„Sąd stwierdził, że decyzja jest zgodna z prawem i uzasadniona stwierdzonymi systematycznymi naruszeniami wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt, warunków ich przetrzymywania oraz bezpieczeństwa odwiedzających” — podano w komunikacie prasowym wydanym przez Regionalny Sąd Administracyjny.

Placówka ignorowała ostrzeżenia i zalecenia

Jak podała agencja informacyjna ELTA, zakaz przyjmowania gości w ogrodzie zoologicznym we wsi Jonušai w rejonie kłajpedzkim obowiązywał do 23 lipca tego roku. Zakaz ten wszedł w życie po tym, jak placówka zignorowała wcześniejsze wezwania do usunięcia naruszeń dotyczących warunków trzymania zwierząt i zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających.

Ograniczenia w działalności tej placówki obowiązują już od lata 2025 r. — po tym, jak urzędnicy AAD przeprowadzili niezapowiedzianą kontrolę i stwierdzili, że mimo wcześniejszych ostrzeżeń i przedłużonych terminów placówka nie zastosowała się do zaleceń.

Jak wtedy poinformowała AAD, podczas kontroli okazało się, że część zwierząt w ogrodzie zoologicznym była trzymana nielegalnie, a niektórym nie zapewniono odpowiednich warunków życia, żywienia ani opieki weterynaryjnej.

Z zoo zabrano 30 dzikich zwierząt

Wtedy ekolodzy razem ze specjalistami ds. opieki nad dzikimi zwierzętami z Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu (LSMU) zabrali z ogrodu zoologicznego 30 dzikich zwierząt — ssaków i ptaków.

Zeszłego lata, kiedy zoo nadal działało mimo obowiązujących zakazów wpuszczania zwiedzających, wszczęto postępowanie administracyjne. Instytucja odwołała się od tej decyzji.

Ogród walczy, będzie działał i bez aparatu kasowego

Zoo jest czynne do dziś. W lipcu tego roku urzędnicy AAD zalecili zajęcie aparatu kasowego. Wtedy departament poinformował agencję ELTA, że takie działania podjęto, żeby ustalić ewentualne naruszenia i uniemożliwić ogrodowi zoologicznemu w Kłajpedzie dalsze wpuszczanie gości, zgodnie z odpowiednim orzeczeniem sądu.

Z kolei zarząd ogrodu zoologicznego ogłosił publicznie, że nie wpłynie to na dalsze funkcjonowanie placówki — i zachęcał odwiedzających do płacenia za wizyty gotówką.

24 lipca, po kolejnej kontroli Ogrodu Zoologicznego w Kłajpedzie przeprowadzonej przez funkcjonariuszy AAD, stwierdzono, że wcześniej wykryte naruszenia nie zostały usunięte, a warunki życia i przetrzymywania zwierząt w placówce — nie poprawiły się. Wtedy ekolodzy zapowiedzieli, że podejmą odpowiednie środki prawne. Sprawa zatem nadal trwa.