Według mera samorządu rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, fundusz stał się znaczącym pomocnikiem dla tych, którzy tworzą miejsca pracy, wprowadzają innowacje lub rozszerzają swoją działalność w rejonie.

„Ten fundusz to nie tylko instrument finansowy – to nasze jasne zobowiązanie jako Samorządu do wzmocnienia lokalnego biznesu. Każdy wspierany projekt to inwestycja w gospodarczą witalność rejonu, nowe miejsca pracy i lepszą jakość życia dla naszych mieszkańców. Małe i średnie przedsiębiorstwa są pulsem rejonu: szybko reagują na potrzeby społeczności, tworzą bliskie więzi z mieszkańcami, a my chcemy być ich niezawodnymi partnerami na tej drodze wzrostu” – mówi mer R. Duchniewicz.

Fundusz to realna pomoc dla lokalnego biznesu

Fundusz Wsparcia MŚP Samorządu Rejonu Wileńskiego ma na celu wsparcie finansowe małych i średnich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych i działających na terenie samorządu. Środki funduszu pomagają nie tylko rozpocząć działalność gospodarczą, ale także zakupić sprzęt, stworzyć strony internetowe, przygotować biznesplany czy wziąć udział w wystawach.

W 2024 r. wsparcie otrzymało aż 51 podmiotów gospodarczych rejonu, na łączną kwotę ponad 70 tys. euro. Największa część wsparcia finansowego została przeznaczona na zakup sprzętu, zwłaszcza do działalności produkcyjnej. Taką pomoc otrzymało 38 wnioskodawców, którym przyznano łącznie 50 tys. euro. Zrekompensowano również wydatki na rozwój stron internetowych, usługi reklamowe, wynajem lokali, szkolenia i inne działania.

W 2025 r. odbyły się już dwa posiedzenia komisji MŚP, podczas których rozdysponowano prawie 48 tys. euro wsparcia. W tym roku przedsiębiorcy ubiegają się głównie o nabycie sprzętu (21 wnioskodawców, przyznano 29 460 euro), a także o rozwój stron internetowych (14 wnioskodawców, przyznano 10 570 euro) i koszty reklamy (7 wnioskodawców, przyznano 3 800 euro). Wsparcie przyznawane jest również na wynajem lokali, szkolenia, udział w wystawach i przygotowanie biznesplanów.

Decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego wnioskodawcom podejmuje Komisja ds. dystrybucji środków Funduszu wsparcia małego i średniego przedsiębiorstwa. Posiedzenia Komisji inicjowane są w miarę potrzeb. Jeden podmiot gospodarczy może korzystać jednocześnie nie więcej niż z dwóch form wsparcia, a maksymalna łączna kwota w ciągu trzech lat nie może przekroczyć 4 tys. euro.

Wśród beneficjentów wsparcia znajdują się młodzi przedsiębiorcy, którzy założyli swoją pierwszą działalność gospodarczą, gospodarstwa rodzinne, które modernizują produkcję lub przechodzą na bardziej zrównoważone rozwiązania, a także doświadczeni rzemieślnicy, którzy pielęgnują lokalne tradycje i starają się je zachować poprzez nowoczesny marketing.

„Widzimy nie tylko liczby, ale i historie – każdy wnioskodawca wnosi własną wizję, wyzwania i przekonanie, że można tworzyć tutaj, w rejonie wileńskim, we własnej społeczności. Naszym celem jest być impulsem, który pomoże tej wizji stać się rzeczywistością” – podkreśla Gediminas Miškinis, przewodniczący Komisji ds. dystrybucji Funduszu Wsparcia MŚP Samorządu Rejonu Wileńskiego, główny doradca Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Zapraszamy do składania wniosków!

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają przepisy Ustawy o rozwoju MŚP Republiki Litewskiej i działają w rejonie wileńskim, są zapraszane do składania wniosków o wsparcie. Szczegółowe informacje o warunkach, wymaganych dokumentach i formularz wniosku są opublikowane na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego: https://vrsa.lt/verslui/vilniaus-rajono-savivaldybes-smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-remimo-fondas/50.

Konsultacje udzielane są także telefonicznie: +370 672 48 374 lub e-mailem inga.kucevic@vrsa.lt.

