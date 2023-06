Celem projektu jest budowanie więzi i relacji młodzieży szkolnej z Litwy i Polski. Uczniowie zgłębili wiadomości o kulturze i tradycjach obu krajów. Jednak podstawowym zadaniem tego projektu było kształtowanie otwartości, pewności siebie oraz zdolności adaptacyjnych.

Pierwszy dzień wymiany upłynął na zwiedzaniu uroczej starówki Gdańska. Udało się także zwiedzić Muzeum Bursztynu oraz Poczty Polskiej. Drugiego dnia zwiedziliśmy szkołę, w której uczą się nasi polscy przyjaciele. My z kolei opowiedzieliśmy o naszej szkole, tradycjach naszego kraju, przedstawiliśmy legendę o założeniu Wilna, wykonaliśmy kilka tradycyjnych piosenek, a na koniec degustowaliśmy smakołyki przywiezione z Litwy. Trzeci dzień minął na integracji i zabawach sportowo-rekreacyjnych na plaży w Brzeźnie. We czwartek podziwialiśmy słynną Katedrę Oliwską, udaliśmy się na punkt widokowy Pachołek, a potem prosto do ogrodu zoologicznego. Piątego dnia naszego projektu uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych oraz warsztatach tanecznych.

Do domu wróciliśmy trochę zmęczeni, lecz pełni nowych doświadczeń, niezapomnianych wrażeń oraz dobrych emocji. Z niecierpliwością czekamy na kolejny etap projektu, który odbędzie się we wrześniu w Gimnazjum w Awiżeniach.

| Fot. autorki

Renata Aliuk,

Kristina Paslauskienė