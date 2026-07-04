Nie tylko tematy wakacyjne

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” znajdą Państwo artykuły poświęcone tematyce religijnej. Honorata Adamowicz pisze choćby o objawieniach prywatnych na Litwie. Do niektórych z nich doszło względnie niedawno, mowa choćby o orędziu Miłosierdzia, które przekazała św. Faustyna Kowalska.

Z kolei Ilona Lewandowska opowiada o 400-leciu misji karmelitów w naszym kraju. Ci mnisi odegrali znaczącą rolę nie tylko w historii Kościoła na Litwie, lecz także w dziejach samego kraju. To właśnie karmelici bosi „stworzyli najważniejsze sanktuarium w naszym kraju, Kaplicę Ostrobramską, która do dziś stanowi symbol Wilna i miejsce modlitwy tysięcy pielgrzymów”. Studentka wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku Diana Wołkanowska, odbywająca praktyki w „Kurierze Wileńskim”, rozmawiała z dyrektorem wileńskiego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II. Jednym z poruszonych w wywiadzie tematów jest korzystanie w szkole z telefonów przez uczniów.

Z kolei Justyna Giedrojć zaprasza na wycieczkę do uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego w Kojranach pod Wilnem. Ten malowniczy, ale może mniej wypromowany zakątek, znajdujący się rzut beretem od centrum stolicy, może stać się doskonałym miejscem dla wycieczki na weekend. Nasz polski korespondent Jarosław Tomczyk zachęca zaś do wizyty w Polsce. Już tradycyjnie do wydania magazynowego przygotował listę letnich wydarzeń kulturalnych w kraju nad Wisłą.

Brenda Mazur opowiada o nieco dalszej podroży – drogą św. Jakuba Apostoła, Camino w Hiszpanii. To już jej druga pielgrzymka do Santiago de Compostela. Z kolei Antoni Radczenko pisze o kraju jeszcze bardziej oddalonym od nas, ale mającym – to stwierdzenie nieprzesadzone – strategiczne dla nas znaczenie. 4 lipca Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości. Dr Algimantas Kasparavičius z Instytutu Historii Litwy opowiada o dosyć zawiłej historii stosunków naszego kraju z tym najpotężniejszym mocarstwem świata.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 26 (74) 04-10/07/2026