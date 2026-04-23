Ważne międzynarodowe wyróżnienie dla litewskiego zoo w Kownie

To ważne międzynarodowe wyróżnienie potwierdza, że kowieńskie zoo, po ponad dekadzie, ponownie spełnia najwyższe standardy dobrostanu zwierząt, opieki, edukacji i ochrony środowiska. Decyzja EAZA została ogłoszona w zeszłym tygodniu w Holandii.

Odpowiedzialne zoo

— Status pełnoprawnego członka został przyznany po konsekwentnym i ukierunkowanym procesie odnowienia i międzynarodowej oceny Litewskiego Ogrodu Zoologicznego. Pełne członkostwo w EAZA pokazuje, że dziś jesteśmy nowoczesnym, odpowiedzialnym ogrodem zoologicznym, który dba o dobrostan zwierząt. Dołączając do sieci EAZA, będziemy jeszcze aktywniej uczestniczyć w międzynarodowych programach koordynacji populacji zwierząt, zacieśniać współpracę z innymi ogrodami zoologicznymi i angażować się w globalną ochronę bioróżnorodności — komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Gintarė Stankevičė, dyrektorka Litewskiego Ogrodu Zoologicznego.

Podkreśla, że ważne jest, aby ogród zoologiczny nie tylko stale przestrzegał krajowych oraz unijnych wymogów, ale przede wszystkim dbał o dobrostan zwierząt.

Dyrektor litewskiego zoo została w tym roku wybrana do Rady EAZA — głównego organu zarządzającego tą organizacją. EAZA to największa na świecie regionalna organizacja ogrodów zoologicznych i akwariów, zrzeszająca ponad 400 członków z 47 krajów Europy, Azji i innych części świata. Stowarzyszenie koordynuje międzynarodowe programy ochrony i hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem, promuje najwyższe standardy dobrostanu zwierząt, prowadzi działalność edukacyjną i przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej w skali globalnej.

Lepsze warunki dla zwierząt

W 2025 r. przedstawiciele EAZA odwiedzili litewskie zoo. Celem wizyty była ocena działalności: warunków utrzymania i dobrostanu zwierząt, pracy wykonywanej przez pracowników oraz bezpieczeństwa zwiedzających. Podczas wizyty eksperci należycie ocenili wysoką jakość pracy oraz aktywny udział w międzynarodowych i krajowych programach ochrony gatunków. Niedociągnięcia ustalone przez ekspertów podczas wizyty zostały od razu naprawione.

Litewskie zoo po raz pierwszy zostało pełnoprawnym członkiem EAZA w 1992 r. i posiadało ten status do 2013 r. Został on cofnięty i zmieniony na pozycję członka kandydackiego z powodu złego stanu zoo w tamtym okresie. Sytuacja zmieniła się w 2023 r., kiedy zoo rozpoczęło działalność po trwającej ponad dwa lata modernizacji. Przebudowa objęła ok. 80 proc. powierzchni całego ogrodu zoologicznego. W jej trakcie zapewniono lepsze warunki dla zwierząt, wyremontowano woliery, wybudowano siedem nowych budynków i odnowiono stare, stworzono nowoczesne i komfortowe przestrzenie dla zwiedzających. Otwarto egzotarium i centrum edukacyjne, a także wieżę widokową z windą. Po raz pierwszy w egzotarium urządzono strefy sawanny i wilgotnego lasu równikowego, gdzie zwierzęta swobodnie poruszają się wśród zwiedzających. Zoo stało się w pełni dostępne dla zwiedzających z niepełnosprawnościami.

Najstarsze zoo w kraju

Litewskie zoo zostało założone w Kownie w 1938 r. i obecnie jest najstarszym oraz największym ogrodem zoologicznym w kraju i jedynym państwowym. Jest to również jedyne zoo na Litwie należące do EAZA. Obecnie w zoo znajduje się ponad 2,6 tys. zwierząt reprezentujących ok. 200 gatunków (w tym ryby i owady), z których 83 są objęte ochroną globalną, a 15 znajduje się w Litewskiej Czerwonej Księdze.

Zoo jest otwarte dla zwiedzających codziennie od 10:00 do 20:00 (w poniedziałki od 11:00). Bilety można kupić na stronie https://www.zoosodas.lt/kainos/ lub w kasie biletowej.