Wyjazd kwalifakacyjny pracowników Centrum Kultury w Rudominie

Interesujący wykład

Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili Centrum Rzemiosła Tradycyjnego Ziemi Trockiej. Głównym celem działalności tego centrum jest zachowanie dziedzictwa kulturowego różnych narodowości regionu, w tym tradycji świątecznych, zwyczajów oraz specyfiki lokalnej kuchni i rzemiosła. Działalność centrum ma na celu zapewnienie ciągłości tradycji oraz zainteresowanie nimi mieszkańców Trok i gości. Centrum oferuje wiele programów edukacyjnych.

Pracownicy Centrum Kultury w Rudominie mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu pt. „Przedsiębiorczość kulturalna”. Wykład wygłosiła Dominika Semionovė — przewodnicząca Stowarzyszenia Kultury i Rzemiosła Ziemi Trockiej. Opowiedziała uczestnikom, jak tworzyć produkt kulturalny, jak rozwijać rzemiosło oraz jak z sukcesem sprzedawać owoce swojej pracy. Swoją prezentację ilustrowała licznymi przykładami z własnego doświadczenia. Po wysłuchaniu wykładu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie.

Wizyta w galerii

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również Galerię Sztuki „Fojė”, która mieści się w starej plebanii w Trokach. Jest to prywatna instytucja działająca na rzecz mieszkańców ziemi trockiej i promująca kulturę wysoką. Galeria organizuje nie tylko wystawy malarstwa i rzeźby, ale również różnego rodzaju koncerty i przedstawienia teatralne.

Oprócz tego uczestnicy wyjazdu zwiedzili Troki, poznając historię tego miasta i zachwycając się jego pięknymi widokami. Wyjazd wzbogacił wszystkich uczestników o nową wiedzę, posłużył integracji pracowników Centrum Kultury w Rudominie oraz dał motywację do kontynuowania pracy na rzecz upowszechniania kultury.

Organizatorem wyjazdu było Centrum Kultury w Rudominie.

Wyjazd do Trok wzbogacił wszystkich uczestników o nową wiedzę oraz dał motywację do kontynuowania pracy na rzecz upowszechniania kultury | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Inf. Centrum Kultury w Rudominie