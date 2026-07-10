Wszyscy goście mogli stać się aktywnymi uczestnikami wydarzenia. Program został przygotowany w taki sposób, aby wszystko można było dotknąć, powąchać i samodzielnie spróbować.

Rejon wileński od zawsze słynął z bogatych tradycji rolniczych i pracowitości mieszkańców. Obecnie na jego terenie z powodzeniem uprawia się egzotyczne grzyby, powstają nowoczesne winnice oraz wykorzystuje się inteligentne technologie, a jednocześnie wciąż pielęgnowane są dawne tradycje.

Goście mogli poznać różnorodne produkty mleczne oraz wziąć udział w degustacji serów. Chętni uczestniczyli w zajęciach poświęconych ziołom leczniczym, podczas których poznali właściwości różnych ziół i ich zastosowanie, a także mogli spróbować gotowych produktów. Odbyła się również degustacja produktów pszczelich oraz warsztaty odlewania świec. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące uprawy winorośli i grzybów shiitake. Tego dnia można było również uzyskać cenne porady dotyczące uprawy różnych gatunków jagód oraz poznać metody sadzenia ziemniaków. Społeczność tatarska zaprosiła wszystkich do poznania tajników wypieku bielaszy. Na smakoszy czekały także warsztaty pieczenia sękaczy i pierników. Uczestnicy mogli odwiedzić stoiska leśników i myśliwych oraz obejrzeć wystawę maszyn rolniczych i motocykli.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Rejonu Wileńskiego we współpracy z Centrum Kultury w Rudominie, Starostwem Gminy Rudomino oraz spółką „Nemėžio komunalininkas” | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

W wydarzeniu wzięło udział Stowarzyszenie „Kurianti visuomenė”, które ma na celu udowodnienie, że życie w małych miejscowościach jest atrakcyjne i sprzyja integracji ludzi o podobnych poglądach, pragnących aktywnie mieszkać, pracować i tworzyć w regionach, przyczyniając się tym samym do wzrostu ich atrakcyjności i rozpoznawalności.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i gości Rudomina. Uczestnicy chętnie brali udział w licznych warsztatach, podczas których zdobywali nową wiedzę i umiejętności. Można było nie tylko oglądać, dotykać i próbować, lecz także nabyć różnorodne produkty oraz cieszyć się nimi w gronie najbliższych. Wszyscy spędzili swój wolny czas w miłej atmosferze, pożytecznie i aktywnie.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Rejonu Wileńskiego we współpracy z Centrum Kultury w Rudominie, Starostwem Gminy Rudomino oraz spółką „Nemėžio komunalininkas”.

Wszyscy spędzili swój wolny czas w miłej atmosferze, pożytecznie i aktywnie | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Inf. Centrum Kultury w Rudominie