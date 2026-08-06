To tylko kilka zmian zainicjowanych przez mieszkańców Wilna. W najbliższych latach takich historii będzie jeszcze więcej – ponownie rusza budżet partycypacyjny, a Wilno przeznaczy na pomysły mieszkańców ponad 1,6 mln euro.

„Każdy z nas ma w mieście miejsce, które chciałby zobaczyć w innym wydaniu. „Weź udział! Wilno” to okazja nie tylko do rozmowy na ten temat, ale także do pozostawienia swojego śladu w mieście. Im więcej osób się zaangażuje, tym bardziej Wilno będzie odzwierciedlało pomysły samych mieszkańców. W tym roku jeszcze bardziej zwiększamy finansowanie projektów, aby dobre pomysły jak najrzadziej napotykały ograniczenia budżetowe. Chcemy, aby mieszkańcy śmiało proponowali ambitne projekty, a my moglibyśmy je realizować w najbardziej jakościowy sposób. Przemyślany i jak najbardziej zbliżony do pierwotnej koncepcji mieszkańców” – mówi Lina Koriznienė, kierowniczka Grupy Rozwoju Organizacji Samorządu Miasta Wilna.

Większy budżet – więcej możliwości

Rosnący budżet nie oznacza droższych projektów – oznacza możliwość stworzenia wysokiej jakości dopracowanych przestrzeni publicznych.

Przy tworzeniu nowego boiska sportowego nie wystarczy po prostu położyć na trawie nawierzchnię i postawić kosze. Często najpierw trzeba wykopać ziemię, wzmocnić podłoże, zainstalować drenaż, ułożyć nawierzchnię, zadbać o dodatkową infrastrukturę, ławki, nasadzenia i inne elementy, aby przestrzeń była wygodna, bezpieczna i służyła przez wiele lat.

Do tej pory w przypadku niektórych pomysłów mieszkańców konieczne było poszukiwanie prostszych rozwiązań lub dodatkowego finansowania. Zdarzały się również przypadki, gdy projekty były realizowane etapami. Nie jest to jednak dobra praktyka – w kolejnym roku ten sam pomysł może nie spotkać się już z poparciem mieszkańców, przez co projekt pozostałby niedokończony.

Większe finansowanie pozwoli na realizację większej liczby pomysłów od razu i dokładnie tak, jak wyobrażali to sobie sami mieszkańcy. Oznacza to większą swobodę w tworzeniu nie pojedynczych obiektów, ale kompleksowo zagospodarowanych przestrzeni publicznych.

Po raz pierwszy głos będą mieli również szesnastolatkowie

W tym roku po raz pierwszy w kształtowanie miasta będą mogli włączyć się również mieszkańcy Wilna, którzy ukończyli 16 lat. Młodzież na co dzień korzysta z miejskich przestrzeni publicznych, boisk sportowych, parków czy skwerów, dlatego doskonale wie, jakich zmian potrzebuje. Ponadto w wielu szkołach w Wilnie budżet partycypacyjny już dawno stał się codziennością – uczniowie sami zgłaszają pomysły, głosują i decydują o przeznaczeniu części szkolnego budżetu.

Od tego roku młodzi mieszkańcy Wilna po raz pierwszy będą mogli mieć wpływ na decyzje dotyczące podziału części budżetu miasta.

Podczas głosowania mieszkańcy nie będą już musieli wybierać dzielnicy, w której zadeklarowali miejsce zamieszkania – system zrobi to automatycznie i przedstawi projekty o niewielkim zasięgu z tej dzielnicy, a po wybraniu jednego z nich od razu zaproponuje głosowanie również na pomysły miejskie o większym zasięgu.

Oba wybory, podobnie jak dotychczas, będą potwierdzane pięciocyfrowym kodem otrzymanym w wiadomości SMS. Dzięki temu głosowanie jest jeszcze prostsze niż w poprzednich latach.

Poprawa dostępności

Aby umożliwić udział jak największej liczbie osób, platforma po raz pierwszy została dostosowana również do potrzeb użytkowników z wadami wzroku.

Możliwe będzie zmienianie rozmiaru i rodzaju czcionki, włączenie większego kontrastu lub odwróconych kolorów, pogrubienie linków oraz dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb za pomocą innych ustawień.

Nowe ulepszenia pozwolą jeszcze większej liczbie mieszkańców Wilna wygodnie korzystać z platformy i brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta.

Dwa miesiące na zgłaszanie pomysłów

Mieszkańcy Wilna mogą zgłaszać swoje propozycje do 27 września na platformie dalyvauk.vilnius.lt, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Każdy mieszkaniec może zgłaszać nieograniczoną liczbę pomysłów. Wszystkie pomysły zgodne z regulaminem budżetu partycypacyjnego zostaną ocenione przez komisję ekspertów. Pomysły spełniające wymagania zostaną poddane publicznemu głosowaniu mieszkańców, które odbędzie się w dniach 3-30 listopada.

W tym roku planuje się przeznaczyć 630 tys. euro na pomysły o niewielkim zasięgu (na poziomie starostw), a na projekty o dużym zasięgu – 1 mln euro.

Materiał przygotowano na zlecenie Samorządu Miasta Wilna. Treść została opłacona.

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