w całym kraju.

Za aktywny udział w inicjatywach samorządowych i wkład w podejmowanie istotnych decyzji podziękowania otrzymali: Krystyna Małyszko, inicjatorka projektu na małą skalę „Instalacja niezbędnej małej infrastruktury we wsi Ławaryszki”, Justyna i Dariusz Pszczołowscy, inicjatorzy projektu na średnią skalę „Sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu i plac zabaw dla dzieci w Podbrzezie”, Olga Maszaro, inicjatorka projektu na dużą skalę „Renowacja i adaptacja przestrzeni publicznej we wsi Mościszki do potrzeb społeczności i społeczeństwa”, a także uczestniczący 19 szkół z rejonu wileńskiego.

Na spotkaniu omówiono cele na lata 2024-2025 oraz plany budżetu partycypacyjnego. Podczas spotkania przedstawili swoje pomysły, opowiedzieli o inicjatywach podejmowanych przez młodzież i podzielili się swoimi spostrzeżeniami przedstawiciele szkół — uczniowie Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach, Gimnazjum w Awiżeniach, Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu i Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Po oficjalnej części wydarzenia odbyła się sesja edukacyjna dla uczniów.

Spotkanie umożliwiło uczestnikom nawiązanie cennych kontaktów, zdobycie wiedzy o udoskonalaniu inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania społeczności w podejmowanie decyzji na szczeblu samorządowym.

12 marca zaplanowano wspólną imprezę placówek oświatowych rejonu wileńskiego i Samorządu miasta Wilna, które wzięły udział w inicjatywie budżetu partycypacyjnego.

Szerzej o zainicjowanym przez mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza i po raz pierwszy realizowanym w 2024 r. budżecie partycypacyjnym, zwycięskich projektach i ich opisy można znaleźć tutaj: https://dalyvauk.vrsa.lt/.

Czytaj więcej: Rejon wileński po raz pierwszy organizuje budżet partycypacyjny – mieszkańcy zgłosili aż 20 pomysłów

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego