„Dożynki to jedna z najpiękniejszych tradycji Rejonu Wileńskiego, która łączy ludzi różnych pokoleń. To okazja, aby podziękować naszym rolnikom oraz wszystkim, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju rejonu, pielęgnują tradycje i budują aktywne życie lokalnej społeczności. Zapraszam wszystkich do Białej Waki – wspólnie cieszmy się efektami naszej pracy, spędźmy ten czas razem i powitajmy jesień” – mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „Razem pielęgnujemy ziemię, razem dzielimy się plonami, razem budujemy wspólnotę”. Przypomina ono, że plony to nie tylko dar ziemi, ale również efekt pracy ludzi, wspólnych wysiłków i wzajemnego zaangażowania. Tylko działając razem, możemy wydać obfity plon i budować silną społeczność.

Jak zaznacza wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, program święta został przygotowany tak, aby każdy członek rodziny znalazł coś dla siebie.

„Do tego wydarzenia przygotowujemy się od kilku miesięcy. Chcemy, aby każdy znalazł tutaj coś bliskiego sobie – jedni będą mogli poznać tradycje naszego rejonu i dziedzictwo kulinarne, inni skorzystają z koncertów, warsztatów edukacyjnych lub po prostu spędzą czas w wyjątkowej atmosferze. Zapraszamy wszystkich, aby wspólnie uczcić zakończenie kolejnego pracowitego roku” – zachęca E. Tamošiūnaitė.

Program wydarzenia

Święto rozpocznie się o godz. 13:00 Mszą Świętą w intencji rolników oraz pomyślnych zbiorów w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Wojdatach. Następnie uroczysty pochód gmin i gości, prowadzony przez orkiestrę, wyruszy w kierunku dworku w Białej Wace, gdzie o godz. 14:45 rozpocznie się główny program wydarzenia.

Około godz. 16:10 odbędzie się uroczyste uhonorowanie najlepszych rolników rejonu wileńskiego w podziękowaniu za ich pracę, kultywowanie tradycji i wkład w rozwój wspólnoty.

Przez cały dzień na odwiedzających czekać będą zagrody 23 gmin, gdzie będzie można poznać tradycje poszczególnych miejscowości, dziedzictwo kulinarne oraz skosztować lokalnych produktów. Odbędą się również liczne warsztaty edukacyjne, a swoją działalność zaprezentują działające na terenie rejonu wspólnoty, organizacje i instytucje.

Na scenie wystąpią zespoły artystyczne rejonu wileńskiego oraz zaproszeni goście: Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” im. Gabriela Jana Mincewicza, Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka”, Zespół Tańca Ludowego „Perła”, Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” (Polska), Kapela „Suderwianie” oraz Męski Zespół Wokalny „Vinis” (rejon telszański).

O godz. 19:00 na scenie wystąpi jeden z najbardziej znanych litewskich zespołów – „The Roop”, a po nim polska gwiazda – Sławomir z zespołem.

Program koncertowy około godz. 21:10 zwieńczy spektakularny pokaz laserowy.

Adres: ul. Parko 3, Biała Waka, gmina Pogiry Współrzędne: 54.598403, 25.189876

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego