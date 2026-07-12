Joanna Pietkiewicz: Ilu uczniów obecnie uczy się w szkole?

Alicja Bilińska: W Gimnazjum w Awiżeniach mamy teraz ok. 620 uczniów, a ta liczba z roku na rok wzrasta.

Na jakim etapie jest obecnie rozbudowa szkoły i jakie inwestycje są planowane w najbliższych latach?

Dobudówka jest dopiero na samym początku, to są podstawy. Idea zrodziła się w momencie, kiedy liczba uczniów zaczęła bardzo szybko wzrastać – wtedy zrozumieliśmy, że nasza mała szkoła nie będzie już odpowiednia dla tej prognozowanej liczby uczniów. Wówczas rozpoczęła się realizacja projektu dobudówki. Finansuje ją Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Gimnazjum w Awiżeniach kojarzone jest z wysokim poziomem sportowym | Fot. Diana Wołkanowska

Co wyróżnia szkołę na tle innych placówek edukacyjnych?

Jeżeli mówimy o Awiżeniach, to na pierwszym miejscu jest siatkówka, bo ta historia trwa już ponad 50 lat i co roku zbierane są nowe drużyny. Zaczęło się od drużyn dziewcząt, które zdobywają różne nagrody i wyróżnienia, nawet poza granicami Litwy. Od niedawna mamy też drużyny chłopców, które również uczestniczą w igrzyskach i zawodach, przywożą medale i puchary – więc też się tym szczycimy, bo ta szkoła na pewno się tym wyróżnia.

Bardzo często, nawet jeśli jedziemy np. na igrzyska lub spotkania do Polski, ktoś związany ze sportem mówi: „O, Awiżenie, to jest siatkówka”. To wiadomo od dawna. Co roku też tradycyjnie nasza młodzież, tak jak i teraz, szykuje się i wyjeżdża do Łomży na Igrzyska Polonijne, reprezentując rejon wileński.

Mamy dużo takich tradycji. Szkoła jest specyficzna tym, że jest dwujęzyczna – nauka jest organizowana zarówno w języku polskim, jak i litewskim. To sprawia, że wszystkie święta są podwójne.

Mamy też od dawna zachowaną tradycję wspólnego pikniku całej szkoły. Niektóre szkoły rozpoczynają rok od koncertu 1 września lub innych wspólnych imprez, a u nas rok szkolny zaczyna się od pikniku całej szkoły. O godz. 12 cała szkoła wychodzi wspólnie na tereny zielone wokół szkoły, gdzie odbywają się piknik, zabawy i różne rozrywki. Tym samym piknikiem kończymy też rok szkolny.

Myślę, że dzieci bardzo to lubią. Każdy organizuje coś kulinarnego, ciekawego – niektórzy na trawie robią nawet fondue z gorącej czekolady. Najczęściej jednak jest grill, a rodzice z każdym rokiem dołączają coraz liczniej. Myślę, że takie małe tradycje bardzo wszystkich scalają i sprawiają, że stajemy się jak rodzina.

Jakie zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych obowiązują w szkole i czy szkoła bierze pod uwagę rekomendacje ministerstwa? Z rozmów z innymi szkołami wiemy, że rekomendacje są gorszym rozwiązaniem niż rozporządzenia.

Jak w większości szkół na Litwie w naszej też obowiązuje zakaz telefonów komórkowych, ale funkcjonuje świadoma umowa, że telefony muszą być albo w plecaku, albo w szafce, gdzie trzymane są rzeczy.

Każdy nauczyciel ma specjalne pudełeczka – już od pierwszej minuty lekcji zbierane są telefony i uczeń nie może z nich korzystać. Może je odzyskać, jeśli są potrzebne na lekcji, np. gdy jest coś interaktywnego, do czego potrzebna jest komórka.

To proste zasady – nie ma poważnych zakazów, bo opieramy się na świadomości samego ucznia, że to wszystko jest dla jego dobra i dla zdrowia.

W jakim języku uczniowie najczęściej mają ustawione telefony?

Skoro nasza szkoła jest dwujęzyczna, myślę, że tych języków w telefonach jest sporo. Dzieci z nauczania litewskiego mają w języku litewskim i angielskim, a dzieci z klas polskich – po polsku, litewsku i angielsku.

Jakie działania wspierające używanie języka polskiego wśród młodzieży podejmuje szkoła?

Wszystko zaczyna się od samej szkoły, od kultury, od społeczności i obcowania międzyludzkiego. To bardzo ważne, gdy dziecko czuje, że jest tu szanowane i potrzebne, niezależnie nawet od jego ocen. Jeśli nie są one najlepsze i tak je wspieramy, bo każde dziecko znajdzie swoją drogę w życiu. Nie każdy musi być profesorem czy lekarzem, ale każdego musimy przytulić, każdemu powiedzieć, że naprawdę coś potrafi i na pewno znajdzie swoją drogę – wychowanie zawsze zaczyna się od tego.

Kiedy to jest odczuwalne, łatwo wspierać zarówno język polski, jak i litewski. Jest to tym łatwiejsze, że z każdym rokiem coraz więcej dzieci przychodzi do nas z polskich szkół – i nie dlatego, że szukają tu ratunku, jak to bywało kilka lat temu, ale dlatego że przychodzą z bardzo dobrymi wynikami. Te dzieci rozumieją, że tutaj będą dobrze widziane. Widzę, jak przychodzą z dobrymi wynikami, a po kilku miesiącach same podsumowują, jak im się powodzi. Zawsze słyszę: „Jak dobrze, że tu przyszłam, że nie czekałam tak długo”. Bardzo mnie to cieszy.

Szkoła czeka na nową dobudówkę, która jest w trakcie budowy | Fot. Diana Wołkanowska

Jak jest w szkole z polskimi tradycjami?

Te tradycje są zachowane do dziś. Bardzo różni się np. Wigilia – wieczór wigilijny organizowany przez poszczególne klasy wygląda inaczej w jednych i drugich. Podobnie jest ze studniówką czy ostatnim dzwonkiem – jedne klasy zachowują tradycje polskie, inne litewskie. Wspieramy każdy pion w tym, co dla ich rodzin jest najbliższe, bo wtedy każdy czuje się szanowany.

To dalsza praca – zaczynamy od nowa, wracając do pierwszego kroku: do szacunku.

Jak wygląda współpraca z innymi szkołami i jakie działania oraz efekty ona przynosi uczniom?

To szkoły zarówno z rejonu wileńskiego, jak i z samej Polski – mamy podpisanych wiele umów o współpracy. Nasze dzieci wyjeżdżają na wymiany. Jedną z takich szkół jest szkoła społeczna w Gdańsku, z którą organizujemy tygodniowe wymiany – najpierw ich uczniowie przyjeżdżają i mieszkają u naszych rodzin, później nasze dzieci jadą na tydzień i mieszkają u rodzin w Polsce. To ciekawe, bo zwykle podczas wyjazdów dzieci mieszkają w hotelach lub szkołach, a tutaj mamy taką umowę, że mieszkają w polskich rodzinach.

W czasie wolnym mają rozrywkę, ale to wszystko jest jedną wielką wymianą. Staramy się wspierać współpracę ze szkołami z Polski. Tak samo jak w przypadku Igrzysk Polonijnych, na które obowiązkowo wieziemy naszą sportową młodzież.

Zawsze też troszczymy się, aby podręczniki – jeśli jest taka możliwość – były zamawiane zarówno w języku polskim, jak i litewskim, żeby nie było to tylko z myślą o pionie polskim.

Jakie najważniejsze osiągnięcia szkoła odnotowała w ostatnich latach, np. w konkursach, olimpiadach lub sporcie?

Zacznijmy tradycyjnie od sportu. Nasze dziewczynki w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, zajęły 2. miejsce w Igrzyskach Młodzieży do 16. roku życia w siatkówce, zdobywając srebro. W ubiegłym roku było tak samo, więc obroniły tytuł wicemistrzyń.

Ponadto w tym roku znacznie wzrosła liczba uczniów, którzy wygrali olimpiady rejonowe i trafili na etap państwowy. Ta liczba rośnie z każdym rokiem i myślę, że pokazuje to duże zaufanie do szkoły. Mamy też małych inżynierów – a właściwie uczniów z klas 10 i 11, którzy uczestniczą w projekcie CanSat [uczniowie budują i wysyłają w powietrze miniaturowego satelitę wielkości puszki – przyp. red.], w ramach którego muszą skonstruować i wypuścić satelitę. W ubiegłym roku zajęli pierwsze miejsce, a w tym – drugie.

W tym roku zgłosiliśmy też naszą szkołę jako kandydaturę do międzynarodowej organizacji „Tarptautinis Bakalaureatas” [International Baccalaureate, program kończący się międzynarodowo uznawaną maturą – przyp. red.] i nasza kandydatura została zatwierdzona.

Jesteśmy już szkołą, która otrzymała status kandydacki do tego programu. Teraz pracujemy z nauczycielami, mamy też szkolenia – zarówno ja jako administracja i koordynator, jak i nauczyciele. Każdy przejdzie swoje szkolenie, przygotowując się do organizacji procesu nauczania w stylu bakalaureatu.

Ten rok był też dość trudny, ponieważ realizowaliśmy jeszcze program „Tūkstančio mokyklų programa” [program wsparcia i modernizacji szkół na Litwie – przyp. red.].

Otrzymaliśmy dużo finansowania i dużo się działo – mieliśmy też wiele szkoleń dla nauczycieli. To było wyzwanie dla całej szkoły, bo nieco utrudniło proces nauczania, ale dzięki temu projektowi mamy teraz dużo wyposażenia do laboratoriów chemii, fizyki i biologii.

Mamy też ściankę wspinaczkową w sali sportowej, gdzie każdy może się wspinać – od małego do dużego, bo są drogi łatwiejsze i trudniejsze, a do tego potrzebne wyposażenie. Ten projekt nam pomógł – mieliśmy wyzwania, ale jednym z osiągnięć jest to, że został zakończony.

Placówka ma oddzielny pokój na trofea, których jest naprawdę niemało | Fot. Diana Wołkanowska

Czego Pani życzyłaby uczniom, rodzicom i nauczycielom?

Nie tyle chcę życzyć, ile podziękować. Po pierwsze, rodzicom, po drugie, uczniom – za to, że zaufali naszej szkole, naprawdę jej ufają i nadal ją wybierają. Mimo że szkoła jest specyficzna, dwujęzyczna, dzieci i tak dobrze się ze sobą kolegują, więc chcę podziękować za to zaufanie.

Nauczycielom natomiast dziękuję za wszystko, co dzieje się w szkole – powstaje to dzięki nim. Bez nich nie osiągnęłabym tego, co mamy dziś.

Rozmawiała Joanna Pietkiewicz

Artykuł powstał w ramach praktyk w redakcji „Kuriera Wileńskiego” (dziennikarz prowadzący praktyki: Apolinary Klonowski)

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 27 (77) 11-17/07/2026