Strona głównaSpołeczeństwo

Wyjazd kwalifakacyjny pracowników Centrum Kultury w Rudominie

11 sierpnia administratorzy filii Centrum Kultury w Rudominie oraz pracownicy tej placówki odbyli wyjazd służbowy do Trok, którego celem było podnoszenie kwalifikacji.

Autor: KW
Uczestnicy odwiedzili Galerię Sztuki „Fojė”, która mieści się w starej plebanii w Trokach.
Uczestnicy odwiedzili Galerię Sztuki „Fojė”, która mieści się w starej plebanii w Trokach | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Czytaj również...

Interesujący wykład

Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili Centrum Rzemiosła Tradycyjnego Ziemi Trockiej. Głównym celem działalności tego centrum jest zachowanie dziedzictwa kulturowego różnych narodowości regionu, w tym tradycji świątecznych, zwyczajów oraz specyfiki lokalnej kuchni i rzemiosła. Działalność centrum ma na celu zapewnienie ciągłości tradycji oraz zainteresowanie nimi mieszkańców Trok i gości. Centrum oferuje wiele programów edukacyjnych.

Pracownicy Centrum Kultury w Rudominie mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu pt. „Przedsiębiorczość kulturalna”. Wykład wygłosiła Dominika Semionovė — przewodnicząca Stowarzyszenia Kultury i Rzemiosła Ziemi Trockiej. Opowiedziała uczestnikom, jak tworzyć produkt kulturalny, jak rozwijać rzemiosło oraz jak z sukcesem sprzedawać owoce swojej pracy. Swoją prezentację ilustrowała licznymi przykładami z własnego doświadczenia. Po wysłuchaniu wykładu każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie.

Czytaj także: „Troczanie” wysławiają Troki na Litwie i poza jej granicami

Wizyta w galerii

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili również Galerię Sztuki „Fojė”, która mieści się w starej plebanii w Trokach. Jest to prywatna instytucja działająca na rzecz mieszkańców ziemi trockiej i promująca kulturę wysoką. Galeria organizuje nie tylko wystawy malarstwa i rzeźby, ale również różnego rodzaju koncerty i przedstawienia teatralne.

Oprócz tego uczestnicy wyjazdu zwiedzili Troki, poznając historię tego miasta i zachwycając się jego pięknymi widokami. Wyjazd wzbogacił wszystkich uczestników o nową wiedzę, posłużył integracji pracowników Centrum Kultury w Rudominie oraz dał motywację do kontynuowania pracy na rzecz upowszechniania kultury.

Organizatorem wyjazdu było Centrum Kultury w Rudominie.

SPOL-rudomino-2026-08-18-2-PORTAL
Wyjazd do Trok wzbogacił wszystkich uczestników o nową wiedzę oraz dał motywację do kontynuowania pracy na rzecz upowszechniania kultury | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Inf. Centrum Kultury w Rudominie

Afisze

Więcej od autora

Społeczeństwo

Sygnatariusz Aktu Niepodległości skrytykował nacjonalizm, ale też broni niepodległej Litwy

Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy w rozmowie odpowiada na pytanie, czy po latach uważa swój podpis pod aktem 11 marca 1990 r. za błąd. Pytanie jest zasadne, gdyż były redaktor „Kuriera Wileńskiego” krytykuje litewski nacjonalizm i problemy w państwie.
Tylko w „Kurierze”

Przyjęto strategię „Kuriera Wileńskiego”. Rada Redaktorów potwierdziła kierunek

Strategia stanowi dokument, w którym wyłożone zostały cele nadrzędne i długofalowe, w klasycznym rozumieniu strategii, odróżniając od taktyk i operacji. Jest to pierwsze całościowe ujęcie strategicznych celów „Kuriera Wileńskiego”....
Galerie

Muzyczne Pożegnanie Lata 2026 przy DKP w Wilnie [GALERIA]

Żywioł sceny i radość gości uwiecznił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

RedKomy