25 lipca, z okazji święta św. Krzysztofa, brzegi Wilii od mostu w Parku Zakret (Vingis) aż po most w dzielnicy Żyrmuny wypełnią się muzyką, atrakcjami i spotkaniami. Połączą się tu aktywny wypoczynek, kultura i doświadczenia społecznościowe — od sportu i warsztatów twórczych po koncerty i wieczorne imprezy nad wodą. Festiwal zaprasza do powrotu nad rzekę — aby spędzić tu czas, poruszać się, odkrywać i na nowo doświadczać Wilna.

Jedna ze stref festiwalowych powstanie przy moście w Parku Zakret, gdzie na gości czekać będzie „Łąka dobrego samopoczucia” — przestrzeń łącząca aktywny wypoczynek, zajęcia edukacyjne dla rodzin, spacer z pupilami oraz kino pod gołym niebem.

„Wilia w Wilnie to coś więcej niż rzeka — to miejsce spotkań, odpoczynku i nowych odkryć miasta. Cieszę się, że Festiwal Rzeki zachęci mieszkańców Wilna do spojrzenia na rzekę z innej perspektywy, a brzeg Parku Zakret stanie się przestrzenią, w której połączą się kino, edukacja i zajęcia promujące poczucie wspólnoty oraz lepsze samopoczucie” — mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Aktywny wypoczynek i dobre samopoczucie dla wszystkich

Dzień nad brzegiem w Parku Zakret rozpocznie się aktywnie — Biuro Zdrowia Publicznego miasta Wilna „Vilnius sveikiau” (pol. „Wilno zdrowiej”) zaprasza na odbywające się na świeżym powietrzu treningi „Animal Flow” (pol. „Przepływ Zwierząt”). Jest to zestaw ćwiczeń oparty na naturalnych ruchach zwierząt, pomagający poprawić mobilność, elastyczność, koordynację i ogólną kondycję fizyczną. Zajęcia są odpowiednie dla uczestników w różnym wieku, niezależnie od ich przygotowania fizycznego.

Osoby pragnące poruszać się w inny sposób — wraz ze swoimi lub bliskich, przyjaciół zwierzakami — zapraszamy do udziału w spacerze z czworonożnymi przyjaciółmi w kręgu, rozpoczynającym się na trawniku przy moście w Parku Zakret. Trasa o długości 3 km, stworzona specjalnie na festiwal „Walk15”, pozwoli nie tylko aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, ale także odkryć malownicze zakątki nadbrzeża Wilii i rezerwatu krajobrazowego Karolinki oraz poznać miasto z nowej perspektywy.

Organizatorzy podkreślają, że jest to również doskonała okazja, by spędzić czas ze swoim pupilem oraz spotkać się z osobami o podobnych poglądach: hodowcami psów, miłośnikami czworonogów i ich przyjaciółmi. Uczestnicy marszu „Walk15” pokonają trasę wraz z przewodnikiem Jonem Jačiunskisem, a osoby, które ukończą trasę, otrzymają medale stworzone specjalnie na tę okazję. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do wcześniejszej rejestracji.

Przez cały dzień na nabrzeżu przy moście w Parku Zakret będą odbywały się interaktywne zajęcia dostosowane do zainteresowań każdego uczestnika. Chętni będą mogli wypróbować ścieżkę bosych stóp, przeznaczoną do stymulacji stóp i relaksu, wziąć udział w kreatywnych warsztatach zdobienia koszulek, zagrać w gry edukacyjne oraz skosztować zdrowych przekąsek.

Odwiedzający festiwal będą mogli również zajrzeć do punktu pierwszej pomocy i ochrony cywilnej. Aplikacja KOVAS zachęci mieszkańców Wilna do sprawdzenia, na ile są przygotowani na sytuacje ekstremalne, a wykonując zadania praktyczne i uczestnicząc w zabawowych zajęciach, będą mogli również poszerzyć swoją wiedzę na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie atrakcje są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, a do ich wypróbowania zapraszamy bez pośpiechu: jedną po drugiej lub podczas przerw w seansach filmowych.

Bezpłatne kino pod gołym niebem – kolejna okazja do miłego spędzenia wolnego czasu | Fot. Saulius Žiūra

Kino pod gołym niebem

Po południu i wieczorem brzeg Parku Zakret zamieni się w salę kinową pod gołym niebem. Bezpłatne pokazy filmowe dadzą mieszkańcom Wilna i gościom miasta kolejną okazję do oderwania się od codziennego pośpiechu, zainspirują do rozmów, autorefleksji i wspólnoty.

Pierwszym seansem w ramach programu „Kino pavasaris” będzie film animowany dla dzieci i młodzieży „Cześć, Frida!” (reż. A. Kadi i K. Vezina), opowiadający wzruszającą i inspirującą historię o ciekawości i przyjaźni. Po filmie rodziny zostaną zaproszone na warsztaty twórcze, podczas których na dzieci czekają zajęcia rozwijające kreatywność i wyobraźnię.

Następnie na widzów czeka komedia oparta na prawdziwych wydarzeniach „Amerykański sen” (reż. A. Marciano), opowiadająca inspirującą historię o wytrwałości, przyjaźni i determinacji w dążeniu do marzeń. Podczas prezentacji filmu, we współpracy z „Vilnius sveikiau”, zorganizowana zostanie interaktywna gra, a jej najbardziej aktywni uczestnicy otrzymają nagrody.

Program wieczoru zakończą litewskie filmy krótkometrażowe „Kawiarnia-bufet” (reż. S. Bartkutė) oraz „Dzieci betonu” (reż. S. Baradinskas), po których zostanie wyświetlony film pełnometrażowy „Leworęczna” (reż. T. Shih-Ching).

25 lipca Festiwal nad rzeką Wilią rozciągnie się wzdłuż brzegów Wilii — od Parku Zakret aż do mostu w Żyrmunach. W różnych miejscach na odwiedzających czekają różnorodne atrakcje, a brzeg Parku Zakret zachęca do zwolnienia tempa, spędzenia czasu na łonie natury, zadbania o dobre samopoczucie i cieszenia się letnim dniem nad rzeką.

Więcej informacji o Festiwalu Rzeki na nowej stronie internetowej upesfestivalis.lt

Festiwal oferuje bogaty program wydarzeń – od zajęć sportowych i warsztatów twórczych po koncerty i imprezy wieczorne | Fot. Saulius Žiūra

Materiał przygotowano na zlecenie Samorządu Miasta Wilna. Treść została opłacona.

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