8 stycznia br. w redakcji „Kuriera Wileńskiego” zebrała się Kapituła Plebiscytu Czytelników „Polak Roku 2025”. Zgodnie z zasadami plebiscytu Polaka lub Polkę Roku wybierają czytelnicy oraz kapituła składająca się ze zwycięzców poprzednich edycji.

Czytelnicy mogli zagłosować na wybranego faworyta spośród 10 zgłoszonych wcześniej kandydatów, nadsyłając do redakcji wycięte z gazety kupony. Kandydat, na rzecz którego nadesłano najwięcej kuponów, otrzymuje 10 pkt, za kolejne miejsca odpowiednio 9, 8, 7 pkt itd. Swój głos przyznaje także kapituła plebiscytu. Tu również kandydat zdobywający najwięcej głosów otrzymuje 10 pkt i za kolejne miejsca przyznaje się odpowiednio 9, 8, 7 pkt itd. Zwycięzcę wyłania się po zsumowaniu punktów od czytelników i kapituły.

„Naprawdę jest mi bardzo miło i przyjemnie” – nie kryła wzruszenia Polka Roku 2025 zaraz po otrzymaniu radosnej wiadomości | Fot. Marian Paluszkiewicz

– Uważam, że tegoroczna rywalizacja była udana. Odnotowaliśmy dużą liczbę działaczy, którzy głosowali. Bardzo dobrze, że tradycja się utrzymuje – skomentował wynik Antoni Jankowski, członek kapituły.

Czytelnicy ogółem oddali 2684 głosy. – Padło dużo głosów na podobne osoby. Dlatego to trzeba było bardzo porządnie podliczyć. Głosy kapituły i czytelników zbiegły się jednoznacznie. Jestem uradowana – podkreśliła członkini kapituły s. Michaela Rak.

Członkini kapituły Anna Adamowicz wyznała, że w głębi duszy miała nadzieję, iż wygra Renata Brasel – „bo jej się po prostu należało”. – Tak też się stało. I czytelnicy aktywnie głosowali, i kapituła w tej kwestii była jednogłośna – ujawniła Adamowicz.

Po przeliczeniu głosów czytelników i zsumowania ich z głosami kapituły zwyciężczynią została kierowniczka artystyczna Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” Renata Brasel. – To było nieoczekiwane, ponieważ we wcześniejszych latach było tylu dostojnych zwycięzców. Naprawdę jest mi bardzo miło i przyjemnie – nie kryła wzruszenia Polka Roku 2025 zaraz po otrzymaniu radosnej wiadomości.

Laur dla Renaty Brasel w plebiscycie czytelników jest zasłużony – trafiała do finałowej dziesiątki niejeden raz. Nie mogło być lepszego momentu na tak doniosłe uhonorowanie, jak zamknięcie hucznych obchodów 70-lecia zespołu, którym kieruje.

„To swoiste podsumowanie jubileuszowego roku zespołu »Wilia« i oczywiście działalności pani Renaty” – komentuje Robert Mickiewicz | Fot. Marian Paluszkiewicz

Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” zaznaczył, że w tym roku konkurencja była bardzo wyrównana. – Kapituła nawet dla świętego spokoju musiała dokonać przeliczenia głosów. Co też ciekawe, tym razem sami czytelnicy mieli bardzo zróżnicowane zdanie. Do redakcji nadesłano sporo kopert z jednego adresu pocztowego, w które włożono wypełnione jedną ręką kupony, ale ta sama osoba oddała swoje głosy na kilku różnych kandydatów. Bardzo cieszę się, że Polką Roku 2025 została kierowniczka „Wilii”, pani Renata Brasel. Jest to swoiste podsumowanie jubileuszowego roku zespołu i oczywiście działalności pani Renaty – mówi Robert Mickiewicz.

Kapituła wylosowała 10 najbardziej aktywnych czytelników, którzy otrzymają symboliczne nagrody. Wylosowani to: Adam Błaszkiewicz, Roman Lachowicz, Maria Ładziato, Daniela Miczudo, Jadwiga Mieczkowska, Gizelia Mielnikova, Tomasz Rogaczewski, Waldemar Szełkowski, Stanisława Woładkowicz, Beata Žaltkauskienė.

Według regulaminu plebiscytu Renata Brasel nie będzie już mogła być zgłaszana w następnych edycjach, zasiądzie w kapitule plebiscytu. Tymczasem inne osoby, które znalazły się w tym roku w finałowej dziesiątce, będą mogły być zgłaszane przez czytelników także w kolejnych edycjach plebiscytu.

Członkini kapituły Anna Adamowicz wyznała, że w głębi duszy miała nadzieję, iż wygra Renata Brasel | Fot. Marian Paluszkiewicz

Gala finałowa plebiscytu Polak Roku 2025 „Kuriera Wileńskiego” odbędzie się 1 lutego br. o godz. 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Zapraszamy!

Lista finalistów plebiscytu „Polak Roku 2025”

Renata Brasel, kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”

Iwona Czerniawska, dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

Ks. Rajmund Jurolaitis, proboszcz parafii w Wisagini

Barbara Jundo-Kaliszewska, doktor nauk humanistycznych, autorka monografii pt. „Zakładnicy historii”, organizatorka konferencji i licznych spotkań, w tym współorganizowała „Maj nad Wilią” w 2025 r.

Alina Ewelina Kieżun, była przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, przedstawicielka Litwy w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP

Władysław Kondratowicz, minister spraw wewnętrznych w Rządzie RL

Daniel Naumovas, wiceminister zdrowia w Rządzie RL, naukowiec, a wcześniej działacz Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie

Andrzej Orłowski, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, dyrektor spółki kamieniarskiej Žybartuva

Beata Pietkiewicz, była posłanka na Sejm RL, prezes Forum Wileńskiego, działaczka społeczności Polaków na Litwie, projektantka mody

Agnieszka Skinder, prowadząca programy, konferansjerka, dziennikarka, działaczka społeczności Polaków na Litwie

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 01 (03) 10-16/01/2026