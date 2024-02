W każdym razie — w naszym polskim środowisku jest wielkie poruszenie na temat wspomnianego plebiscytu. Mnie osobiście to nie dziwi, bo każdego roku zalewa fala krytyki: a to nie ten (ta) został wytypowany, a to nie w taki sposób trzeba głosować (zmienić regulamin!), a to część artystyczna nie taka, a to przemówienia przydługie, a to dzień gali wybrano nieodpowiedni itp., itd.

Jak mówi przysłowie: „Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził”. Tegoroczny konkurs wcale nie był pod tym względem wyjątkiem. Ale to bardzo cieszy, że tak aktywnie czytelnicy „Kuriera Wileńskiego” i komentatorzy internetowi się wypowiadają, są nieobojętni i współuczestniczący w życiu społecznym. Oby było czytelników i oceniaczy!

Pierwszy Laureat Plebiscytu — Mincewicz

Taką ciekawostką jest, że pierwszy Laureat Konkursu „Kuriera Wileńskiego” „Polak Roku 1998”, śp. Jan Gabriel Mincewicz był naszym Nauczycielem, gdy uczyliśmy się w szkole średniej Nr 26 (dzisiaj Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie).

Jaki jest Jego dorobek dla społeczeństwa obywatelskiego Litwy (np. był posłem na Sejm Litwy przez trzy bodajże kadencje, europosłem i długoletnim wicemerem rej. wileńskiego) wszyscy pamiętają i zostały zapisane na kartach historii politycznej Litwy.

Natomiast jeszcze większe znaczenie miała działalność śp. Jana Gabriela Mincewicza na niwie kultury — założyciel i kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, oświaty polskiej, a także edukacji religijnej, konkurs „Ciebie, Boże wysławiamy” i inne. To jest Jego działalność z ostatnich dziesięcioleci, z czasów demokratycznego ustroju na Litwie, a przecież była też wytężona, prowadzona w tajny sposób praca w czasie „budowania komunizmu”.

Działalność religijna w czasach ateizmu

Pracując jako nauczyciel muzyki, prowadząc chór i zespoły szkolne, klub melomanów i inne obowiązkowe czynności, prowadził nielegalne (o jakich jeszcze można było myśleć w czasie ateizmu!) kółka wychowania religijnego „Świt” i Promień”, był przewodnikiem po Drogach Krzyżowych Kalwarii, bo kaplice przez władze sowieckie były wysadzone w powietrze.

O tej działalności ŚP. Jana Gabriela Mincewicza polecam przeczytać w książce „Pod prąd”, wydanej w Wilnie w 2015 r. Są to wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń, bardzo zresztą ciekawe.

Laureat pucharu „Polak Roku 2023” Adam Błaszkiewicz jest właśnie uczniem wybitnego Nauczyciela, jakim był śp. Jan Gabriel Mincewicz i pierwszego Zdobywcy Pucharu. Jest Jego godnym naśladowcą, nauczycielem nowych pokoleń — co było widać.

Cieszy docenienie młodzieży i harcerzy

Adamowi Błaszkiewiczowi gratulowała rodzina, ale też wychowankowie, w tym harcerze. Niektórzy z nich już teraz są aktywnymi i kompetentnymi animatorami życia społecznego Polaków na Litwie. Wśród harcerzy powinszowania Laureatowi składali także wnuczka Maja i wnuk Benjamin — rośnie godna zmiana pokoleń.

Napawa radością i nadzieją, że w osobie Łukasza Kamińskiego jest doceniona działalność młodzieży, harcerzy.

Bo jak zauważyła prezes harcerzy Litwy, harcmistrzyni Alina Ewelina Kieżun, gratulując Laureatowi nagrody, że pan Adam Błaszkiewicz jest ich przykładem i autorytetem.

Właśnie to musi cieszyć najbardziej, że już następne pokolenia też podążają śladami swoich mistrzów i autorytetów.

Oby ich było jak najwięcej! I autorytetów, i naśladowców!

Czytelnicy, wychowankowie śp. Jana Gabriela Mincewicza, jednoklasiści Adama Błaszkiewicza: Lilia, Jadwiga, Genowefa, Józef, Maria

